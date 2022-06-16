一線天秘境美景！輕鬆登頂「大崗山小百岳」順遊壯觀雄偉的「盤龍峽谷」

第一次跟介紹認識的朋友爬山，由我帶隊。之前的朋友，我大致都了解體能狀況，但這次就完全不了解了，確實會有壓力。 但接下來想考取山域嚮導的證照，就當給自己練習的機會。這次隊友丟了想走的雲嘉五連峰環繞

2022-06-14 21:45