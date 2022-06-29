登上世紀奇峰　新竹「大霸尖山」通關卡駕馭泰雅族的聖山

難度：⭐️⭐️ ⭐️ 距離：64km（全程）

入山證 Ｘ 入園證 O

魁武峻嶺聳立於新竹雪霸國家公園，大霸尖山孤傲雄偉，石理紋路層層分明，無植被遮掩其俊美容貌，磅礡壯麗的氣息一覽無疑。蘇軾 題西林壁：「橫看成嶺側成峰 遠近高低各不同」呼應於此再適合不過！

［行程紀錄］Day1 08:20大鹿林道登山口出發 (20min/km)12:48 東線瀑布13:02 工寮 (15K)13:50馬達拉溪登山口 (18K)14:25 出發18:10 99山莊 (4K)Day204:45 出發07:26 伊澤叉路口07:37 伊澤08:00 中霸山屋(休息)08:45 (出發)09:32 大壩 10:35 小霸10:47 出發14:47 加利山登山口15:15 加利山 (15:30出發)16:00加利山登山口17:00 99山莊Day307:00 出發09:15 馬達拉溪登山口15:00 大鹿林道登山口［小小知識］ 基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

觀霧檢查哨的開放時間為早上5點至上午11點，超過上午11點就禁止登山隊伍進入林道。

小霸尖山登頂要注意安全，裸露感重，但有拉繩輔助並不會太危險，手腳並用小心的通過岩壁路段即可。

山莊通鋪設有軟墊,睡袋需自備。

大鹿林道東線的大霸尖山登山口服務(管制)站，此路段轎車可以通行，但坡度較陡，需小心行駛。

車停管制站需先至觀霧森林遊樂區遊客中心服務台登記索取停車證。

大鹿林道一路上有許多水源處，馬達拉溪登山口洗手間有供應水源。

過馬達拉溪登山口後，陡上4K，就只剩終點九九山莊一個活水源了。

中霸山屋後面有水塔儲水，水龍頭打開就有水。

大霸尖山霸基也有些許水源，但因是落石區強烈建議盡快通過且強烈不建議在此取水。

從遊客服務中心往前開約兩分鐘抵達林道，但因為從入口到檢查哨的路況不佳(約300M)因此改停放於旁邊的小客車停車場。整裝完後大約8:00抵達登山口，預計下午18:00抵達九九山莊。我們再檢查哨口做了入園登記後，便出發啦！

第一道關卡- 17K林道帶著期待心情，踏進第一道關卡，一步一步走著，談天說笑、欣賞風景，不知不覺就到了7K。也許是因為期待與興奮讓這道關卡沒那麼困難吧！

我們以每20分鐘一公里的速度走著，休息間隔分別為5K, 10k, 14k, 17k。共休息了四次，每次10分鐘。以第一天的體力與精神狀態都還算OK！雖然半路下了雨，但仍不減我們繼續向前走的熱情！

到了17K看到了路牌上有人標示了捷徑的方向，走捷徑可以少走兩公里，二話不說選擇了捷徑。捷徑的路十分的陡峭，一路下坡，到最後一小段還需要攀繩下去才行。一邊走一邊默默為回程的路擔心了......到了馬達拉溪登山口，小休片刻，簡單吃個午餐便開始進行下一關啦！

第二道關卡-4K陡上走完林道時，還想說其實並沒有想像中那麼難嘛！但當我走過吊橋，抵達馬達拉溪登山口。眼前出現了一個階梯，通往黑暗的叢林，彷彿卡通裡即將前往黑暗叢林對抗怪物般地場景。咽一咽口水，緩緩的開啟第二道關卡的大門。

之字形路線為開端，前半部是由大石頭鋪成的山徑，後半為泥土樹根路段。原本17KM已將體力消耗得差不多了，加上天色漸漸昏暗，一路上的大家雖然走走停停，但仍然堅毅的往前行。慢慢走到離登山口約莫2K的距離這時候已經累得不想看里程數，也拍不了照了啦！把僅剩的體力用在埋頭苦行了！這一刻我終於體悟到大家說第一天有多麼的煎熬，絕對不是說說而已！

剩下2K，已不再是原先之字型的路段了！直線向上，抬頭一望，看著前方的小徑，縱有千言萬語，在那一刻一句話也說不出來。爬吧！征服它吧！你可以的！一邊走一邊為自己打氣。

接著走道階梯路段，代表離九九山莊不遠了！雖然興奮重新點燃了我的心，但腳還是只能慢慢地走......哈哈不久後，看到遠方九九山莊的立牌！真的太感人了！九九山莊共有三種房型: 金屬堡、龍門客棧、大通鋪金屬堡: 經由美援管道，引進的碉堡，裡頭還可以看見以前救國團的愛國口號貼紙在那上頭。龍門客棧: 全木頭打造的大通鋪，且有著醒目的紅色外牆，十分容易辨別。大通鋪: 龍門客棧後方，有兩棟大房間，裡頭也是上下大通鋪。三個總共可以容納300人在裡頭！另外旁邊還有更衣室(以前可以用熱水洗澡)、廁所(有沖水系統)以及交誼廳。其中有一間可以看到門口貼著兩張紅色囍字。一開始發現是在半夜上完廁所回來發現的，當時讓我覺得毛骨悚然！回家查了一下發現原來是當初有人在九九山莊辦婚禮、宴客。因此當時他們就把那一間做為新人房。了解了這個由來，就覺得這一間小屋格外的可愛呢！在門口跟九九山莊合影完後，就去跟莊主Check in，找到自己的床位準備吃飯睡覺啦！

第一天結束，雖然疲累但甘之如飴。因為我知道大霸尖山離我更近了！晚安！我們明天見！

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