超清涼消暑！ 埔霧三瀑布之「彩蝶瀑布」 滿滿負離子沖涼灌頂、煩悶瞬間一掃而空

健行筆記／ 健行筆記翔

最近的寫文上，都會刻意加上兩毛的照片，目的也是希望自己往後翻看文章時。

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能懷念一下這兩毛：小乙&小賴

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今天介紹一下，埔霧三瀑布中的「彩蝶瀑布」另外兩個分別是「觀音瀑布」「夢谷瀑布」

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每年夏日玩水季，我總會帶著兩毛，輪流來埔霧這三個瀑布玩水，三處各有特色，都很喜愛。

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彩蝶瀑布入口，位在觀音瀑布上方約400公尺。一旁有收費停車塲，也有提供換洗，租借溯溪鞋。

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要走到瀑布上方，來回約2小時、5公里，有多處需要拉繩。

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這次因吳大哥、麗姐提議爬山，但我覺得太熱了。所以改來這，剛巧兩位也沒來過。

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其實剛進入口處，沿路就有許多玩水的點，很適合小朋友。

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這附近的蝴蝶也真的種類很多，且停車塲的業者，也有用心在整理維護。

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來過多次，雖然假日遊客多，但卻沒有遺留下來的垃圾。

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入口處附近有一處，我個人很喜歡的沖涼灌頂地方，但水量會隨著季節不同變化。

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接著會開始溯著溪流往上走，每年來也會因雨水有所變化。

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在拉過幾次繩索後，瀑布的下方有處深池，可惜今年底下沙子變多，水變淺了許多。

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這裡是我們最喜歡的玩水池，一般遊客也很少會走上來。

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拉繩通往瀑布的路線，要特別注意安全，容易濕滑跌倒。不管何時季節，彩蝶瀑布終年不缺水。

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可以感受到瀑布沖刷下來的負離子，網路上查到負離子的功效原來這麼多，難怪我很喜歡來。

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「因為負離子可鎮定自律神經，因而能改善的症狀，包括：頭痛、頭暈、肌肉痠痛、皮膚癢、心悸、胸悶、呼吸不順、腸胃不適、倦怠、失眠、鬱悶……等。

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許多人登山後會發現，原本悶悶不樂、緊張不安的心情都一掃而空，原有的頭痛、睡眠問題也不再擾人，這有一部分要歸功於負離子。

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這裡如果水量不大，我也會藉由瀑布，幫助身體穴道按摩。或者來回浸泡身體，讓自身發炎消除。

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且每回來玩過水後，感覺身體也能跟著涼快一個下午。

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有需要的遊客，歡迎來埔里有玩時，找我接駁或帶路。雖然路徑不複雜，但還是容易濕滑。

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瀑布 登山 溯溪

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