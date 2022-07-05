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爬升2100公尺！ 三天兩夜挑戰六座百岳Day1 勝光登山口到南湖圈谷

健行筆記／ 健行筆記九味

南湖大山三天兩夜六座百岳

Day1 勝光登山口到南湖圈谷這次攀爬南湖大山安排三天兩夜六座百岳行程 第一天就要背負重裝從勝光登山口出發 先經過多加屯山/松風嶺/木杆鞍部/ 雲稜山屋 / 然後抵達這趟行程的第一與第二座百岳 審馬陣山 / 南湖北山 接下來的五岩峰地形加上天氣的嚴峻 成為第一天的最大考驗 最後帶著具疲的身心抵達圈谷已是接近傍晚時刻

第一天我們就爬升約2100公尺 行走約16公里 花費十二小時 這樣一天的行程加上背負著十幾公斤的背包 對體力與腿力都是不小的考驗 晚上在圈谷則是委託布農協作幫我們準備晚餐與帳篷 吃完晚餐在帳棚內休息 帳篷外的風勢吹的帳篷嘎然作響 穿著羽絨外套 縮進睡袋裡 心裡踮量著已經抽筋的大腿是否還可以從容應付明天的行程 想著想著 身體的疲憊 即便在如此吵雜的環境下 也很快的就帶入夢鄉

總結心得

一天行程從勝光登山口到南湖山屋需要有基礎體力以上

注意事項

五岩峰地形與天候考驗 經過時需要多加留意

Day1 行程05:30 勝光登山口大水池07:00 6.7K登山口08:00 松風嶺08:30 多加屯前鋒09:50 木杆鞍部10:15 雲稜山屋 (休息30分)14:00 審馬陣山16:00 南湖北山17:30 南湖圈谷

< 登山影片 >

登山照片

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登山

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