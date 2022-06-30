台中「中橫四辣」超辣等級！遇上「屏風山」新開幕避難山屋、走新登山口

難度：⭐️⭐️

距離：20km (全程)

高度：屏風山 3250m

天數：2天

入山入園：入山證 X 入園證Ｘ

［簡介］

「中橫四辣」包含羊頭山、畢祿山、白姑大山以及屏風山，而此次行程屏風山正屬於超辣等級！而四周可看見合歡群峰、中央尖山、奇萊北峰壯麗山勢，也屬於台灣百岳的「九嶂」之一。其陡峭山勢高度落差約1300公尺，光輕裝來回就要十多個小時。若想要稀釋辣度，規劃兩天的行程可說是剛剛好，不僅可以在稜線上欣賞日出雲海，也可以享受松針營地的舒適，另外因舊登山口路線屢發事故，太魯閣國家公園另開闢新登山口，於台8線111.2ｋ處。且為了方便山有挑戰此辣人的屏風山，屏風山避難山屋於2022年建造完成，讓山友們可以減少背帳的重量，前來挑戰這座辣人的屏風山！

［行程紀錄］

Day 1 0300 111.2登山口0420 第一個跨溪點0450 鐵線橋0620 松針營地(先搭帳篷休息早餐，輕裝出發）0700 第二個跨溪點出發1100到屏風山（廢個一個小時休息拍照）1200下屏風山1530 到松針營地Day 2 06:30 起床準備早餐07:30 準備回程11:30 到111.2登山口［小小知識］ 基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

摸黑行走多注意路況，以免迷路

評估自身體力與身體狀況，安全第一！

需要過溪，請留意天氣的改變和溪水的漲退。 交通

台8線111.2K處為新登山口，相較於大禹嶺登山口之路徑安全許多，且車可停於此附近 水源

全程水源豐沛，不用背太多水

1.5K處第一段過溪（塔次基里溪）

松針營地走約五分鐘溪水可取

星期五下班回家洗好澡就準備出發啦！我們包車前往屏風山登山口，這次我們要走的是屏風新登山口，位於台8線111.2K處因為以前大禹嶺登山口地勢較險峻，屢發意外故太魯閣國家公園另闢新登山口凌晨三點抵達跨過路旁柵欄開始就是一路不停地抖下直到1.5Ｋ後迎來第一條過溪處因為當時天色仍暗找了好一陣子才找到過溪處如果有人一樣也是摸黑出發在這邊千萬小心溪水水勢與過溪時每一個腳步

過溪後便開始一路陡上就會看到鐵線橋營地此時天漸亮從橋上看下去溪水之清澈繼續上攀不久後路線漸趨平緩也代表松針營地要到啦！

抵達松針營地後選了好位子扎營、吃早餐此時才發現今天竟然是山屋啟用第一天真是太幸運啦！雖然沒有住在裡面還是要進去參觀一下吧！裡頭全木打造，大概是因為還沒有太多人入住過裡頭還聞得到木頭的香味（有人知道是什麼木材希望可以分享）

旁邊還設有三組桌椅供山友們休息煮飯

對面也建造了新的生態廁所全新的廁所不上太可惜了裡頭馬桶踩坐蹲兩用旁邊還有一個男用小便斗第一次上山屋的廁所是香香的呢！上完後旁邊還有提供木屑掩蓋排泄物，讓味道不那麼嗆鼻

參觀完後，要繼續走啦！出發不久就會抵達松針營地取水處此處溪水豐沛無須擔心水源不足的問題

接下來就是一連串的抖上啦！從松針營地到屏風山總里程3.5K爬升將近1200m真的爬得不要不要的！

攻頂後三角點處並無展望但再往前走一點便可以看到奇萊北峰的壯闊但一切都是聽說因為當天上去是一片白牆所以什麼都沒看到

拍完照吃完飯就下山啦！回到松針營地取水煮飯歡樂的夜晚美麗的營地雲消散後美麗的星空讓人捨不得入睡就這樣完成屏風山的行程啦！雖然他是超辣級別的但經過兩天一夜稀釋後好像就沒那麼辣了！

雖然這趟行程在攻頂後並沒有看到壯麗遼闊的風景但仍感謝這一路所見所聞也很開心見證到山屋開幕式（蘋果一顆）也謝謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程謝謝這次的行程一切那麼的美好! 有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們帶給這趟旅程的歡樂最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

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