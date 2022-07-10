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世界少數的螺旋鐵軌路線！ 「阿拔泉山-獨立山步道」無止境的階梯再階梯

健行筆記／ 健行筆記翔

原本申請上是想單日往返奇萊主峰，但申請上只排上候補，最後也沒過。考量到，有人已經請了假。只好再想想別條路線。

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最後選了獨立山，這特別的山頭名字，與螺旋狀三迴旋的火車鐵軌，算世界少數有如此的螺旋鐵軌路線。

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感謝同行的友人，這次讓我也帶上傻賴，想說輕鬆走，順便讓傻賴湊齊雲嘉10連峰。

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網路查了一下，只剩樟湖山、後棟仔山、碧鳳山。

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這次車停樟腦寮車站，一旁有公廁，還有店家賣肉粽、愛玉可做補給。

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拍完車站團拍後，準備起登。但走沒幾步，最近容易忘東忘西的腦袋，又感覺車子沒上鎖，跑了回去。

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結果折返後，走另外一條，發現了這處美麗的獨立山彩繪牆。

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這次路線上先選擇走阿拔泉步道，好像是去年底才完工的新步道，很新也很棒。

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可惜海拔不高，走起來有點熱。熱血明杰還是硬要拍跑拍，陪他玩兩趟，瞬間飆汗累爆了…

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從樟腦寮車站，海拔約550，直接爬升到1000的阿拔泉山。

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今天最累的行程就結束，再來就輕鬆多了，也不會再感到熱了，很涼爽。第一座山，就決定把濕掉的衣服換掉，然後在把八寶粥吃掉。

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休息片刻後再出發，接著這段有點濕滑，但有拉繩很安全。

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往觀音石山的入口，差點走錯，還好不對勁就會看一下離線，只延誤到5分鐘。

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沿著好像要運送物資的軌道，小走一段就到了，山頂無特別的展望，小團拍一下就離開。

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第三關，會接回好走的柏油路面，吹著涼風，這路線很輕鬆。

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最後在鑽進竹林，爬升約100公尺，到達紅南坑山。

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這一站稍作休息吃點東西，四周都是竹林，剛好三角點旁有跟粗壯的竹子，也能被大家拿來當娛樂跳拍…

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其實只是稍微借力當個平衡施力點，大家手臂、核心沒有這麼厲害。

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接著看了看時間夠，在往大巃頂山加碼。但抵達後，小公主說她印象這裡離太平老街很近，提議來去那裡吃中餐。

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當然沒去過的我都特別有興趣，看了看離線地圖，應該1小時能抵達，那就拍個照，趕著吃中餐。

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這路線途中會再經過大巃頂西北峰，途中也有幾段岔路，可以接回獨立山步道。

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但看了看離線後，我決定走8字型路線，經過太平老街後，再從太平82餐廳旁的產業道路接回獨立山步道，個人比較喜歡去回不同路線。

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大巃頂這附近的茶園，沒有往大尖山方向的茶園壯闊。據說是大風嶺的茶園面積最大，原來是我記錯名稱，誤以為大巃頂。

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下到太平老街，就有一處公廁。稍微整理一下裝備，準備街上覓食。

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上個月也是帶團從華山老街走來這，飽餐後再爬上太平山（覺得有點殘忍…）這次發現警局旁有間咖喱飯，上次來沒開。

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這間價位很合理又吃的飽，重點有素食，很合我。於是點兩份主餐，滿足一下早上食物帶不夠的飢餓。

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吃飽後，開始踢著產業道路接回獨立山步道。途中路過茅子埔山，就說來去多撿一顆，幾位差點答應了，但最後又反悔…好吧！

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必須尊重多數，且我也不敢保證後段的路還需要走多久，沒來過。接回獨立山步道後，就是無止境的階梯、階梯、再階梯！

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好不容易終於走到獨立山車站了，不久馬上聽到火車鳴笛聲，火車先在上方繞一圈後，再從左邊的山洞行駛出來。

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哇，這台火車頭在前面耶（雖然不是鐵道迷，但曾聽過現在為了安全，所以多數的火車頭都改到後方，改用推的方式）

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火車進站停了下來，詢問我們是否要搭乘，當然沒有，雖然也很想坐個繞圈的火車，但我們堅持要走完一圈。

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在獨立山火車站我們也停留許久，拍了很多鐵軌照，可能疫情又接近下午了，幾乎沒有遊客。

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光一個鐵軌，幾個人就可以大秀平衡感，最後再來面對此行的最後一個關卡「獨立山」

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可惜來到山頭時，周遭的琉璃蟻真的多的很驚人，算我目前爬過的山，看過最多。

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連紀錄三角點的牌子都佈滿琉璃蟻，只好失望的衝衝合照就趕緊離開。（網路搜尋?琉璃蟻也是因地球暖化導致數量增加）

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最後在沿著步道，穿過兩次鐵軌，接回到樟腦寮車站，用漫步鐵道完成這一趟爬山行。

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看著眼前的山谷，我們何止繞一圈，還翻過山頭，到太平老街吃中餐。謝謝你們陪伴，完成這趟旅程。

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謝謝大家賞文，歡迎揪我爬山個人經營粉專搜尋?：山岳小站

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步道 老街 鐵道迷

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