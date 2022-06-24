天堂與地獄路線！南投郡大西巒2天1夜　稜線山景一覽無遺

健行筆記／ 健行筆記陳薇竹

入山入園：郡大山：入山證Ｏ  入園證Ｏ

西巒大山： 入山證Ｘ 入園證Ｘ

位置：

郡大山 23.57851953238636, 120.96301264114281 

西巒大山 23.695894218600273, 120.94445837980246

［簡介］

IMG_5475.JPG8b254c3dc9b021062ad933ca86d8ee0f.jpg

郡大與西巒為於南投縣，隸屬於玉山國家公園管理。由於路線不難，大多行程安排皆為兩天一夜，一天單攻一座山。西巒，海拔3081公尺，為四大鳥山之一，單程大約7公里，沿途有小展望，但絕大部分還是以森林景色為主。其列為鳥山原因當然不只展望少，其路程長且多陡上，需手腳並用或攀繩，且因日照不足地面溼滑，一不小心就會摔跤。這樣的路段被列為鳥山可說實至名歸吧！郡大山，海拔3263公尺，號稱坐車比爬山累的一座山，因林道路況不佳，因此大部分前往郡大的山友都會選擇包車。但其路程簡單，單程僅3.7公里，且高度落差僅400公尺，因此大部分的人都會選擇單攻。而在路程中，景色與展望跟西巒相比真是美不勝收啊！建議行程：第一天西巒，第二天郡大。第二天的難易度下降感明顯，且展望增加，走起來愉快多了！

［行程紀錄］

Day 1 西巒大山來回約13.9公里 13.9km (Return)總爬升：1723m、總下降：1623m0000台中高鐵站出發 （Taichung ＨＳＲ)0300人倫林道17K (Jenlun Forest Road 17K)0330登山口出發 (Ｍt hsiluan hiking gate)0630廢棄木屋 (wood cabin)0830展望點 (lookup point)0930西巒大山(3081公尺) (Ｍt hsiluan peak)1030回程開始 (going back)1300廢棄木屋 (wood cabin)1500登山口 (hiking gate)1530人倫林道17K (Jenlun Forest Road 17K)（出發民宿）(Back to homestay)Day 2 郡大山來回約7.5公里 7.5km (Return)總爬升：400m、總下降：400m0500  起床 (wake up)0600  出發 (leaving)0800  檢查哨 (checking point)0825  登山口出發 (Junda hiking gate)0844  望鄉山三角點(登山里程第0.6km) (Mt. Wanshawn peak 0.6K)1007  郡大北峰(登山里程第2.1km) (Mt.Junda North peak 2.1K)1052  郡大山三角點 (登山里程第3.7km) (Mt.Junda Peak 3.7K)1113下山 (going back)1150  郡大北峰 (Mt. Junda North peak)1247  望鄉山 (Mt. Wanshawn peak)1254  登山口 (hiking gate)［小小知識］

  • 若摸黑進入，須隨時留意路況，以免迷路。
  • 評估自身體力與身體狀況，安全第一！
  • 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。
  • 行前應在警政署網站或現場至辦理入山證，以策安全。
  • 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。
  • 沿途多溼滑泥濘的山徑。
［行程紀錄］第一天與同伴相約台中高鐵站包車直接前往西巒登山口大約2點抵達，但因柵欄開方時間為8:00-17:00

郡大西巒_IMG_0771.jpeg797a6931540c0779d87a7c014e275578.jpg

因此我們多走了兩公里前往登山口。到登山口處發現有許多人扎營在林道上，準備早上出發單攻。

郡大西巒_IMG_0774.jpeg7d45a5ed61619a8c491474d4ee625c00.jpg

由於前一天沒什麼睡因此大家決定在廢棄工寮小睡片刻後再行出發西巒一路上都沒有什麼展望

郡大西巒_IMG_0778.jpeg

c72469af9e761ca8ce9db03a76bffce0.jpg

郡大西巒_IMG_0779.jpeg

58505b72e7729f5b0a1e64a7361cafb4.jpg

且一路陡上就是不斷地陡陡陡快到山頂時才看到一個展望點可遠眺玉山英姿從這個角度看玉山還真是不錯

郡大西巒_IMG_0789.jpeg52a2e0e03756e3f9eea8308db8143116.jpg

接著在山頂看著風景吃著午餐就準備下山回民宿幸福的耍廢摟！

郡大西巒_IMG_0803.jpeg3cc036a9f9ee13bdd2c3483f57d61872.jpg

郡大西巒_IMG_4311.jpegf39ec2ce70875e56cc56b26957b4558a.jpg

第二天郡大山為了不想要在林道塞車我們早上五點起床整裝後就出發啦！這天天氣很好司機技術也很好我們進入林道後，沒什麼感受到上下跳動或是左右的搖晃穩穩地就到了郡大登山口當下還覺得驚奇怎麼跟網路說的不一樣但問來過的證實了是司機大哥開車技術太好，因為上次他來就是搖頭晃腦到登山口的！接著整裝後就開始爬啦一開始小小的爬升後接著松針林路段較平緩全程還算舒適的坡度走沒多久到望鄉山三角點啦

郡大西巒_IMG_0875.jpeg58021b6a95341018aef343a3fd3ff0ff.jpg

郡大西巒_IMG_4318.jpeg

7adb467479fdc7818750bc206e9ba142.jpg

拍個照就繼續走了！接著緩緩上爬一陣子後就來到稜線了！一到稜線一覽無遺的山景真的快門停不下來耶！

郡大西巒_IMG_0877.jpeg

d1420fa7234320f6c8842d3ffe1ffbba.jpg

尤其經過了前一天西巒鳥山洗禮後今天的景色更加美麗了！！！我們就這樣一路拍拍走走的走完了郡大北峰與郡大山

郡大西巒_IMG_1102.jpega2f22355407577ef30f5fce919dbd4f7.jpg

郡大西巒_IMG_4326.jpegce6e8266c5dfdb01f619d3f26894f4a2.jpg

結束今天完美行程準備回家啦！很高興自己成為山的孩子也謝謝這次的行程一切那麼的美好! 有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們帶給這趟旅程的歡樂最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

Blog: https://weichusmile.pixnet.net/blogInstagram: https://www.instagram.com/chu.travel/

登山 玉山 高鐵

延伸閱讀

40分鐘搞定！新店「和美山」水岸步道飽覽碧潭美景　親子新手輕鬆登頂

絕美山岳第一名　「雪山」壯闊山景、世界級日落、最美登山口讓人心醉

睽違13年！玉山「南橫F4」再合體 想挑戰要申請

藏身都市的森林祕境中和自強公園 3登山路線供選擇

相關新聞

天堂與地獄路線！南投郡大西巒2天1夜　稜線山景一覽無遺

入山入園：郡大山：入山證Ｏ 入園證Ｏ 西巒大山： 入山證Ｘ 入園證Ｘ 位置： 郡大山 23.57851953238636, 120.96301264114281 西巒大山 23.69589

聳入雲霄的陡梯與秀麗風景　汐止大尖山 & 汐止白雲派出所別有洞天

自我升級 - 自閉模式 啟動2022 D0507 汐止大尖山 & 歷史建築 : 汐止白雲派出所（原十三分警察官吏派出所） 我喜歡的歌 김필 - 그때 그 아인 [이태원 클라쓰 OST

稜線上的極佳展望！新竹犁頭山端詳高鐵進出站、在吧哩國山飽覽整個竹北

今日行程：犁頭山＞吧哩國山犁頭山，因山形近似犁頭而得名，吧哩國山（新埔舊稱，平埔族語），位於新竹縣新埔鎮，以展望極佳聞名，能觀覽整個竹北，其一大特色，乃山頂觀望高鐵穿梭於軌道與新竹站，由文山古道通往犁

台灣人此生要爬一次玉山？暌違十年二訪玉山　日出雲海、山壁殘雪都夢幻

台灣第一高峰玉山，是最被廣為認識的台灣百岳，不少人心中也有一個想法：「台灣人這輩子一定要爬一次玉山！」，的確，能靠自己的雙腳，一步步走上台灣最高處，收穫的成就感是無與倫比美好。但因為排雲山莊實在太難抽

山中奇緣記！順著指標登四獸山　台北101相隨、城市美景一覽無遺

山中奇緣2022 D0428 北攀 : 四獸山 黃蟬園 登四獸山而大台北 你給我幾小時, 讓你放眼國際 共 6.92 公里 / 5 小時38 分鐘 高度上升 397 公尺 / 高

兩女騎機車會見魔王「大橫屏山步道」　攀上窄小棱線、越過驚險山徑登頂去

大橫屏山位在台中太平與南投國姓交界， 海拔1206公尺， 山頂原有三角點基石， 因921大地震， 崩落山崖遺失千岳俱樂部於95年3月補立新的#1119三角點為編號45小百岳之一。 大橫屏山 稜脊全為硬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。