令人驚豔的小百岳！5星級步道「藤枝國家森林遊樂區」平緩好走易親近

東藤枝山

標高:1804M 小百岳編號068 因為藤枝國家森林遊樂區的再次開放 讓我們有這機會再次一訪這遊樂區裡 最優美的小百岳 目前因藤枝國家森林遊樂區聯外道路 車輛僅能行駛至18公里處， 且16.5至18公里處沿線劃設紅線， 故建議可將車輛停放於櫻花公園， 改搭乘接駁車前往18公里處， 再行走藤枝林下步道至藤枝森林遊樂區門口 藤枝林下步道 其林相優美，修整完善，步道平緩好走屬五星級步道， 整個步道約40分鐘即可走完接藤枝園區大門口

藤枝國家森林遊樂區 園區內大片整齊造林地，林相相當優美，又有著「小溪頭」之稱 園區內有著 樹海步道/秋海棠步道/雲衫步道/西施花步道 步道均在海拔在1500~1804公尺間，走起來相當舒適 其中 雲衫步道上昔日伐木業留下的木馬道 西施花步道上的六龜警備道駐在所 樹海步道休息區的板根樹 都是很具教育值得親臨的好景點

東藤枝山的三角點就位在瞭望台旁

視野良好可眺望北方的玉山、東方的卑南主山， 南方的大武山，西南方則有大關山等地形景觀 這裡春天櫻花盛開為最佳園區裡的賞花景點 目前藤枝園區 每天仍維持開放500人其中300人以官網預約購票入園 （其餘200名分配給策略聯盟及在地部落，不提供未預約入園者現場購票）

總結心得:很適合親子闔家一起出遊的園區步道

停車資訊:自用車停在櫻花公園再搭乘接駁車到18公里處

注意事項:搭乘有執照接駁車

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