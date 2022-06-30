視野遼闊＋山景繚繞　台灣富士山「加里山」一日單攻P型路線

入山入園：入山證Ｘ 入園證Ｘ位置：加里山 24.511869637583228, 121.01223803951805［簡介］

為於苗栗縣南庄鄉，有著台灣富士山之稱的加里山。加里山登山步道聯絡南庄蓬萊、風美及鹿場，沿途為柳杉人工造林及闊葉林，林下植被多以蕨類和耐蔭性物種為主，風美溪從中穿越，有水管路、亦有豐富的動植物生態。沿途可見伐木時期的台車鐵軌，見證當年興盛的林業。小百岳加里山為中北台名山，山頂一等三角點，視野遼闊，可遠眺氣勢磅礡的雪山聖稜線和鄰近的鹿場大山。盛產台灣特有一葉蘭，每年 3、4 月總吸引許多登山客尋芳賞花。（資料來源：健行筆記）

［行程紀錄-徒步］

0630 大坪林道空地停車0635 大坪支線登山口0645 景觀平台0710 鞍部休息平台0720 叉路口0810 巨石 H17500825 三叉路口0900 加里山1040 杜鵑嶺1230 停車場

［小小知識］

沿途多溼滑路段，小心行走

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

請留意天氣的改變和溪水的漲退。

［行程紀錄］為了不塞車，今天起了一個大早，到了大坪停車場已經有幾台車在那了呢！幸好我們還有一些停車位可以停停車場旁有個廁所，出發前可以先到那邊排解一下之後從停車場切捷徑大3分鐘到大坪登山口準備起登啦！一開始200公尺是人造林加上階梯

後面300公尺樹根路再來的500公尺比較平緩好走一路上都是日治時期林業盛行時所留下來的樟樹林，隨然是人造的，但陽光灑落，還是別有一番風味。

到了一公里處，可以看到休息平台，有兩張木椅可以休息，旁邊還有以前台車的古蹟

旁邊也有加里山的介紹牌子

休息一會兒，就繼續走啦！我們走在舊時鐵道軌跡上，搭配斜陽，有一種懷舊感滿溢

好像看到日治時期林業盛行時大家在這片森林裡忙進忙出的畫面接著走約10分鐘後，就可以看到叉路口啦！果然甜蜜的時光總是過得特別快一切進叉路後，就可以看到陡峭的上坡

用無止境地往上攀升我們賣力地爬呀爬，大約走了一小時後才漸趨平緩終於看到巨石啦！就代表交匯處要到了！

在走15分鐘後就看到叉路口，往右走開始攀繩路段，往加裡山前進。兩處攀繩處爬完後，會有一個瞭望點，可以看到樂山基地台呢！接著大約走半小時終於到了加里山三角點啦！

到了山頂全景環繞的山景、雲海繚繞著山巒層層綿瓞真的太美了啦！但是！但是！但是！在這趟路程中我遇到了登山以來最大的困難就是～～群蜂繚繞！因為正臨蜜蜂季節，許多工蜂出外覓食為了攝取鹽分，會攀附在我們的身上攝取和水中的鹽分此起彼落的嗡嗡聲，腳的觸鬚勾住肌膚的刺癢感整個瀕臨崩潰邊緣拍完照後趕緊穿上連帽外套蜷縮在一旁避面蜜蜂的侵襲！小知識補充：蜜蜂攀附在身上時，僅為覓食，並不會無故攻擊，因此切記保持冷靜，避免過度驚慌而有大的肢體動作，反而會造成蜜蜂攻擊。接著就開始下山啦！我們往杜鵑嶺的方向前進一路上不會過於陡峭但因為霧氣與日照不足，地面溼滑

且多為樹根路，危險性更加提升因此在走這段路的時候必須要全神貫注避免滑到接著到杜鵑嶺後在走一小段路就下山啦！結束一天的行程！總行走時間大約為6小時。

謝謝這次的行程一切那麼地美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們與我們一起享受這片美麗的山林。最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

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