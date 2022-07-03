瞬間被這座森林包圍！ 梅雨季裡的「加里山」幸運地沒雨+沈浸在山林裡

路線：鹿場登山口至加里山（無去其他地方）單程3.2K 來回共6.4K。鹿場登山口有私人土地的告示牌，我們一車有被收100元。趁梅雨季沒有下雨的小空檔，抓緊時間來走一趟加里山，整路算是輕鬆好走。建議及早出發，最後0.5K非常容易塞車，可能會花很多時間等待。

Timeline：7:00 鹿場登山口7:20 過溪（走橋）8:20 加里山避難山屋10:10 加里山三角點10:40 下山12:30 加里山避難山屋13:00 過溪（涉水，有繩索可拉）13:30 鹿場登山口加里山附近也有其他路線，哈勘尼山是哈加縱走的另一條山徑，沿途會看到一些標示。走進加里山，一下子就被筆直的樹幹驚艷，有一瞬間覺得自己被這座森林包圍。有些路徑不太明顯，也會有「走錯路」的錯覺，更沈浸在這座山林裡。

步道開始沒多久就要過溪，因近日雨量較多，溪水湍急加上也不淺，所以去程是繞後面的簡易便橋通過，有些危險性，須留意腳步並快速通過。建議：可先衡量水量是否可直接過溪，如不行再改走後面的簡易便橋。

簡易便橋通過後需直接拉繩索上攀回到原步道，這段不好上攀，所以滿多人也是直接涉水過溪，但鞋子濕了就比較麻煩。（有山友直接穿高筒雨鞋）加里山的林象很美，真的滿有日式感的，座落途中的避難山屋更增添了氣息，不妨在山屋前稍作休息！走到山屋大概就已經走了一半唷！山屋內部乾淨整潔，也滿寬敞的。

最後0.5K開始需拉繩索上攀，戴手套會比較不磨手，下山也是原路拉繩索下來。這段耗費較多體力跟時間。山頂上的空間其實不大，太晚上來就容易變菜市場，拍完照稍作休息後就回程了。回程要直接下切0.5K的陡下也要小心。

最後回來一路上因為前幾日下過雨，所以都有點濕滑，不趕時間的我們就慢慢下山了！最後過溪的路段我們是選擇涉水，想說反正都要回到登山口了鞋子濕就算了～XD

當天登頂是白牆，但在梅雨季裡沒下雨已經是一大幸運了！（希望上山的各位都有大景可以看！）

照片拍攝：