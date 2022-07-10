陰雨綿綿也澆不熄熱血！ 礁溪「跑馬古道」尋古人之幽情 特別濕情畫意

看天氣陰陰涼涼的適合爬山, 與琴妹臨時決定去走鴻子山-跑馬古道O型走, 7:30準時來到捷運市府站2號出口後再往市府轉運站, 第一次來到轉運站搞不清楚方向, 也沒看到其他登山夥伴, 進入後不知要往哪方向走, 正準備問站務人員, 看到琴妹衝出來叫我, 首都客運往礁溪的班車已滿載, 只好繼續等搭下班, 好在很快來了一輛加班車, 坐到礁溪轉運站後下車哇, 站台內滿滿都是人, 看到雄鷹的永和大哥, 孟孟, $$及小朱會長, 還有好多人都似曾相似, 诶, 這不是恆青的活動嗎? 才知道今天是小白與台北市登山會恆青隊的聯誼活動, 難怪各路英雄好漢群聚一堂, 還看到好久不見的基哥也在現場, 跟琴妹一起過去打聲招呼, 基哥看到琴妹好開心馬上來個熱情的擁抱, 還叫琴妹有空要多參加基二老朋友的活動, 至於我完全就是路人甲了, 呵呵, 8:40整裝出發往跑馬古道方向走, 吼, 細雨不斷, 琴妹穿著前一天加工新製的雨衣看起來也很實用可愛

沿途綠意盎然的健行古道, 雨不小大家紛紛打起傘

好像精靈般的大樹

輕便雨衣被我加工成上衣跟裙子, 完成後第一次亮相, 按道理說應該是會比較通風透氣啊, 又好拿東西, 也不會太寬大礙手礙腳, 但怎麼還是很悶熱啊, 穿不住

換上雨傘披風較透氣涼爽, 相對的衣服也淋濕了

兵分兩路, 健腳的去爬鴻子山, 怕死肉腳的走跑馬古道, 與琴妹及$$商量決定走輕鬆路線, 下雨天還是不用太拼了

入口有砲馬古道地圖

先拍張照, 順便google一下, 原來跑馬古道是淡蘭之間往來的古道之一, 是早期台北一帶淡水廳到蘭陽地區噶瑪蘭之間往來的道路, 跑馬古道則是淡蘭古道南線的其中一段, 初次來訪, 我也來尋一下古人之幽情

跟著小朱慢慢散步走, 路面寬敞舒適好走, 微微細雨走起來特別濕情畫意

好久沒這麼輕鬆走了, 自從常參加一日遊後, 好像都在急行軍一樣, 一時之間很難放慢腳步

好久不見的大仁哥怎麼也來輕鬆路線?

小朱會長背影, 呵呵, 好久不見

跟著大家一起眺望蘭陽平原, 下雨有點朦朦美

兩位年輕清秀的美女

這一身穿著真的是不敢恭維啊, 不管了, 下雨天隨便啦

坍方路段快速通過

貼心的奉茶小亭, 就只剩空瓶子

風水傳說, 龜蛇把海口

迎面走來的大隊人馬是當地的登山社團已準備打道回府了

眺望蘭陽平原

濕滑路段有一包包碎石子鋪設相對好走

路旁供奉著山神土地公

與小朱會長合照留影, 讚啦, 他的招牌笑容真可愛

猴洞坑溪瀑布, 據說早期石洞內有很多獼猴, 因此有猴洞坑瀑布之稱, 水質倒是蠻清澈的

琴妹總是這麼活潑俏皮, 雨中漫步還是很開心

呵呵, 來到花果山稱王

路旁琴妹笑說這是18歲的月桃花

滿地相思

走到一處商家

辣味茶葉蛋? $$買了宜蘭盛產的桃太郎番茄請我跟琴妹, 三小顆50, 好像有點放久不是那麼鮮了

繼續往圓通寺走

一旁會經過路軍營地

11:30來到圓通寺休息吃中餐

寺廟旁一排翠綠的落羽松挺美的

與恆青新認識的山友坐著聊天, 人好好還請我們喝黑糖雪蓮汁, 微酸發酵的滋味真好喝, 吃完帶來的食物後等不到爬鴻子山的人凱旋歸來 (照片由陳冠璋提供)

看到有幾個人要離開了, 而此時衣服都濕了也沒帶外套, 冷到不行, 跟琴淑, $$也準備跟進, 循著原路回去, 告別了會長後動身, 沒想到大家也都起身要走了, 會長還特別交代大仁哥帶我們下山, 真是考慮周到

金面山石碑?

回去的路上, 雨一陣一陣的, 路上一片霧茫茫

落跑隊合照

呵呵, 練習攀岩來壯膽

下來小心喔

繼續走回礁溪轉運站, 原本說要去吃炸彈蔥油餅. 泡溫泉再到奕順軒逛逛, 算了冷死了還是趕快回家, 上了車才發現登山杖放在洗手間忘了拿, 趕緊下去取回, 而後又發現其實我是有帶雨傘的, 吼