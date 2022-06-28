靜謐神池營地、小關山林道！台中「小關山」兩天一夜 360度展望美翻

難度：⭐️⭐️距離：11km (全程)高度：小關山 3249m天數：2天入山入園：入山證 X 入園證Ｘ

「小關難纏、雲水無水、卑南不死、藤枝必亡」小關山林道，日治時期，日本人為了鎮壓居住在寶來溪沿岸的布農族原住民，曾闢建六龜特別警備線美壟山支線，並於沿線設置警所與砲臺。光復後，林務局為開發林木，利用舊道拓寬成為小關山林道，直達小關山的西緣。昔日林道順暢時，從小關山頂西下，一天時間即能到達寶來，成為南一段行程中，最佳的緊急撤退路線。小關山，為中央山脈主脊上的一座山頭，位於南一段路線中段，山勢險峻獨立，山頂視野遼闊，海拔3249公尺，百岳編號第61號，此次行程於小關山林道27K行車終點起登前往神池營地，總爬升高度約300公尺左右，路程平坦輕鬆。小關山神池水源就在這邊草坡最裡面的樹林處，旁有溪流水源充足。第二日從小關山神池起登，兩公里一路爬升800公尺，沿途路徑濕滑陡峭，山頂遼闊展望可看見關山、雲水山等南一段山頭。［行程紀錄］

Day 1 0700 小關山27K行車終點0730 出發0900 廢棄工寮休息1030 神池營地扎營Day 2 0300 起床0400 神池營地出發0730 小關山0830 出發下山1030 神池營地1300 登山口［小小知識］基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

摸黑行走多注意路況，以免迷路

進入林道前需事前查看路況

林道路線不好行使，建議包車前往

如自行開車需注意林道窄不好迴轉

神池營地旁有溪水可取水，但須事前確認水源情況

停車水源

［行程紀錄］Day 1一早先到小關山檢查哨繳交入山證。抵達林道盡頭後整裝準備出發，此次司機大哥礙於前方迴轉不便，停在24Ｋ處，我們步行3Ｋ至行車終點。

一開始路線平坦，約1.2k後開始上切上切約1.2K成功切回林道

前行經過一段大崩壁，因地形寬廣路跡不清楚，此處需注意沿途疊石與布條。但到了這裡代表神池營地就在前方啦

這次冬天來，湖水乾涸，但後方溪水水量仍十分豐沛，今天就決定在這邊耍廢摟！今天有大廚負責煮飯，花椰菜炒蝦仁、鮭魚炒飯、味噌湯與火龍果果凍！真是太幸福啦！

第一天就在這輕鬆愜意伴隨著神池的靜謐與神秘美景中結束了。早早回帳準備明天起早登頂啦!

Day 2早上3點起床、吃飽喝足後便動身出發。從登山口開始就是無止盡陡上2k啟程為森林地形

後段則為峭壁需手腳並用攀爬，建議有懼高症的人要做足心理準備呢！但到峭壁處也表示離山頂不遠了

沒多久便抵達小關山山頂360度展望，可見多顆山頭環繞，如：關山、海諾南山、卑南主山.....拍完照後準備下山啦！

雖然第二天陡坡溼滑但因為只有2Ｋ因此稱不上太累。如擔心第二天行程勞累的人建議第一天安排愜意的行程，可以增加休息時間。南一段我來了！既然工作放不了長假我就用遠眺的方式完成我的南一段吧！未來有機會再親自造訪。

這兩天的行程輕鬆愜意，這是一座美麗且平易近人的路線很高興完成了這趟旅程很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程也謝謝這次的行程一切那麼的美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們帶給這趟旅程的歡樂最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

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