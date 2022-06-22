兩女騎機車會見魔王「大橫屏山步道」　攀上窄小棱線、越過驚險山徑登頂去

大橫屏山位在台中太平與南投國姓交界， 海拔1206公尺， 山頂原有三角點基石， 因921大地震， 崩落山崖遺失千岳俱樂部於95年3月補立新的#1119三角點為編號45小百岳之一。 大橫屏山 稜脊全為硬岩石，瘦如刀峰，標準的單面山為 小百岳十峻之一， 可見此山有一定的難度。 行前做了功課後， 考量產業道路狹小， 不利會車外路況不佳的情形下， 我和eva決定騎機車前往從台中出發約1.5小時的車程， 循導航經後角寮， 碧山農場的指標， 過了2層樓高的鐵皮屋便看到路邊空地接連停了幾輛車， 我們則繼續往前一路來到產業道路終點處， 約有100公尺崎嶇的土石路雖然再過去則會接續產業道路可再更接近登山口我們還是決定把車子放在崎嶇的土石路前免得山還沒有爬到， 機車先刁車路徑上的黃藤， 雜草已被熱心的山友砍除許多， 原始山徑裡的倒木不少， 有些似路非路的山徑， 也可沿路留意登山布條上稜線前的山徑為之字型的上坡， 斜坡段， 部分攀爬， 需小心踩踏上了稜線後， 山徑窄小外， 部分岩石上有青苔， 且踏點不明顯比較驚險處的陡峭岩壁， 我和eva則非常小心翼翼由於下山的路徑沙土很滑， 滑了一跤的我還折斷了一隻登山杖。 上至近三角點處， 山徑起霧， 山頂處雖為白牆一片， 但能順利取得山友口中魔王級的小百岳， 也是令人欣喜。

大橫屏山步道 相簿

由eva騎前面， 一邊跟著導航往後角寮的方向前進

岔路取左。

雖然跟著導航， 擔心偏移， 一路也留意碧山農場的指標

產業道路狹小，路徑上的沙土也會滑， 機車小心通過。

經過2層樓高的鐵皮屋

路旁停了一輛車。

有山友分享， 愈靠近登山口的路徑兩旁雜草容易刮花車子這也是最後我們決定騎車的原因之一。

機車最後停放處。

這約有100公尺的泥土崎嶇路我們看了半天， 決定還是靠雙腳步行萬一機車卡關， 在無人的山上， 可是叫天天不應呢。

09:30 整裝後起走

10:07 過了崎嶇泥土徑後， 再接續泥土路徑及產業道路。

10:14 後角寮的位置， 前去三角點有3公里的距離。

10:17 據說有車， 直接再開到登山口， 這心臟....要很大呢...

10:18 前方突起尖銳的山峰， 此行的目標。

10:21 沿路山頭已經可以欣賞到雪白的油桐花了。

10:32 來到登山口， 從機車停放處到這裡約30分鐘。

10:33 大橫屏山， 沿路的布條很多。

10:37 在高過人的樹叢穿越

10:37 一段小攀爬。

10:41 走進雜林區， 路徑已被清除得相當明顯。 但行走還是要留意， 免得狹窄路徑刮扯衣服。

10:46 藉由雙手撥開容易刷臉的雜草。

10:55 陡上的土坡

10:59 山徑上的竹葉非常多， 下山也特別容易滑

11:03 陡坡， 雖有繩索借力， 但土石路還滿滑的。

11:61 沿路的布條， 幫了不少忙。 當然還是會對照手上的離線地圖。

11:18 來到上稜線的岔路口， 海拔1100公尺， 距離山頂剩下1公里。

11:18 旁邊的樹幹上， 小小的牌子上寫了約還有40分鐘的時間。

11:20 窄小的稜線。

11:29 略為斜切的山徑。

11:30 最後的一公里， 不是直上， 得先下切後再陡上。

11:30 上山途中， 陸續遇見山友下山， 剛好又遇上兩位上山的山友想說有伴， 於是跟緊腳步。

11:34 幾段下切， 小心翼翼， 因為狹窄， 右側又是山崖， 讓人聯想到女仍山徑。 也有幾處比較驚險的山徑。

11:38 從eva下切的位置來看， 還滿陡的， 山徑也頗為崎嶇。

11:42 前一段陡下，這會就是陡上，

11:42 先在這裡等等前一隊的山友，

11:42 巨岩的亂石中找踩踏點。

11:52 從巨岩攀爬上來後， 再面臨這處很難踩踏的岩石，尖銳的岩石， 雖有繩索， 若沒踩好， 右側就有摔下之虞 而且這裡能站立的地方不大， 瞬間神經緊繃。 我從左側上， eva則從右側上， 就看自己腳下踩的踏點來評估。

11:52 安全過關後， 換eva在這裡卡關， 剛好遇上下山的山友，藉此照看， 得以脫困。

11:56 這段約有30-45的斜坡， 幾乎很難踩踏， 很滑， 又有青苔真的令人屏息又專注。

12:10 在兩塊巨石橫開的山徑， 前方有霧...似乎又透著亮光

12:01 此時， 寶石聲響起 ， 精神更加振奮...

12:02 最後一哩上坡路， 準備迎接這一輪第78座的認證。

12:10 噔噔， 完成了出發前一直被魔王級稱號的大橫屏山。

12:13 除了前一隊的2人， 再加入一位山友獨爬五個人很有默契的分散在三角點處，

12:31 我們在這裡約莫休息了半小時， 午餐...喝咖啡。

12:44 臨下山前， 山頂處還是白牆一片， 無妨， 安全認證入袋最重要。

12:58 上山面臨的陡坡， 下山也走得小心。

13:14 稜線上唯一的展望開闊處， 上山時白牆一片

13:14 下山時爬上來瞧瞧。

13:15 漸散的霧....很遠處的右前方， 隱約還能看出山路。

13:15 再瞧一眼前一會造訪的大橫屏， 突起的山峰， 頗為雄偉。

13:16 就算是白牆， 也能證明我來過。

13:20 通常下山時的心情就更愉悅。

13:26 回到稜線的分岔路口。

14: 09 回到登山口。

14:24 完成這天的魔王級的小百岳。

15:53 回程路上， 經過草屯， 遠望九九峰及滿滿綠意的稻田騎機車雖累， 但機動性也滿高的， 想停就停。

大橫屏山， 除了有魔王級的稱號，更是冷門小百岳原以為這天會包山， 登山口看見停放的車輛， 心...便安放下來整趟山行， 連同我們共有20人， 都是上山下山錯身而過， 沒有群聚之餘下山途中， 知道還有2組人在我們身後， 就更加放心下山回到機車停放處， 忽然瞧見一輛汽車駛來， 時間是下午2:30左右我們有一段對話: 山友: 請問這是大橫屏山的登山口嗎??我們: 登山口還在前面， 但車子可以停在這裡。 我們: 你們現在要上山嗎?? 山上起霧了， 而且山行大約需要4小時的時間。 接著， 車上駕駛很認真地開始停車.....就在我們預備騎機車離開時和我們同在山頂處的2位男生剛好下山返程。 山友又開始重複了剛剛的詢問對話.....然後我跟eva說......我們剛剛不是也說: 需要4小時的時間嗎??

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