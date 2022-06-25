武陵四秀、品田斷崖、池有名樹！　美麗且平易近人的品田池有兩天一夜路線

難度：⭐️⭐️

距離：20.6 (全程)

高度：品田 3524m 池有 3303m

天數：2天

入山入園：入山證 X 入園證Ｏ

登山口位置：24.407440237086156, 121.30519337767409

［簡介］

「武陵四秀」包含品田山（3524公尺）、池有山（3303公尺）、桃山（3325公尺）與喀拉業山（3133公尺），坐落於武陵農場。行程安排可從一到三天不同的安排方式，今天我們一行人選擇兩天一夜輕鬆行，探索品田與池有兩秀，並扎營於新達山屋外，舒適享受這片美景。在這段路線須從武陵農場啟登，才能抵達登山口，攻頂途中可看見造型特殊的池有名樹，以及池有山攻頂過程中石瀑景觀以及品田斷崖的壯麗風貌，甚至在新達山屋休憩時可遠眺大霸尖山的壯闊美景。

［行程紀錄］

Day 1 0500 出發0630 登山口0730 1K1050 三岔營地1110 池有山頂登山口(午餐)1150 池有山頂登山口出發1210 池有山1305 池有名樹1340 新達山屋

Day 2 0300 起床0400 出發0535 品田斷崖0620 品田山

［小小知識］基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

請記得辦理入園證並投入箱子中

品田山登頂要注意安全，裸露感重，但有拉繩輔助並不會太危險，手腳並用小心的通過岩壁路段即可。

進入武陵山莊前須先繳交停車費，24hr人員駐守。

可停在武陵山莊前停車場

新達山屋有蓄水箱，水源為雨水，冬季或久旱可能無水，行前須先做足功課確認水源狀況

新達山屋旁有一水池，但水質不佳

［行程紀錄］Day 1

第一天一早天還沒亮起登，一開始須行走2.5K之字形水泥坡才能抵達池有登山口，接下來的路線可說是大家懼怕的惡夢！從登山口到三叉營地3.5k，竟要爬升1000M海拔，扛著重裝埋頭苦幹的向上爬，可說是重裝登山者的地獄阿！在這段路程中，少展望，需要等過了三叉營地後，才稍有展望些。

三叉營地腹地不大，但地勢平坦，周圍林蔭繚繞，雖有些濕冷，但可是最佳避風扎營處，但因附近無水源，如果需要扎營於此，則需自行背水到此。

通過三叉營地，行走約15分鐘，即可抵達池有山登山口。池有登山口可見大小石塊散落於路徑中，我們有此處攻頂，大約40分鐘即可抵達池有山頂。

池有山頂腹地不大，但景色絕佳，可遠眺大小霸、雪山，在這邊拍照聊天，小憩一會兒有啟行啦！

下山後便來到池有名樹啦！池有名樹聳立於懸崖邊的鐵杉，長相怪異彎曲，但卻呈為了它的特色。經過此處的登山客都要來這跟他拍上一張照片。

接著抵達新達山屋，此時才下午一點半，愜意的泡了咖啡，享受美景，

並在一旁新達池拍了許久的照片。

接著等到夕陽西下時，我們到大壩叉路口，遠眺大小霸的壯麗，並享受草原金黃閃耀的時刻。隨著夜色到來準備迎接明天品田山的懷抱。

Day 2披著夜色出發，相較於昨天重裝陡上，今天輕裝坡度緩和，簡單了不少！

一路上景色開闊，天氣清澈的看見山下燈火通明的小鎮。終於抵達品田斷崖，決定為求安全待日出再出發。

太陽緩緩升起，照亮了遠方的大小霸，也將品田斷崖的險峻威武擺露出來。戴上手套一步步小心的走，雖看似險峻但其實並不困難。看著遠方四射的陽光，綿延山巒金光閃閃，似乎剛剛的寒意都被驅趕了!爬過品田斷崖不久後就抵達啦!武陵四秀最高峰，品田山。可看見許多雪霸國家公園的山稜大小霸、雪山、桃山、池有......景色真的太壯麗了！

武陵四秀，四座山巒各有不同的風景一到三天的行程可隨自身體能與時間進行變化這是一座美麗且平易近人的路線很高興完成了這趟旅程很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程也謝謝這次的行程一切那麼的美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們帶給這趟旅程的歡樂最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。

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