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【早晨財經速解讀】金融股6月營收！兆豐金虧轉盈 這3間股東人數大增

賴清德至安倍家弔唁 以「家屬親友」身分免排隊捻香

大約是狂草！ 南湖中央尖「北一段」南峰奇石、圈谷夕照、岩峰峭壁，無不讚嘆的大自然鬼斧神工

健行筆記／ 健行筆記阿米

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北一段位於中央山脈主脊北端，包含審馬陣山、南湖北山、南湖大山、南湖東峰、南湖南峰、馬比杉山、巴巴山、中央尖山等八座百岳。除了擁有多個百岳之外，南峰奇石、東峰日出、圈谷夕照、五岩峰峭壁、中央尖斷崖及雲海、松林、溪流瀑布⋯各項豐富的地理景觀，讓愛山之人無不讚嘆大自然的鬼斧神工，包羅萬象。

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⬆️ 甘薯南峰往鬼門關山沿途眺望 南湖•中央尖山

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⬆️ 鬼門關山往無明大山沿途眺望 南湖•中央尖山

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⬆️ 雪山 沿途眺望 南湖•中央尖山

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⬆️ 雪山 沿途眺望 南湖•中央尖山

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⬆️ 桃山頂上 眺望 日出時中央尖山

這趟旅程由黃教授開著大賓士載著我們一路奔馳揭開序幕：無論在筆直公路、或鄉間小徑、甚至彎延山路；黃教授始終忠堅持用「純粹的高速」+「甩尾絕技」完成接駁任務。在山路轉彎時都不煞車，快要轉不過去就急煞再狂扭方向盤；我坐在司機旁邊都感覺快被甩出車外，山路越窄速度越快⋯領隊請我們到南山部落新開的7-11做最後補給，我立刻衝去廁所吐⋯勝光登山口的整裝時間，我繼續吐⋯到大水塔起登前，在迎賓樹旁的拍照時，我吐到膽汁都出來了⋯起登前趕快把預備的中餐先吃下，還吃了領隊請的蛋糕，但緩不濟急，效用不大。背著15公斤的背包在松林小徑、在5.4K魔王高繞、松風嶺、迷霧森林中努力向上爬⋯ 沿途拼命含鹽糖，卻仍然冷汗直流、頻頻抽筋，極度不舒服。勉強撐到雲稜山莊，努力吃晚餐、悠閒賞夕陽、認真睡覺，身體狀況總算回復正常了！‼️ 我以為我參加「頭文字D」演出⋯‼️ 黃教授的車行線條好像在寫狂草書法⋯‼️ 原來不是只有我，全團1/3的人都吐了⋯

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⬆️ 勝光登山口搭接駁車到大水塔，重裝出發前，在迎賓樹旁眺望佳陽山（中）

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⬆️ 710林道5.4K高繞，有清楚的綁帶標示，路徑剛開，土石鬆滑，踏點不紮實，比較不好踩。之後若有更多山友利用高繞路徑，應該會好走很多。

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⬆️ 到松風嶺之前，一路走在優美涼爽的松林小徑中

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⬆️ 往雲稜山莊途中，雲霧繚繞的森林

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⬆️ 雲稜山莊水塔後方即可眺望中央尖山

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⬆️ 雲稜山莊繼續向前200公尺左右，步道上抬頭可見南湖南峰

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出發前，氣象預報說今天會有一波東北季風通過⋯晨起大霧，伸手只見五指，能見度不佳，但慶幸的是沒有雨滴落下。參加登山團體，我最討厭做的事就是報數，許多團體只是少少幾人，清晨報數總多在嘻笑玩鬧，一遍又一遍覺得開心，不但沒有效率又影響山屋安寧⋯我總感覺這樣玩鬧，行山者的氣質就變差了！不過今天濃霧影響視線，領隊為了安全起見還是讓大家報個數，我也就從善如流了⋯

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南湖大山（H3742m），位於中央山脈主稜線北段，是中央山脈第三高峰，也是台灣第五高山，山姿雄偉、氣勢恢宏，為台灣「五嶽」之一。南湖大山有天然的冰河遺蹟、豐富的高原動植物及山群環抱的南湖圈谷，造形優美，引人入勝。天空漸漸亮起，在美麗杉木林中循著瘦稜陡升1000多公尺；風大霧濃，雖無山景可賞，爬陡坡時卻涼爽無比。靜謐森林中，喘息聲和腳步聲相互唱和，偶見幾株盛開的高山杜鵑在辛苦爬坡的路上給予我們極大的撫慰。出了森林，本應綠意盎然的審馬陣草原蒙上一層濃霧，我慶幸自己幾年前來過一趟，已經看過草原上的風光美景，心情便不那麼低落了。

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南湖北山（H3536m）是蘭陽溪的源頭，山體廣闊，是台灣高山十崇之一。向南接續南湖大山北峰、主峰，西南稜為審馬陣山，是中央山脈最北的一座百岳。登頂北山之後天空更明亮了，一波波霧氣漸漸散去，南湖大山若隱若現；小心謹慎在狂風吹拂下橫渡五岩峰，攀上岩壁巧遇可愛的長鬃山羊、鑚入樹叢欣賞各式各樣姿態高雅飄逸的圓柏群、白牆濃霧漸漸變成藍天白雲、在南湖北峰頂上眺望上下圈谷又是震撼到無法言語，即使廣角開到最大，也無法容納它的無垠廣闊⋯

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⬆️ 五岩峰沿途可見許多造型奇特的圓柏

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⬆️ 白牆的審馬陣大草原

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⬆️ 五岩峰巧遇長鬃山羊

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⬆️ 過了五岩峰，抵達南湖大山北峰，居高臨下，眺望下圈谷及南湖東峰（中）

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⬆️ 南湖大山北峰頂上，眺望上下圈谷、南湖東峰（左）及南湖大山（右）

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⬆️ 南湖大山北峰頂上，眺望下圈谷及南湖大山（右）

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⬆️ 擁有活水源 及五星級展望的南湖圈谷山屋太陽漸漸落下，霞光萬丈的圈谷美極了，放眼望去是夕陽餘暉中的雪劍稜線⋯我的朋友們在那裡，大家各自在不同的稜線上追逐夢想，真心祝福他們和自己都能夠平安順利！

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⬆️ 山屋後方的活水源，聽說偶爾可見南湖山椒魚⋯這次沒找到，希望下次有緣分可以遇見！

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⬆️ 夕陽餘暉，雲霧蒸騰中的南湖大山

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⬆️ 夕陽餘暉中的雪劍線

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➡️ 延伸閱讀：命中注定的百岳⋯北一段（南湖中央尖 2）https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=227642022年4月13日09:50 勝光登山口10:28 勝光山11:10 5.4K高繞12:20 防火巷午餐13:20 松風嶺13:47 多加屯避難小屋14:30 多加屯山15:35 木杆鞍部16:10 新雲稜山莊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2022年4月14日05:00雲稜山莊08:00 審馬陣山（H3141m)08:55 審馬陣山屋午餐09:50 出發11:25 南湖北山(H3536m)13:00 南湖大山北峰(H3592m)13:45 60南湖圈谷山屋

登山 步道 美景

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