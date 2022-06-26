圓一個夢想玉山西峰行！ 「排雲山莊」山屋體驗 12人一起入住的中籤率有多高？

原本答應伶姐，完成她一個夢想，爬玉山。 哪知跟我所想的不一樣，不是單日往返玉山，而是一群12人住排雲山莊…. 好吧，沒體驗過山屋，加上中籤率應該不高。沒想到真的就中了，這12人應該消費不少累積的行善功德吧。 臨時趕快買了睡袋與48L的登山包試試，準備好這一天的到來。 此行先感謝，彬哥、伶姐的邀約與處理大小事。然後添哥擔任領隊，把所有進度行程都安排得宜。 5點埔里出發，8點初塔塔加整裝出發，我的包包空間還很大，幫忙隊友分擔重量，兩個攻頂包、幾罐飲水、雨衣。 結果最後也才剛過15公斤，看來離訓練負重還有很長距離，那就堅持不能搭車吧。 09:10分，玉山登山口來個集團大合照，此時大夥精神飽滿，對比第二日下到登山口就截然不同。 行走時，大家進度都很棒，並沒有因為人多，而落後了進度。 倒是很希望聽到攝影師橙爸說，慢一點，這裡停下來拍照不錯。 除了孟祿亭、白木林有做大休息外，在大崩壁也可以玩上許久。 沿路打探下山的山友，這兩天天候不佳，持續下雨。 看了看衛星雲圖，午後降雨機率確實很大。果然離排雲山莊300公尺左右，雨開始降了下來，懶得卸裝，直接先到山莊躲雨。 時間也剛好到了，入房時間，添哥說先進房卸重裝，然後照行程，輕裝加雨具走玉山西峰。 看雨勢頗大的，決定先穿長褲，雨褲也有帶上，但走沒多久，決定脫下長褲好了。 看看隊友在與自己對比，可能平時就算冬天早上晨跑完，都習慣沖個冷澡，比較習慣不怕冷吧。走了約1小時，抵達西峰的三角點。 做過功課，早期的登玉山，有一段時期是從阿里山出發，經兒玉山、鹿林山、玉山前峰、西峰、主峰。 所以才會在西峰這搭建座山神廟，跟北大武很相像。玉山的東南西北，都有我很渴望抵達的目標。 如西峰的山神廟、北峰的千元大鈔、東峰的首峻、南峰附近的鹿山、主峰的石碑。 所以在西峰三角點團拍時，我比較渴望趕快走到100公尺旁的山神廟。雖然天氣沒有很好。 但能來到全台灣最高的神山廟，心境上難免還是充滿感動，這座山神廟雖然整修過多次，但也建廟快百年了（1925）鎮座，新高山西峰。 結束西峰行後，回到排雲山莊也下午5:30分了。 添哥說：把雨衣、裝備整理好，我們是6點餐廳用餐。 我的晚餐是素食的餐盒，白飯可以無限供應，我在加橙爸的甜辣醬，白飯就吃了滿滿4碗。飯後再整理一下裝備，明早凌晨1點30分就又要早起爬山了。 原本以為我是很好入睡的人，結果在翻來翻去，也拖到10點才闔眼。 此篇分兩篇，下集續～個人經營臉書搜尋?：山岳小站