快訊

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

代表團3台人被陸禁參加聯合國會議 吐瓦魯外長離席抗議

恭喜！玄彬孫藝真結婚3個月 宣布懷孕喜訊

湖光山色之美！ 宜蘭「松蘿湖」波光粼粼 宛如十七歲少女之湖

健行筆記／ 健行筆記陳薇竹

難度：⭐️⭐️ 距離：5.6km（單程） 高度：675~1315m 天數：2天入山入園：入山證 O 入園證 X位置：松羅湖登山口停車場 24.677196692101855, 121.57676253078601［簡介］

IMG_0891.JPGbfe97d9d0206951a683b44abd24dadba.jpg

c9e26abc7ba86e1a4aaa7a2e0788360d.jpg

深藏於崇山峻嶺之中的松蘿湖，雖地處新北市的烏來區，但大多數人都是從宜蘭大同鄉松蘿村的登山口進入。因宜蘭多雨，湖面常有一層薄紗般的雲霧籠罩，讓人無法一窺全貌，如同少女一般嬌羞美麗，故有「十七歲之湖」的別稱。每年十月至翌年四月是松蘿湖水量最豐沛的時期，可飽覽波光粼粼、湖光山色之美；其餘月份水量雖少，卻能欣賞到蜿蜒曲流、碧草如茵的景致。一年四季都能一窺少女的美貌。［行程紀錄］0600 松蘿湖停車場出發0728 水龍頭營地(2.4K )0804 毒龍潭營地(3.2K ) - 休息10分鐘0905 陡上(4.8K)0919 山頂(5K)1000 松蘿湖 (5.6K)［注意事項］

  • 行前應在警政署網站或現場至台七線102K附近的三星分局大同分駐所辦理入山證，以策安全。
  • 山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山。
  • 沿途多溼滑泥濘的山徑，通過請小心，建議穿著雨鞋前往。
  • 若欲前往湖區露營，需留意天氣的改變和湖水的漲退。
  • 最好先過濾並煮沸松蘿湖的水再飲用，或是前往附近的南勢溪源頭取乾淨的溪水。
  • 松蘿湖跟松蘿湖國家步道不一樣，不要走錯了喔！
［行程紀錄］起了個大早出發，先到三星分局繳交入山證大約6點，抵達停車場。松蘿湖停車場腹地小，所以晚到一點點就被停滿了，有時候還會遇到要下山的車，就會塞車。停好車，整裝完畢，從停車場往上走約300公尺就會看到松蘿湖簡介牌子那就是登山口了！

1.JPGeb986da5b369275d63ec45252c6e03cd.jpg

454cd4c2ccdf79001b1724a4eaa647ef.jpg

全程總長5.6K，早上看了氣象預報，中午可能會有雷陣雨為了拍到美美的照片，所以我們決定衝啦！全程休息時間大約只有15分鐘，其餘時間就是不斷的往前走。

2.JPG

5d6eb1047777a7529c12510b66af8883.jpg

5d42753849380cec7bf6aadf17029e30.jpg前面四百公尺十分平坦，泥濘也還不多過了之後開始與泥沼奮鬥，有時還有落差需要用力地向上爬不一會兒，雨鞋跟褲子都充滿泥巴了果然穿雨鞋來真的很重要

3.JPG224aeb35e24c3898642ec211390431a7.jpg

8fa44452d1f14eb3f6372f60b3d7a50c.jpg

一個半小時後，抵達水龍頭營地這個營地有一個水龍頭佇立在中間許多山友經過此處會在這邊沖涼或是補水煮飯想查查水龍頭營地的由來，但找了好久都沒有收穫.....

4.JPG

643a5b4b432b9f6afae4e37a7a59fe75.jpg

adbb6a52cb08fd66d5f7209c9bc481d2.jpg休息片刻繼續往前走啦從水龍頭營地後面的3公里就沒那麼好走了一路陡峭的上坡有時要走在溼溼滑滑的斜壁，這邊要小心，否則一不小心可能就滑倒了接著到毒龍潭營地，小小休息一會兒，就出發了！

5.JPG5743a6567bf84a6f2e25f3c44943ad7a.jpg

fb3a895af7fa3e9c150d5e104e9faf2f.jpg

接下來開始有石頭路，以及些許攀繩的路段。走到山頂後，這是最後一個通訊點喔！大家在這邊最後一滑，就開始下切前往松蘿湖啦！

6.JPGc9892a93ab66deb742624260ffed1ba9.jpg

98b5012278b3a44649368c565e627efa.jpg

一開始下切路段都是森林走到最後開始看到前方樹叢透出一片綠意盎然這就是松蘿湖！我們到了！原本五小時的路程被我們縮短在一小時便走完了！

7.JPGb21beec38a9597d8235d4e370e50adbd.jpg

eb64b029009255705de615943aec06d1.jpg

耀眼的陽光灑在湖面上，閃閃動人這陣子水量不多，反而讓松蘿湖大放異彩草色青青，湖水波光粼粼，比平常更多了一分綠意就像是夏天的少女，脫下外套，露出水嫩肌膚一般，揮灑著青春貌美的姿態

8.JPG627318653cbc126d14226e4d65105beb.jpg

9.JPG6c233f4384c91fc8c9d1ab2897c552a0.jpg

29bc5bf89719618f4b892e93746aa306.jpg

8901074b6e7d94f6375bad9acd0a6664.jpg

趁著天氣晴朗，享受在這樣水秀山明中看，這片湖光山色聽，此起彼落的蟲鳴鳥叫聞，這裡的風光明媚遠離塵囂，放下網路的束縛靜靜地徜徉在大自然的奏鳴曲謝謝這次的行程一切那麼地美好!有那麼好的天氣與風景。謝謝隊友們與我們一起享受這片美麗的山林。最後，謝謝台灣，最美麗的寶島。

如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！Blog: https://weichusmile.pixnet.net/blogInstagram: https://www.instagram.com/chu.travel/

登山 步道 露營

延伸閱讀

第4劑疫苗開打 宜蘭5月底前456人符合資格

宜蘭觀光產業苦撐 透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助

疫情獲重生 宜蘭欠稅老飯店轉型做防疫旅館穩定收入

野驢小餐館進軍宜蘭 姊妹店CÔTE À CÔTE開放訂位

相關新聞

湖光山色之美！ 宜蘭「松蘿湖」波光粼粼 宛如十七歲少女之湖

難度：⭐️⭐️ 距離：5.6km（單程） 高度：675~1315m 天數：2天入山入園：入山證 O 入園證 X位置：松羅湖登山口停車場 24.67719669210

超過180度的雲海太震撼！ 玉山「主東北」出大景，在千元大鈔裡做日光浴

我一直以為自己是很好睡的人，前一晚7點就躺平。翻來翻去，直到10點才真正入睡。鬧鐘設定凌晨1點30分，但1點就被已在準備的隊友吵醒，只睡3小時，完了。 這天應該大家都會累到，有幾位聽說一夜未

山頂視野實在無敵！ 碧潭小獅山連走和美山、古老大岩壁 俯瞰新店市區最佳展望

今日行程：中山亭＞獅子壽亭＞獅子祿亭（展望台）＞青年亭（小獅山）＞大岩壁＞玉山亭＞碧潭吊橋＞和美山＞詩歌劇場＞觀景平台 小獅山 ，又稱小獅頭山，位於新店碧潭旁，因山形近似獅頭而得名，因新店另有一座

賞蘭嶼海岸風光！ 「紅頭山」小百岳　全台離島中海拔最高的山丘，山頂有展望

紅頭山，位於台東縣蘭嶼鄉，達悟族聖山，海拔552公尺，是全台所有離島中海拔最高的山丘。小百岳編號97，有一等三角點及三等三角點699號各一顆基石，山頂展望還不錯。蘭嶼交通：有台東往返蘭嶼的19人座飛機

圓一個夢想玉山西峰行！ 「排雲山莊」山屋體驗 12人一起入住的中籤率有多高？

原本答應伶姐，完成她一個夢想，爬玉山。哪知跟我所想的不一樣，不是單日往返玉山，而是一群12人住排雲山莊….好吧，沒體驗過山屋，加上中籤率應該不高。沒想到真的就中了，這12人應該消費不少累積的行善功德吧

武陵四秀、品田斷崖、池有名樹！　美麗且平易近人的品田池有兩天一夜路線

難度：⭐️⭐️距離：20.6 (全程)高度：品田 3524m 池有 3303m天數：2天入山入園：入山證 X 入園證Ｏ登山口位置：24.407440237086156, 121.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。