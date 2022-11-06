氣勢與柔情兼具！ 再訪南湖群峰「馬比杉山」360度極佳展望 沿途稜線和溪谷都超美

馬比杉山，海拔3211m，泰雅語Mabisan，在上河的地圖中，或被標示為麻眉山，是百岳位置最東邊的山，山頂開闊，擁有360度的展望。不知道是不是之前鹿山和小劍山給我的陰影太重，本來以為馬比杉山也會遠到靠北，但從陶塞峰遠遠就可以看到目的地，頓時有了努力的目標（看得到總比看不到好！），而且稜線和溪谷路都超級美，如果因為路程遠就放棄這座山就真的太可惜了。

如果需要五天的群峰時間簡記，可參考這邊。

行程紀錄：D3，單日高度升降+1095m/-231m02:30 起床煮早餐，今天路程稍為長一點，而且因為windy預報下午可能會有雨，早上隨便蒸個包子，奶茶喝飽再出發。04:00 出發，走上圈谷往東峰。上圈谷路寬又很好走，摸黑走也很順。04:25 岔路路標，往東峰的方向走。04:35 岔路路標（南湖東峰、馬比杉山、下圈谷），繼續往東峰走。（這邊如果選右邊的馬比杉山，就會往溪谷路囉！）05:00 走在碎石坡上，感覺偏離正常路徑，遂沿著森林邊緣往上走，直接接回稜線。（東峰這段落石坡，上次我也走歪囧）05:15 稜線上看日出。繼續往陶塞峰的方向前進。

05:47 陶塞峰石柱基座，沿著基座，往右側腰繞。本來以為石柱底下應該是蠻裸露的腰繞路，想不到完全不會。05:57 橘色扁帶拉繩上攀。06:15 三岔路（陶塞峰登山口、馬比杉山、南湖東峰），取左上往陶塞峰山頂走。一開始順著林間路徑往上爬，最後一段路是整大片的斜坡岩壁，簡直可以當溜滑梯玩：Ｐ

06:30 陶塞峰山頂，無基點。06:42 回到三岔路，往馬比杉山方向續行。06:55 小迷路。大概在陶塞峰與南湖東南峰之間的鞍部，原本是順著看起來很像路徑的方向一直走，五分鐘後猴子發現有點不對勁，往後方看才知道旁邊的岩壁，有一條黑色繩子。需順著繩子往上爬，共兩段拉繩，大概兩三層樓的高度。

07:20 進入巨石區，這邊的岩石間縫隙很大，超怕沒踩好掉到洞裡XD07:45 巨石區結束，南湖東南峰（無基點）。接著要一路下坡穿過草原。（這個巨石群真的很壯觀，而且石頭顏色很白，山頂全由大理石岩塊堆疊出來的，近看每座石頭都像雕塑品，從溪谷遠望，鬱鬱蔥蔥的森林之上，泛著銀色光澤。

巨石陣內的南湖東南峰

08:35 三岔路路標（南湖東峰、和平南溪、馬比杉山），小休。接下來要進入森林中無窮盡的箭竹林。路徑主要都是下坡（回程有得爬了囧）。08:45 林間開闊地。09:40 馬比杉山三角點，大休40分鐘。（原來馬比的三角點不是最高的位置，最高點要再稍微往北走）

10:20 沿來時路回程，出發。10:38 舊指標10:48 黑水塘，水質看起來不錯。11:04 回到08:45的林間開闊地。11:17 回到08:35的三岔路，小休20分鐘吃午餐，此處完全沒有遮蔭，實在也沒辦法休息太久。11:40 出發，轉往溪谷路。回望馬比杉山，雲霧已經籠罩整個山頭了。12:10 出樹林後，看到一片大草原谷地。當中的兩個看天池都快乾涸了。

和平南溪溪谷路

12:13 三岔路（馬比杉山、南湖山莊、石洞獵寮），右轉，順著超美的溪谷(註)，往南湖山屋方向走。註：當下走在溪谷路的時候，一直覺得很奇怪，為什麼這個高山上的溪谷，路這麼平，這麼好走，其他山行的溪谷路都是峽谷的型態，或溪谷內巨石林立。下山後查資料，原來這邊是南湖的第3號圈谷（U型谷？！）！「這個平坦的谷地，以前是冰河的流路，經下游處堆石堤的阻擋，冰河產生堰塞作用，冰河退卻之後，便形成舌狀盆地。」（參考資料：上河地圖、太管處研究報告）12:35 好走的溪谷路線結束，順著右手邊的山壁上爬，大概需要爬300米。這邊的坡度陡，樹木的倒伏也非常誇張，要一直鑽來鑽去，大概是立體五百障礙的概念，不過沒有什麼困難或要攀爬的地形。

對面山壁的樹木也有一樣的狀況

陶塞峰和南湖東南峰

13:20 陶塞峰山屋遺址。過後又會從山路接到溪谷路。

13:45 南湖東峰下方的溪谷。這裡也超漂亮，感覺像是走入電影場景一般。13:50 溪谷內的水池，看起來很乾淨，但不確定是活水或雨水。14:05 已經可以看到溪谷最上方的圈谷邊界，爬完眼前這一段就解脫了。14:10 溪谷源頭，小休。14:25 回到今天早上04:35的岔路，往上圈谷續行。14:40 回到營地糜爛。

本日短評，靠北程度?南湖群峰中，每一座都親切又擁有壯麗景色，相較之下，遠在東邊的馬比杉山，感覺好像CP值稍為低了些，但從東峰延伸到東南峰的稜脊，山頂怪石林立，且各有特色。灰黑色的東峰，日出前的黑影，讓祂看起來如此難以親近，日出後，在晨光的照射下，岩肌反射出閃爍的金光，搭配整個山體的岩石節理，除了帥，還是帥！如果東峰是人類的話，大概就是看起來很兇、很壯但很帥的大叔，然後有會轉身蹲下來摸路邊的小貓的反差萌。陶塞峰，雖然不是百岳，但石筍般的岩塔，絕對讓人難以忽視，從正面看，基座垂直90度直上山頂，看起來如屹立在懸崖邊的城堡，等待攀岩好手來挑戰祂，儘管如此，祂也保留了東側的路線，讓你有機會親近，雖然走起來還是陡陡的，但總比可怕的正面好。最後是充滿石灰岩塊堆疊的東南峰，雖然中間的巨石陣落差很大，擺明欺負矮子，但山頂每一個石頭都像巨型雕塑，近看遠觀各有氣勢。這麼豐富的稜線，去程完全不無聊！然而，回程的大濁水南溪溪谷，則呈現了另一種截然不同的樣貌，看著眼前柔美的草原谷地，早上的辛勞已拋到九霄雲外，原先預報下午天氣會轉差，過午後，從東部翻騰上來的雲霧，的確籠罩了我們的去路，但不消多久，蔚藍色的天空破雲而出，山和溪谷又再度輝映溫暖的日光。有這麼多附加美景的馬比杉山，你能說不去嗎？

不過馬比杉山路程還是有點遠啦，建議做好準備再出發。Photo Credit: Monkey

D1, D2行程紀錄>>>[百岳] 再訪南湖群峰，假糜爛真賞花