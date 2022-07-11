大小百岳歷歷在目！ 大籠頂西北峰、大巃頂山、獨立山 半玩半走悠閒度過一整天

健行筆記／ 健行筆記邱晨

與朋友共六人，經大籠頂西北峰、大巃頂山、獨立山，回奉天岩餐敘。一群人半玩半走，很輕鬆悠閒地度過一整天。今天行程之前，花少許的時間，閒逛太平老街，雖然沒有假日熙攘的人潮，老街上還是有零星的遊客穿梭。街道兩旁店鋪，擺滿琳瑯滿目的產品，也有各式現做的小吃，可說是應有盡有。數百公尺的老街，一忽悠就來到街尾的竹林茶坊，茶坊內有桌有椅，僅僅提供遊客休息之用，無任何營業行為。茶坊前設有公廁，清潔得很乾淨，對面就是太平國小。竹林茶坊也是進入大籠頂山的入口之一奉天岩是一座廟宇，有廚房瓦斯爐、各種餐具、餐盤、碗筷、茶具都可以免費使用。周邊的涼亭如果滿座，廟埕邊邊有許多圓桌可以自擺，都是採自助式。只要備妥食材，就可以在此煮上道道佳餚。當然隨喜公德，端看自己的發心。奉天岩地址: 嘉義縣竹崎鄉緞繻村紅南坑20號行走軌跡:GPX

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a1ffddd6463136780aef111ccf74d0d2.jpg涼亭岔路，右下是接到路，能跟著道路回太平老街。左上往大籠頂。

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05ab41376f96ed4c46ad05c5715fa428.jpg竹林茶坊出發，經過橫跨162甲線的太平吊橋，穿越孟宗竹林，恰好的溫度，雖然一路陡上，不至於滿身汗水，很快地來到大籠頂西北峰。

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c208d9d2f97700ba2c57be21cd1f9fc4.jpg大巃頂山，有一排建築，是茶園主人兼營的民宿，其中一棟外牆的題字，是每個遊客必拍之處。大巃頂是一片茶園，開闊的視野，許多大小百岳歷歷在目。

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5e561cfae6bdb2e6595aff40ec0904a1.jpg大籠頂過後，一路下切，有泥徑有階梯。頗為好走，今日山徑遇上的人不少。來到奉天岩，瞥見的人更多。先走獨立山，再返奉天岩午餐。

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e5523fb9422148f079f7291b77547d96.jpg獨立山，沒有基點。涼亭的椅子上，滿滿的螞蟻，跟上回來一樣，這座山被螞蟻雄兵攻佔了!

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970a57db2a03ec4a254c6c1a64ee9da3.jpg奉天岩休息120分鐘，沿著車行道路踢了五公里，回太平老街。

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老街 吊橋 小吃

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