瀑布、壺穴、茶鄉之美！ 台北大縱走「第七段」眺望大台北地區的田園舒服步道

今日行程：大成殿步道＞觀瀑涼亭＞壺穴吊橋＞貓纜貓空站＞樟樹步道＞彩雲亭＞樟樹古厝＞樟山寺＞飛龍步道＞石獅腳步道＞指南國小步道台北大縱走第七段，由名門社區到政大後山，鑑於交通因素，我則由指南宮出發，現在因疫情關係無法從政大後山下山，只好從樟山寺附近的石獅腳步道連走指南國小步道，再走一小段馬路到水鋼琴社區搭棕15下山，總計約11公里，難度在七段中算中等

指南宮過金龍池後，走一段馬路，下階梯走大成殿步道，來到指南路三段，往上走一段就來到大縱走的馬路叉路口

看見貓咪雕像就是了，由此馬路下行

沿著指標上階梯

沒多久來到觀瀑涼亭

很美的瀑布，但不知道名字

繼續前行

來到三叉路口，先取左去看壺穴，走壺穴吊橋

壺穴吊橋到了，吊橋入口有兩隻石狸貓，相當可愛

從吊橋上就可以觀賞壺穴

壺穴的成因是溪水產生的小漩渦，經年累月沖刷而成

台北大縱走第七段沿路有非常多跟貓有關的模型造景

返回三叉路之後，往彩雲亭方向走，很快就到了小天空步道

小天空步道不在大縱走的路線中，但距離不遠過去看一下

小天空步道的終點是一個觀景平台，視野還不錯

過了停車場後走馬路，往上走

貓空果然是茶之鄉，沿途的茶園超美

經過茶推廣中心

濛濛的天氣爬山，空氣特別好，人也不會那麼多，風景也有太陽天沒有的朦朧美

經過天恩宮

地圖中黃線就是大縱走路線

途經著名的喝茶一條街，非常多品茶室

順著馬路就到了貓纜貓空站

貓纜附近的展望很不錯，連觀音山都清清楚楚，可以眺望整個大台北地區

繼續沿著馬路上行，沒多久即到達樟樹步道入口

看到彩雲亭了

樟樹步道整個很有農村的感覺，相當古樸清幽

田園風格的舒服步道，令人放鬆心情，沉澱心靈

往政大後山的方向走

台北101也能望見，風景如畫的感覺

樟樹步道為日治時期的保甲路，供警察，保甲守望隊使用

樟樹古厝

往樟山寺前進

抵達樟山寺

寺前平台展望相當好

政大校園因疫情不開放，所以現在沒辦法從飛龍步道下山，我們選擇別路，由樟山寺旁的石獅腳步道下山

兩個步道都非常濕滑，實在不好走，建議帶登山杖，慢慢走，過指南國小後，走到水鋼琴社區，搭乘棕15下山，因為大縱走多為A進B出，搭乘大眾運輸較為方便，那麼今天的大縱走之旅就到這裡