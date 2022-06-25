免爬山森呼吸　屏東潮州「林後四林平地森林園區」遊走林蔭超愜意

林後四林平地森林園區位於屏東縣潮州鎮，由林務局屏東林管處經營管理是一座符合生態、節能減碳之多元生態知性園區園區24小時開放，遊客中心服務時間08:00~17:00全年每日開放，惟遊客中心除夕休館。萬巒吃了午餐， 回到民宿後， 時間還很早忽然想到距離民宿不遠的~林後四林平地森林園區於是來走走。

平地森林園區 是農委會林務局規劃中的大型平地森林休憩園區自2008年起， 林務局依據 愛台12建設綠色造林計畫 所推動的規劃案全台目前有三座平地森林園區，包含: 花蓮光復鄉: 大農大富平地森林園區嘉義東石鄉：鰲鼓濕地森林園區以及位於屏東潮州鎮的林後四林平地森林園區約莫下午15:30， 陽光正好， 走在平地的林蔭中相當舒適。 還能瞧見不少親子同樂的畫面。 林後四林平地森林園區 相簿 快接近入口處， 有著園區的標示這裡有著腹地不小的停車場， 但也可以想見來這裡遊賞的人不少。 入口處的宣導叮嚀。 假日還有185沿山公路行駛， 涼亭處還有座標設定 園區腹地相當大占地1005公頃，目前開放核心區域面積為85公頃森林舞台， 樹木銀行， 農作區， 二峰圳體驗， 遊客中心....等等在這裡待上一整天也不一定全部走的完... 在屏東， 天氣好的時候， 抬頭就能看見北大武山。

沒有特別規劃路線， 就隨意走走一側有斜坡上的藝術節 文化的種子裝置藝術活動(已結束)集合原住民文創、工藝、小農、美食、文化體驗的「斜坡Pu藝市集」及「斜坡聚落工作坊

大片綠意草坪上， 許多穿著如制服的志工

原來在訓練鸚鵡， 第一次看見天空翱翔的鸚鵡顏色竟是五彩繽紛....， 就連高壓電桿的顏色也很亮眼。

忽然轉身， 定位一瞧， 北大武山真的就在眼前的方向。

不少大人小孩在親水體驗區， 小溪旁戲水，

草坪上除了有裝置藝術， 還有小孩奔跑的畫面，

短伐期 經濟林示範區。

帶上簡單的野餐用具， 藍天綠意， 滿眼舒心的綠， 真的是療育的好場所。

陽光退去熱意， 沿著平緩的步道， 夏日微風吹著， 若覺得步行的範圍太大園區也有提供單車租賃

這處的小水池， 周邊的裝置藝術， 倒映著優美的景緻

刻意栽植的園區， 需要用心的維護，實屬不易。

草坪中白色建物是森林舞台， 應該是提供戶外展演的舞台區 步道沿途設置許多的木製涼亭， 我們在這裡坐了許久， 微風徐徐， 差點讓人犯睏

發現這處綠意草坪， 很適合拍照， 玩拍了許久。

園區雖有綠意植栽， 部分區域還是有日曬之餘， 特別是夏天要留意防曬。

隨處的涼亭， 都能提供行走歇憩的功能。

南部的夏日， 天氣極好， 也許我們來的時間已近傍晚， 溫度恰好若是其他時間， 遊客需再參考適宜的時間 ， 免得過度曝曬而中暑。

這裡沒有城市的高樓大廈， 有遠方的山峰， 清澈的藍天， 好看的雲朵維護良善的綠意園區， 不用艱辛上山， 也很享受山林的芬多精， 源自太武山的水， 源源不絕地灌溉滋養著園區的植物生態假日裡， 不定期還有市集，或是藝術音樂活動有機會不妨可以親臨感受一下平地的森呼吸 ^.^

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