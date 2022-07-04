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瀑布、壺穴、茶鄉之美！ 台北大縱走「第七段」眺望大台北地區的田園舒服步道

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：大成殿步道＞觀瀑涼亭＞壺穴吊橋＞貓纜貓空站＞樟樹步道＞彩雲亭＞樟樹古厝＞樟山寺＞飛龍步道＞石獅腳步道＞指南國小步道台北大縱走第七段，由名門社區到政大後山，鑑於交通因素，我則由指南宮出發，現在因疫情關係無法從政大後山下山，只好從樟山寺附近的石獅腳步道連走指南國小步道，再走一小段馬路到水鋼琴社區搭棕15下山，總計約11公里，難度在七段中算中等

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指南宮過金龍池後，走一段馬路，下階梯走大成殿步道，來到指南路三段，往上走一段就來到大縱走的馬路叉路口

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看見貓咪雕像就是了，由此馬路下行

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沿著指標上階梯

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沒多久來到觀瀑涼亭

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很美的瀑布，但不知道名字

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繼續前行

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來到三叉路口，先取左去看壺穴，走壺穴吊橋

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壺穴吊橋到了，吊橋入口有兩隻石狸貓，相當可愛

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從吊橋上就可以觀賞壺穴

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壺穴的成因是溪水產生的小漩渦，經年累月沖刷而成

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台北大縱走第七段沿路有非常多跟貓有關的模型造景

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返回三叉路之後，往彩雲亭方向走，很快就到了小天空步道

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小天空步道不在大縱走的路線中，但距離不遠過去看一下

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小天空步道的終點是一個觀景平台，視野還不錯

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過了停車場後走馬路，往上走

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貓空果然是茶之鄉，沿途的茶園超美

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經過茶推廣中心

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濛濛的天氣爬山，空氣特別好，人也不會那麼多，風景也有太陽天沒有的朦朧美

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經過天恩宮

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地圖中黃線就是大縱走路線

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途經著名的喝茶一條街，非常多品茶室

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順著馬路就到了貓纜貓空站

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貓纜附近的展望很不錯，連觀音山都清清楚楚，可以眺望整個大台北地區

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繼續沿著馬路上行，沒多久即到達樟樹步道入口

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看到彩雲亭了

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樟樹步道整個很有農村的感覺，相當古樸清幽

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田園風格的舒服步道，令人放鬆心情，沉澱心靈

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往政大後山的方向走

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台北101也能望見，風景如畫的感覺

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樟樹步道為日治時期的保甲路，供警察，保甲守望隊使用

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樟樹古厝

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往樟山寺前進

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抵達樟山寺

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寺前平台展望相當好

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政大校園因疫情不開放，所以現在沒辦法從飛龍步道下山，我們選擇別路，由樟山寺旁的石獅腳步道下山

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兩個步道都非常濕滑，實在不好走，建議帶登山杖，慢慢走，過指南國小後，走到水鋼琴社區，搭乘棕15下山，因為大縱走多為A進B出，搭乘大眾運輸較為方便，那麼今天的大縱走之旅就到這裡

步道 吊橋 台北101

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