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林相幽美一生必去一次！南台灣小溪頭「藤枝森林遊樂區」 最親子系的樹海步道很美

健行筆記／ 健行筆記Kangaroo Cheng

塵封了數年的藤枝森林遊樂園區，是父母輩的記憶，卻是我們這一代甚少耳聞的景點。終於等到藤枝重新開放，並順利預約到假日的入園資格，超級開心。出門前Windy天氣預報示警下午山區可能降雨，因此我們趁早出發，希望能在2點前結束行程。(提醒：藤枝國家森林遊樂園區，目前僅提供線上預約: https://tj.forest.gov.tw/#secWeather，無法現場辦理入園，因此想前往的夥伴，請務必上網登記，確認有名額後，且天氣許可，再出發)本次路線：(此路線不含林下步道、大門到遊客中心之步程，因此評估自身體力時，請仔細考量)

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日期：2022.05.08；天氣：陰這次我們七點半從台南出發，預計2.5小時的車程。從86線接國3南下再接國10到旗山，經台28往美濃=>六龜=>藤枝聯外道路，中停六龜7-11買好午餐上山。藤枝聯外道路路面多坑，需緩慢行駛，午後常起霧，因此建議早去早回，本次採自行駕車到櫻花公園停放。(櫻花公園位置：請google maps上搜尋: 寶山二集團櫻花公園；約在藤枝聯外道路16.5k處)

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櫻花公園有滿多停車位的，也有廁所。欲前往藤枝大門有兩種方法：1. 徒步1.5km聯外道路(平緩但無遮蔭)+1km林下步道 =>約40分鐘2. 搭乘接駁車(每人50元)+1km林下步道 => 額滿即發車，約3分鐘車程+25分鐘步程

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此處為聯外道路17km處，也是接駁車下車點，由此循左處有一產道，往上走後即會看到林下步道起點。

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沿著稜線上走一段碎石路，之後會見到左側有林下步道的標誌。

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下圖: 藤枝林下步道，是千里協會協助建立之手作步道，很有溫度，走起來也很舒服的步道。

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藤枝林下步道里程樁，每100m就會有一支，非常貼心。

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林下步道休憩小椅

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走完林下步道後，就會看到藤枝的大門啦(到大門後的小屋出示預約QR code並且購票)停車場左側有廁所，園區內遊客中心處也有廁所。

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藤枝入口前的地圖，有行程建議與各步道的詳細資訊。

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進入園區後，映入眼前的就是一片杉林景致，超級舒服，擁有足量芬多精的空氣，超棒。

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此種小花遍布園區，小巧玲瓏，紫中帶一點俏皮，不知是何方神草?

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秋海棠步道後段，地形較為平緩，位於稜線上，有幾處可眺望東側風景。

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秋海棠步道上的涼亭

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藤枝境內濕氣重，溫度也非常涼爽宜人，有許多菌菇類、水晶蘭的蹤影。(下兩圖攝於秋海棠步道)

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東藤枝山三角點

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秋海棠步道的盡頭，便是瞭望台，也是藤枝區內的最高點，同時是東藤枝山之三角點。

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午餐結束後，選擇由西施花步道下山，前段也是沿著稜線上上下下，好走。

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西施花步道旁的杉林景致，親歷其境更能體會其美。

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西施花步道沿途有數個巨木碎塊，參著檜木香氣。

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西施花步道有點坡度，上上下下，是藤枝較為挑戰性的步道，東段為古時的六龜警備道。西施花步道西段連接樹海步道，可接著走回遊客中心。樹海步道中點的柳杉平台，是我個人心中最美的休憩區域，柳杉環抱，好不愜意。

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樹海步道：園區最寬廣好走的步道，還是很美，不過人也最多，最親子系。

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下午接近三點，路上已逐漸起霧，也開始飄霧雨。

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行程總結：交通-小客車可行至藤枝聯外道路16.5km處，停於櫻花公園，徒步或搭乘接駁車至18k處轉林下步道到大門。步程-13.3km(櫻花公園到大門來回+大門到遊客中心來回+秋海棠步道+西施花步道+樹海步道)，休息50分鐘，全程耗時5小時5分鐘，步速：一般健行；經驗值：小百岳30+)天氣-夏日仍涼爽舒適，此區易有午後雨，且下午一點開始逐漸起霧，建議早去早回，若遇上梅雨或颱風，山區地質不穩定，建議取消行程。攜帶物品-水、雨具、蚊蟲藥、午餐、(登山杖)推薦值-9/10，一生必去一次，聯外道路修築不易，有機會一定要去。林相幽美，空氣清新舒服，難度適中，人少心靜。

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步道 公園 遊樂園

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