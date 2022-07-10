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陰雨綿綿也澆不熄熱血！ 礁溪「跑馬古道」尋古人之幽情 特別濕情畫意

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

看天氣陰陰涼涼的適合爬山, 與琴妹臨時決定去走鴻子山-跑馬古道O型走, 7:30準時來到捷運市府站2號出口後再往市府轉運站, 第一次來到轉運站搞不清楚方向, 也沒看到其他登山夥伴, 進入後不知要往哪方向走, 正準備問站務人員, 看到琴妹衝出來叫我, 首都客運往礁溪的班車已滿載, 只好繼續等搭下班, 好在很快來了一輛加班車, 坐到礁溪轉運站後下車哇, 站台內滿滿都是人, 看到雄鷹的永和大哥, 孟孟, $$及小朱會長, 還有好多人都似曾相似, 诶, 這不是恆青的活動嗎? 才知道今天是小白與台北市登山會恆青隊的聯誼活動, 難怪各路英雄好漢群聚一堂, 還看到好久不見的基哥也在現場, 跟琴妹一起過去打聲招呼, 基哥看到琴妹好開心馬上來個熱情的擁抱, 還叫琴妹有空要多參加基二老朋友的活動, 至於我完全就是路人甲了, 呵呵, 8:40整裝出發往跑馬古道方向走, 吼, 細雨不斷, 琴妹穿著前一天加工新製的雨衣看起來也很實用可愛

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沿途綠意盎然的健行古道, 雨不小大家紛紛打起傘

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好像精靈般的大樹

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輕便雨衣被我加工成上衣跟裙子, 完成後第一次亮相, 按道理說應該是會比較通風透氣啊, 又好拿東西, 也不會太寬大礙手礙腳, 但怎麼還是很悶熱啊, 穿不住

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換上雨傘披風較透氣涼爽, 相對的衣服也淋濕了

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兵分兩路, 健腳的去爬鴻子山, 怕死肉腳的走跑馬古道, 與琴妹及$$商量決定走輕鬆路線, 下雨天還是不用太拼了

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入口有砲馬古道地圖

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先拍張照, 順便google一下, 原來跑馬古道是淡蘭之間往來的古道之一, 是早期台北一帶淡水廳到蘭陽地區噶瑪蘭之間往來的道路, 跑馬古道則是淡蘭古道南線的其中一段, 初次來訪, 我也來尋一下古人之幽情

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跟著小朱慢慢散步走, 路面寬敞舒適好走, 微微細雨走起來特別濕情畫意

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好久沒這麼輕鬆走了, 自從常參加一日遊後, 好像都在急行軍一樣, 一時之間很難放慢腳步

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好久不見的大仁哥怎麼也來輕鬆路線?

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小朱會長背影, 呵呵, 好久不見

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跟著大家一起眺望蘭陽平原, 下雨有點朦朦美

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兩位年輕清秀的美女

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這一身穿著真的是不敢恭維啊, 不管了, 下雨天隨便啦

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坍方路段快速通過

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貼心的奉茶小亭, 就只剩空瓶子

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風水傳說, 龜蛇把海口

P5210813.JPG迎面走來的大隊人馬是當地的登山社團已準備打道回府了

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眺望蘭陽平原

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濕滑路段有一包包碎石子鋪設相對好走

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路旁供奉著山神土地公

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與小朱會長合照留影, 讚啦, 他的招牌笑容真可愛

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P5210853.JPG猴洞坑溪瀑布, 據說早期石洞內有很多獼猴, 因此有猴洞坑瀑布之稱, 水質倒是蠻清澈的

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琴妹總是這麼活潑俏皮, 雨中漫步還是很開心

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呵呵, 來到花果山稱王

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路旁琴妹笑說這是18歲的月桃花

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滿地相思

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走到一處商家

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辣味茶葉蛋? $$買了宜蘭盛產的桃太郎番茄請我跟琴妹, 三小顆50, 好像有點放久不是那麼鮮了

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繼續往圓通寺走

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一旁會經過路軍營地

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11:30來到圓通寺休息吃中餐

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寺廟旁一排翠綠的落羽松挺美的

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P5210911.JPG與恆青新認識的山友坐著聊天, 人好好還請我們喝黑糖雪蓮汁, 微酸發酵的滋味真好喝, 吃完帶來的食物後等不到爬鴻子山的人凱旋歸來 (照片由陳冠璋提供)

18581891_434392010263568_4595532604416998127_n.jpg看到有幾個人要離開了, 而此時衣服都濕了也沒帶外套, 冷到不行, 跟琴淑, $$也準備跟進, 循著原路回去, 告別了會長後動身, 沒想到大家也都起身要走了, 會長還特別交代大仁哥帶我們下山, 真是考慮周到

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金面山石碑?

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回去的路上, 雨一陣一陣的, 路上一片霧茫茫

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落跑隊合照

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呵呵, 練習攀岩來壯膽

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下來小心喔

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繼續走回礁溪轉運站, 原本說要去吃炸彈蔥油餅. 泡溫泉再到奕順軒逛逛, 算了冷死了還是趕快回家, 上了車才發現登山杖放在洗手間忘了拿, 趕緊下去取回, 而後又發現其實我是有帶雨傘的, 吼

古道 登山 礁溪

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