學習動物攀爬征服中級山　貴妃山、那結山O型縱走美景迷人

今天天氣晴！與學校社群相約走「貴妃山、那結山O型縱走」。一早來到上次走外內鳥嘴山的水田林道鐵柵欄入口處，出發囉！今天要化身成森林中的動物，學習雙手雙腳攀爬。中級山雖然走來關關考驗人，但景觀特色卻充滿吸引力。日期：2022年4月10日行程規劃：Ｏ型圈，水田林道鐵柵欄入口處出發，先經貴妃山，再登那結山，回到水田林道鐵柵欄入口處。行程時間：AM09:00 水田林道鐵柵欄入口處出發。AM10:23 遇岔路，取右行，登貴妃山。PM12:03 到達貴妃山，貴妃山/1450m/無基石。PM12:36 到達鞍部石猴，有水源。PM12:36 繼續前行，指標寫著：陡上遇岔路左轉往那結山。PM12:36 與夥伴分開，母女同行續往那結山。PM14:20 到達那結山三角點，那結山/1520m/二等三角點/編號：1532。PM14:30 回程，包括踢3.6公里的水泥路。PM18:00 回到停車處。備註：與夥伴同行。

發現糞金龜。

向動物學習攀爬。

中海拔的台灣杜鵑。

山中精靈-水晶蘭。

轉往那結山路上的美景。

出處：維基百科。中級山指近郊山區與高山地帶之間的山峰，通常高度是定義為介於海拔1000～3000公尺，也有定義為海拔1500～3000公尺之間高度，但因各登山家分級定義不同，因此也有參照攀登難度而分級出來而定義為中級山，以別於台灣百岳與近郊小山在登山條件上的不同。