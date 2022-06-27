湖光山色之美！ 宜蘭「松蘿湖」波光粼粼 宛如十七歲少女之湖

難度：⭐️⭐️ 距離：5.6km（單程） 高度：675~1315m 天數：2天入山入園：入山證 O 入園證 X位置：松羅湖登山口停車場 24.677196692101855, 121.57676253078601［簡介］

深藏於崇山峻嶺之中的松蘿湖，雖地處新北市的烏來區，但大多數人都是從宜蘭大同鄉松蘿村的登山口進入。因宜蘭多雨，湖面常有一層薄紗般的雲霧籠罩，讓人無法一窺全貌，如同少女一般嬌羞美麗，故有「十七歲之湖」的別稱。每年十月至翌年四月是松蘿湖水量最豐沛的時期，可飽覽波光粼粼、湖光山色之美；其餘月份水量雖少，卻能欣賞到蜿蜒曲流、碧草如茵的景致。一年四季都能一窺少女的美貌。［行程紀錄］0600 松蘿湖停車場出發0728 水龍頭營地(2.4K )0804 毒龍潭營地(3.2K ) - 休息10分鐘0905 陡上(4.8K)0919 山頂(5K)1000 松蘿湖 (5.6K)［注意事項］

行前應在警政署網站或現場至台七線102K附近的三星分局大同分駐所辦理入山證，以策安全。

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。

沿途多溼滑泥濘的山徑，通過請小心，建議穿著雨鞋前往。

若欲前往湖區 露營 ，需留意天氣的改變和湖水的漲退。

，需留意天氣的改變和湖水的漲退。 最好先過濾並煮沸松蘿湖的水再飲用，或是前往附近的南勢溪源頭取乾淨的溪水。

松蘿湖跟松蘿湖國家步道不一樣，不要走錯了喔！

起了個大早出發，先到三星分局繳交入山證大約6點，抵達停車場。松蘿湖停車場腹地小，所以晚到一點點就被停滿了，有時候還會遇到要下山的車，就會塞車。停好車，整裝完畢，從停車場往上走約300公尺就會看到松蘿湖簡介牌子那就是登山口了！

全程總長5.6K，早上看了氣象預報，中午可能會有雷陣雨為了拍到美美的照片，所以我們決定衝啦！全程休息時間大約只有15分鐘，其餘時間就是不斷的往前走。

前面四百公尺十分平坦，泥濘也還不多過了之後開始與泥沼奮鬥，有時還有落差需要用力地向上爬不一會兒，雨鞋跟褲子都充滿泥巴了果然穿雨鞋來真的很重要

一個半小時後，抵達水龍頭營地這個營地有一個水龍頭佇立在中間許多山友經過此處會在這邊沖涼或是補水煮飯想查查水龍頭營地的由來，但找了好久都沒有收穫.....

休息片刻繼續往前走啦從水龍頭營地後面的3公里就沒那麼好走了一路陡峭的上坡有時要走在溼溼滑滑的斜壁，這邊要小心，否則一不小心可能就滑倒了接著到毒龍潭營地，小小休息一會兒，就出發了！

接下來開始有石頭路，以及些許攀繩的路段。走到山頂後，這是最後一個通訊點喔！大家在這邊最後一滑，就開始下切前往松蘿湖啦！

一開始下切路段都是森林走到最後開始看到前方樹叢透出一片綠意盎然這就是松蘿湖！我們到了！原本五小時的路程被我們縮短在一小時便走完了！

耀眼的陽光灑在湖面上，閃閃動人這陣子水量不多，反而讓松蘿湖大放異彩草色青青，湖水波光粼粼，比平常更多了一分綠意就像是夏天的少女，脫下外套，露出水嫩肌膚一般，揮灑著青春貌美的姿態

趁著天氣晴朗，享受在這樣水秀山明中看，這片湖光山色聽，此起彼落的蟲鳴鳥叫聞，這裡的風光明媚遠離塵囂，放下網路的束縛靜靜地徜徉在大自然的奏鳴曲謝謝這次的行程一切那麼地美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們與我們一起享受這片美麗的山林。最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。

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