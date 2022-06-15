謝謝山神賜予好風景！ 玉山北主東三天兩夜　崩壁、攀岩、碎石坡想得到的都來了

難度：⭐️⭐️⭐️⭐️距離：28km (全程)高度：玉山主峰 3952m 玉山北峰 3858m 玉山東峰 3869m天數：3天入山入園：入山證 Ｏ 入園證 O

[簡介]玉山前五峰包含了前鋒、主峰、東峰、北峰、西峰，此次行程只撿了三座。玉山主峰，台灣第一高峰，壯偉雄奇，群山環繞，展現出東北亞最高峰的王者之尊玉山東峰，十峻之首，岩壁崢嶸，巍峨險要玉山北峰，氣象站為其一特色，也為台灣最高建築物此三座之雄偉、壯麗，已為登山客爭相造訪的山岳之一。

[行程紀錄]

Day 11000 玉山登山口1100 孟祿亭1300 西峰觀景台1430 排雲山莊Day ２0230 排雲山莊0530 玉山北峰0615 玉山北峰出發0810 玉山主峰1000 玉山東峰1330 排雲山莊Day 30730 排雲山莊1000 玉山登山口[小小知識]基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山

摸黑行走多注意路況，以免迷路

記得攜帶身分證，並提前印出入山、入園證至塔塔加遊客中心登記

玉山東峰地勢陡峻攀爬須小心謹慎，且進行充份的準備及登山裝備方可從事

玉山主峰風口為碎石坡，坡滑且風勢大，行走須小心腳步

車可停放在東埔停車場

行前須確認新中橫公路開放時間

塔塔加遊客中心有提供接駁至登山口，費用＄100/人

排雲山莊水源充足

排雲山莊攻頂路段無水源，須確保當天攜帶充足飲用水

交通水源[行程紀錄]第一次一個人獨攀，選擇玉山作為開頭。第一天一早從登山口起登，看著熟悉的風景感受卻大不同在登山口幸運遇到三位年輕山友前往挑戰玉山五峰

就在登山口到排雲山莊的路上有時相伴有時擦肩而過的陪伴下向前走

約莫四個小時便抵達排雲登山口雖是平日但山莊的人潮還是滿滿的不愧是台灣第一高峰

這是第五次入住排雲山莊了無論房間、廁所、更衣室、餐桌應有竟有

這也是第一次自煮廚房就在外面的一個小鐵桌上

簡單煮了晚餐與奶茶便找了舒適安靜的小角落享受夕陽餘暉與溫暖的佳餚

第二天即將展開重頭戲—玉山北峰、主峰、東峰原本預計兩點出發但因為單獨夜爬安全考量而等到兩點半第一組人馬出發才屁顛地跟在他們後頭而山友們知道我是獨攀後也熱情的歡迎我跟他們一同前進

約莫三小時我們抵達玉山北峰看著太陽緩緩升起照耀著不遠處的主東峰頓時美到忘記呼吸了

享受片刻後便啟程前往主東峰北峰回到叉路口的路上有個地獄般的碎石坡從遠方看著這段陡坡

不斷地跟自己內心對話督促自己的腳步要不斷地向前走就這樣一步步地走到叉路口了到了叉路口遇到了第一天認識的一位山友就這樣找到了後半段旅程的旅伴繼續朝向主東前進受到北峰碎石坡的洗禮此時的腿力已大受影響再加上前日睡眠與感冒影響此時的體力已大大下降了許多大約10分鐘後抵達主峰享受著包場的感覺遠眺著遠處的山峰

接著即將登場今日壓軸—玉山東峰一開始的陡下讓我邊走邊擔心回程該是多麽的崩潰走約一小時便開始登頂的精彩好戲近乎垂直的岩壁感覺不像在爬山更像是攀岩每一步都踩得小心翼翼深怕一個不小心就釀成意外

努力攀爬上了頂端鬆了一口氣終於可以好好的欣賞這片風景了這360度無死角的風景看著身旁的玉山主峰與遠處的南十字稜線此時此刻的我們與之相比是多麽的渺小

享受片刻後便動身回排雲山莊了這時近乎90度的下切岩壁與Ｕ型稜線最後的一段陡升完全考驗著體力與腿的肌耐力就這樣一步一步慢慢的走回排雲山莊北主東三峰共耗時11小時完成雖然很累卻很值得

謝謝山神賜予一路上的好風景、好天氣很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程也謝謝這次的行程一切那麼的美好!謝謝過程中與到的每一位山友帶點綴了這趟旅程謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！Blog: https://weichusmile.pixnet.net/blogInstagram: https://www.instagram.com/chu.travel/