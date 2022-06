天堂與地獄路線！南投郡大西巒2天1夜　稜線山景一覽無遺

入山入園:郡大山:入山證O 入園證O

西巒大山: 入山證X 入園證X

位置:

郡大山 23.57851953238636, 120.96301264114281

西巒大山 23.695894218600273, 120.94445837980246

[簡介]

郡大與西巒為於南投縣,隸屬於玉山國家公園管理。由於路線不難,大多行程安排皆為兩天一夜,一天單攻一座山。西巒,海拔3081公尺,為四大鳥山之一,單程大約7公里,沿途有小展望,但絕大部分還是以森林景色為主。其列為鳥山原因當然不只展望少,其路程長且多陡上,需手腳並用或攀繩,且因日照不足地面溼滑,一不小心就會摔跤。這樣的路段被列為鳥山可說實至名歸吧!郡大山,海拔3263公尺,號稱坐車比爬山累的一座山,因林道路況不佳,因此大部分前往郡大的山友都會選擇包車。但其路程簡單,單程僅3.7公里,且高度落差僅400公尺,因此大部分的人都會選擇單攻。而在路程中,景色與展望跟西巒相比真是美不勝收啊!建議行程:第一天西巒,第二天郡大。第二天的難易度下降感明顯,且展望增加,走起來愉快多了!

[行程紀錄]

Day 1 西巒大山來回約13.9公里 13.9km (Return)總爬升:1723m、總下降:1623m0000台中高鐵站出發 (Taichung HSR)0300人倫林道17K (Jenlun Forest Road 17K)0330登山口出發 (Mt hsiluan hiking gate)0630廢棄木屋 (wood cabin)0830展望點 (lookup point)0930西巒大山(3081公尺) (Mt hsiluan peak)1030回程開始 (going back)1300廢棄木屋 (wood cabin)1500登山口 (hiking gate)1530人倫林道17K (Jenlun Forest Road 17K)(出發民宿)(Back to homestay)Day 2 郡大山來回約7.5公里 7.5km (Return)總爬升:400m、總下降:400m0500 起床 (wake up)0600 出發 (leaving)0800 檢查哨 (checking point)0825 登山口出發 (Junda hiking gate)0844 望鄉山三角點(登山里程第0.6km) (Mt. Wanshawn peak 0.6K)1007 郡大北峰(登山里程第2.1km) (Mt.Junda North peak 2.1K)1052 郡大山三角點 (登山里程第3.7km) (Mt.Junda Peak 3.7K)1113下山 (going back)1150 郡大北峰 (Mt. Junda North peak)1247 望鄉山 (Mt. Wanshawn peak)1254 登山口 (hiking gate)[小小知識]

若摸黑進入,須隨時留意路況,以免迷路。

評估自身體力與身體狀況,安全第一!

山區氣候多變,請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

行前應在警政署網站或現場至辦理入山證,以策安全。

山區氣候多變,請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

沿途多溼滑泥濘的山徑。

第一天與同伴相約台中高鐵站包車直接前往西巒登山口大約2點抵達,但因柵欄開方時間為8:00-17:00

因此我們多走了兩公里前往登山口。到登山口處發現有許多人扎營在林道上,準備早上出發單攻。

由於前一天沒什麼睡因此大家決定在廢棄工寮小睡片刻後再行出發西巒一路上都沒有什麼展望

且一路陡上就是不斷地陡陡陡快到山頂時才看到一個展望點可遠眺玉山英姿從這個角度看玉山還真是不錯

接著在山頂看著風景吃著午餐就準備下山回民宿幸福的耍廢摟!

第二天郡大山為了不想要在林道塞車我們早上五點起床整裝後就出發啦!這天天氣很好司機技術也很好我們進入林道後,沒什麼感受到上下跳動或是左右的搖晃穩穩地就到了郡大登山口當下還覺得驚奇怎麼跟網路說的不一樣但問來過的證實了是司機大哥開車技術太好,因為上次他來就是搖頭晃腦到登山口的!接著整裝後就開始爬啦一開始小小的爬升後接著松針林路段較平緩全程還算舒適的坡度走沒多久到望鄉山三角點啦

拍個照就繼續走了!接著緩緩上爬一陣子後就來到稜線了!一到稜線一覽無遺的山景真的快門停不下來耶!

尤其經過了前一天西巒鳥山洗禮後今天的景色更加美麗了!!!我們就這樣一路拍拍走走的走完了郡大北峰與郡大山

結束今天完美行程準備回家啦!很高興自己成為山的孩子也謝謝這次的行程一切那麼的美好! 有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們帶給這趟旅程的歡樂最後,謝謝台灣,最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔!也可以來IG看照片以及行程紀錄喔!

Blog: https://weichusmile.pixnet.net/blogInstagram: https://www.instagram.com/chu.travel/