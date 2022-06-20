老少咸宜路線！ 內湖「大崙頭尾山步道」沿路涼爽輕鬆好好走

推薦大崙尾登山東西面步道，全長1.7公里，連接碧山路可以到中社路之間，沿路涼爽輕鬆好好走，是條老少咸宜路線。

開車到導航到碧山露營場可抵達，路邊有很多空位可以停車，旁邊貼心設有流動廁所，也有幾攤賣吃的在此擺攤，前面這個登山步道的路牌，指引本次我們要走的路線就是大崙頭尾山步道。

同時這裡也是碧溪產業道路的登山口。

剛進來的步道，前面一小段是小石子路，沿路都有遮蔭很涼爽。

沿著步道前行就可以看到右轉為碧溪產業道路，這裡是要直行，不要走錯了。

再往前一小段就可以看到大崙尾山約15分鐘可以到達，是不是很簡單，往下的九蓮寺還有3公里，要六小時，九蓮寺大概是到內湖劍南站方向了。過了這段往前就是這種原始一點的路線，緩坡但這條路線下雨天應該會滑，不建議來爬。

看兩旁充滿了蕨類，就知道這條路徑很涼爽，沿路走來愈到的人不多，很有一份寧靜的感覺。我和黑面都很喜歡走這種路線，簡單有點挑戰，但人又不會很多，好像包場的感覺。

來到空曠的三叉路口，先在這棵大樹坐一下，稍微補充一下體力，順道留下到此一遊照片，

叉路右手邊往山上陡陡的樓梯，原來這是往大崙頭山上去，往山上繞一圈也可以回到剛剛的來時步道，等於是爬座小山再下來接步道，而現在走的步道是從半山腰接過來的較平緩。

我們往左邊走這個平緩的路線，整個還林間走，這條路線遮蔭很好，我想夏天來走很涼爽，完全不用怕曬。

大約走個10分鐘又有指標，往又是到中社路2段，是我們本次的目標。直行往金龍產業道路，沿路會經過金面山，金面山是個網美打卡的熱點，因為在大石頭上地勢高視野好，但建議要穿抓地力好一點的鞋子來爬，就留待下次再走了。

讓我們繼續往今天目標中社路前進吧!這裡之後的路段都整理得很好，

過了山頭，往中社路方向是一連串的階梯往下走，下坡時很輕鬆，等下回程就辛苦了。

中間還有幾個休息點可以休息，這些點距離都不會很遠。

呼呼，終於來到中社路2段，這裡有公車255及棕13班次及時間最好能預先查一下。

路旁的這株櫻花開的很好看。稍作停留休息，我們也該回程了。

接下來就是一連串的陡上，記得要大口呼吸，好好的吸入芬多精，有人說爬山就像是人生，有時輕鬆有時辛苦，有順境就會有逆境，慢慢爬也會到山頂的，其實這段路不長。

回到來時路，有些路段會有大小石頭，只要慢慢走都很安全。

終於在天黑前趕回停車場，整段走起來大概2小時，我們的節奏非常的慢，其實沿路看到家長帶國小的小朋友出來健行的，整個路上指標清楚很好認，記得帶水，沿路無補給。

大崙尾山登山步道停車: 導航內湖碧山露營地全長: 1.7公里來回約3.4公里，兩小時可走完。

【台北遊記】內湖大崙頭尾山步道|沿路涼爽輕鬆好好走 @ 黑面vs卡卡 :: 痞客邦 :: (pixnet.net)