登山新手也能駕馭！日出時草原化身夢幻「金色奇萊」 南投南華山2天1夜

難度：⭐️⭐️ 距離：18.6km（單程） 高度：3358m（奇萊南峰）3184m（南華山） 天數：2天入山入園：

入山證 X 入園證 O位置：

屯原登山口停車場 24.050575474142132, 121.2144287355612

［簡介］

奇萊山的金色草原，南華山360度全景環繞，富含歷史性的光被八表，整體路線稱不上困難卻韻味十足，就像莫札特小星星變奏曲，將簡單的童謠，變成婉轉悠揚的變奏曲。不同角度、不同時刻，譜著屬於這片大自然的協奏曲，但無論何種景色都值得你漫步在這片草原中，細細地品嘗.....［行程紀錄］

Day107:00 屯原登山口出發20分鐘1公里08:39 雲海保線所(4.5K)09:30 大崩壁(6K)13:30 三疊瀑布（能高瀑布）14:00天池山莊 (13K)Day 202:00起床04:00能高天池05:30奇萊南峰07:30能高天池（休息）09:00南華山10:00 光被八表10:40天池山莊15:30屯原登山口

［小小知識］

雲海保線所，不只是一個休息中繼站，房舍建築也見證了早年電力發展的歷程，在早年此處是攻工人休息與存放設備用。能高越嶺從南投至花蓮約有八座。

大崩壁雖然壯觀，但有時會有落石，千萬不要逗留拍照，要儘速走過。

能高瀑布，吊橋旁有個小徑可以走下去，但溼滑小心腳步。

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

南華無需入園證，但奇萊南峰需要喔！

奇萊南華僅奇萊南峰隸屬太魯閣國家公園管轄範圍，因此入園申請僅需申請前去南峰之日期即可。入山證於109/2/12起免除了，故無需辦理入山證。

一早從台中出發，前往屯原登山口。天氣看起來不錯，心情也跟著興奮起來了。大約三小時後抵達屯原登山口就準備出發啦。登山口的立牌前有很多人在合照。準備一窺金色草原的美景！拍完照，準備出發了！

一開始需要踢13K的路程到天池山莊住一宿。整路還算平緩，只有部分上坡

這一路上有幾個山友們時常耳聞的休息與拍照景點4.5K雲海保線所。

6.5K 大崩壁

10K 能高瀑布

這天，天池整修，因此我們是抽營位，雖然如此，營位與餐食仍然是五星級的！還有嚮導邊彈吉他邊唱歌。一整個很愜意！

隔天一早起來，就出發前往天池，連續一公里的上坡，但因為輕裝所以還算輕鬆。到了天池，也有很多人在這邊扎營。但為了趕日出，就加緊腳步繼續往南峰前進了！大約兩公里的路程，只有一小段的陡升陡降，遠方還可以看到花蓮的燈火，抬頭是星星。這麼幸福的攻頂路段哪裡找！終於在日出的前一刻攻頂啦！日出時草原變成金黃的畫面，真的令人大開眼界。這邊真的是黑色奇萊嗎？不！是金色奇萊。真的好美呦！

拍完各種照片後，就要出發南華山啦！跟南峰整片高山草原相比，南華山的山頂還可以看到遠方花蓮市的市景，以及清境的山景。

像是一台360的相機全景環繞的效果

之後就下切到光被八表。1.5K的陡下，最後會看到兩座廢棄電塔，就知道我們離光被八表不遠啦！

為什麼會有這座碑呢？是因為當時為了紀念西電東送，而設立的。這麼偉大的工程，心升起一絲敬畏！最後回到天池休息整裝，完成這O型路段啦！準備下山吃大餐嘍！奇萊南華，新手練習區，雖然路程不難，但還是有部分上下坡，出發前還是要訓練基本的體能喔。謝謝這次的行程一切那麼地美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們與我們一起享受這片美麗的山林。最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。