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有劍可拍真好玩！ 大小劍傳送門 劍南尖山欣賞無敵大景

健行筆記／ 健行筆記熊熊戰隊

本來沒打算寫大小劍這種熱門行程，因為網路上相關資訊真的非常非常多，但後來發現我的GPX還是有人下載，可能有人覺得用我這種各天紀錄的GPX也還不錯，所以為了讓有需要求的人比較容易找到，就簡單放上GPX、水源及營地等資訊補充，如果想看詳細的紀錄，就請再搜尋別人的網誌囉～GPX：D1(停車場～油婆蘭營地)：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=682913D2(油婆蘭營地～小劍山～油婆蘭營地)：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=682917D3(油婆蘭營地～劍南尖山～大劍山～停車場)：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=682918

水源：其實油婆蘭池的水還ok，先用紗布粗濾再用濾水器過濾後，就變淡淡的咖啡水而已，沒啥特殊味道。如要活水，那往大劍山途中鞍部就有地方下切取水，所以我覺得第一天帶點行動水就夠了，行動水如果途中喝完了，上完天梯後的獵寮營地有雨水集水桶可以補水，或你真的很不想喝油婆蘭水，那是也可從這邊取水揹上去...

獵寮營地雨水集水桶：

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油婆蘭池

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活水：往大劍山方向標示大約2.1K處有地方可下切取水，就照片中人站的位置，有綁布條，據有下去的人說來回要1～1.5小時...

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油婆蘭營地：營地分三層，下層擋風，我覺得最好。中間層跟上層風很大，非不得已盡量不要紮，上層還靠近油婆蘭池，更潮濕了些。下層營地

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中層營地

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上層營地

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劍南尖山：從油婆蘭營地過去只要10分鐘，在往大劍山的路線旁邊而已，強烈建議不需要趕早去大劍山看日出，在劍南尖山上一樣可欣賞無敵大景～

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小劍山、佳陽山：去不難，回程真的是意志力考驗，一生一次系列..

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大劍山：聽說後來劍有被人往山崖下丟，真是惡劣，不知道現在還在不在，有劍可拍真的挺好玩～

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又要自殺，哈哈哈

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大劍山論劍，自殺就算了，竟然把我也解決了～

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再來幾張帥的，哇哈哈哈..大小劍成功～

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咖啡

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