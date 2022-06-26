聽新聞
test
0:00 / 0:00

圓一個夢想玉山西峰行！ 「排雲山莊」山屋體驗 12人一起入住的中籤率有多高？

健行筆記／ 健行筆記翔

原本答應伶姐，完成她一個夢想，爬玉山48485fcade8199eba314e8142f235563.jpg哪知跟我所想的不一樣，不是單日往返玉山，而是一群12人住排雲山莊….4a411ec28afef084e4207052fb5e895f.jpg好吧，沒體驗過山屋，加上中籤率應該不高。沒想到真的就中了，這12人應該消費不少累積的行善功德吧。f0a09f197feb9082e2ecc26ef519eaa0.jpg臨時趕快買了睡袋與48L的登山包試試，準備好這一天的到來。9bb21f96fc90e1bdb977d7c44d4a391d.jpg此行先感謝，彬哥、伶姐的邀約與處理大小事。然後添哥擔任領隊，把所有進度行程都安排得宜。6974e4bef1baf5c21c4527317f1ae94e.jpg5點埔里出發，8點初塔塔加整裝出發，我的包包空間還很大，幫忙隊友分擔重量，兩個攻頂包、幾罐飲水、雨衣。79a237d2eb462a1b67904bec96580cea.jpg結果最後也才剛過15公斤，看來離訓練負重還有很長距離，那就堅持不能搭車吧。0b4f311bc2a1f4baab259638b3bc5d5b.jpg09:10分，玉山登山口來個集團大合照，此時大夥精神飽滿，對比第二日下到登山口就截然不同。c0313d42abec2d9230cc45eea1f3f29e.jpg行走時，大家進度都很棒，並沒有因為人多，而落後了進度。263c9fa27813db7dad69f0c074df8f48.jpg倒是很希望聽到攝影師橙爸說，慢一點，這裡停下來拍照不錯。059a3d55dd98c50a88a08c05cb82bbb7.jpg除了孟祿亭、白木林有做大休息外，在大崩壁也可以玩上許久。982d4a83d8ae9068aa0b024f319214af.jpg沿路打探下山的山友，這兩天天候不佳，持續下雨。ef6ddc71f55ad06a35d240446bb7d571.jpg看了看衛星雲圖，午後降雨機率確實很大。果然離排雲山莊300公尺左右，雨開始降了下來，懶得卸裝，直接先到山莊躲雨。f7eb2830ded6574e247fe917716244d2.jpg時間也剛好到了，入房時間，添哥說先進房卸重裝，然後照行程，輕裝加雨具走玉山西峰。3397ed34102ad3af2dce056c36c79bde.jpg看雨勢頗大的，決定先穿長褲，雨褲也有帶上，但走沒多久，決定脫下長褲好了。e4768edecc74361715f832c230d754bc.jpg看看隊友在與自己對比，可能平時就算冬天早上晨跑完，都習慣沖個冷澡，比較習慣不怕冷吧。走了約1小時，抵達西峰的三角點。d3a85a4528d42d00d42aae2138200249.jpg做過功課，早期的登玉山，有一段時期是從阿里山出發，經兒玉山、鹿林山、玉山前峰、西峰、主峰。65c00e74a9f9a9635ed7bd900615f371.jpg所以才會在西峰這搭建座山神廟，跟北大武很相像。玉山的東南西北，都有我很渴望抵達的目標。1d5f2aa5e7455390527942e799d26d87.jpg如西峰的山神廟、北峰的千元大鈔、東峰的首峻、南峰附近的鹿山、主峰的石碑。7c80723ea18815cc4c78ab76bdedda7b.jpg所以在西峰三角點團拍時，我比較渴望趕快走到100公尺旁的山神廟。雖然天氣沒有很好。bb99866e4f697920a36a771770441b28.jpg但能來到全台灣最高的神山廟，心境上難免還是充滿感動，這座山神廟雖然整修過多次，但也建廟快百年了（1925）鎮座，新高山西峰。83ce40773d97cb3b4b4e3565ac78a995.jpg結束西峰行後，回到排雲山莊也下午5:30分了。4efd1be6667a429d62121e8b599ad186.jpg添哥說：把雨衣、裝備整理好，我們是6點餐廳用餐。f4c078de742bc57dfc79ce3190c65f64.jpg我的晚餐是素食的餐盒，白飯可以無限供應，我在加橙爸的甜辣醬，白飯就吃了滿滿4碗。飯後再整理一下裝備，明早凌晨1點30分就又要早起爬山了。d8e7f86f344d444d1fc35e174489c64b.jpg原本以為我是很好入睡的人，結果在翻來翻去，也拖到10點才闔眼。32e4fba8a69eff9a1e42d236c7f7d641.jpg此篇分兩篇，下集續～個人經營臉書搜尋?：山岳小站

玉山 登山 阿里山

延伸閱讀

越過斷崖邊坡、撐過強風寒雨　登頂玉山主峰

睽違13年！玉山「南橫F4」再合體 想挑戰要申請

玉山南安設新地標 一次合照黑熊、田園兩大特色

秀傳醫療體系不畏疫情 玉山醫療站照常服務

相關新聞

圓一個夢想玉山西峰行！ 「排雲山莊」山屋體驗 12人一起入住的中籤率有多高？

原本答應伶姐，完成她一個夢想，爬玉山。哪知跟我所想的不一樣，不是單日往返玉山，而是一群12人住排雲山莊….好吧，沒體驗過山屋，加上中籤率應該不高。沒想到真的就中了，這12人應該消費不少累積的行善功德吧

武陵四秀、品田斷崖、池有名樹！　美麗且平易近人的品田池有兩天一夜路線

難度：⭐️⭐️距離：20.6 (全程)高度：品田 3524m 池有 3303m天數：2天入山入園：入山證 X 入園證Ｏ登山口位置：24.407440237086156, 121.

新竹「高島縱走」難度只有一顆星　行走海拔1000公尺上漫步美麗杉木林

難度：⭐️ 距離：9km（來回） 高度：1824m（大島田山） 天數：1天［簡介］ 高島縱走共包含四座山頭：高台山、小島田山、中島田山與大島田山。下交流道

免爬山森呼吸　屏東潮州「林後四林平地森林園區」遊走林蔭超愜意

林後四林平地森林園區位於屏東縣潮州鎮，由林務局屏東林管處經營管理是一座符合生態、節能減碳之多元生態知性園區園區24小時開放，遊客中心服務時間08:00~17:00全年每日開放，惟遊客中心除夕休館。萬巒

天堂與地獄路線！南投郡大西巒2天1夜　稜線山景一覽無遺

入山入園：郡大山：入山證Ｏ 入園證Ｏ 西巒大山： 入山證Ｘ 入園證Ｘ 位置： 郡大山 23.57851953238636, 120.96301264114281 西巒大山 23.69589

聳入雲霄的陡梯與秀麗風景　汐止大尖山 & 汐止白雲派出所別有洞天

自我升級 - 自閉模式 啟動2022 D0507 汐止大尖山 & 歷史建築 : 汐止白雲派出所（原十三分警察官吏派出所） 我喜歡的歌 김필 - 그때 그 아인 [이태원 클라쓰 OST

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。