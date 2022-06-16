一線天秘境美景！輕鬆登頂「大崗山小百岳」順遊壯觀雄偉的「盤龍峽谷」

健行筆記／ 健行筆記阿德

大崗山，位於高雄市岡山區、阿蓮區、田寮區交界處，海拔312公尺，有一顆台灣省政府圖根補點，小百岳#74。前次來收集小百岳是在岡山火車站搭公車70A/70B到九鬮站下車，走復安路到菩堤大道，由該處上行到三角點，三角點下方是馬路叉路口，覺得應該也是可以開車/騎車到達的小百岳。這次要到旗山會經過大崗山附近，事先研究地圖，使用Google Map導航【大崗山北峰】，由台28線經阿蓮後續行，先轉峰山路再轉崗安路，依導航轉入上坡路段後即可到達三角點下方，一分鐘即可登頂。轉入的上坡路段中途地圖上可看到【盤龍峽谷】，健行筆記也有該步道的資訊，於是下山就順道來看看這壯觀的峽谷地形。大崗山三角點下方的路口。

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大崗山三角點，台灣省政府圖根補點。

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下山時依導航左轉入小路後，在第二個叉路停好機車，打開健行筆記APP，依著線上地圖的路徑往前行，沒想到走了一段路就遇到一道圍牆(有大門關閉)無法再往前行，再查看Google Map才發現原來【盤龍峽谷】是標註在我停車的地方，往回走到停車處，不過此叉路在APP的線上地圖是沒路徑的，入口處有一標示牌，由此進入。盤龍峽谷的路徑請參考

我的GPX軌跡

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往前行不久即可看到左方有二座石椅，前方右側峽谷入口有塊紅色牌子【盤龍峽谷一線天入口】，這應該也算是秘境吧！

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盤龍峽谷：

為地層變動形成天然的溝谷裂隙，全長285公尺，兩側崖高約20公尺，形成一線天的峽谷景觀，峋嶙的珊瑚礁石灰岩壁上，長滿盤龍木等的藤類植物，攀附著岩壁往上生長，使得峽谷充滿綠意，有如一條綠色盤龍飛出一線天之感。

（資料來源：健行筆記）

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終點前有一段上坡路，地面還有點溼氣，回程時小心走，以免滑倒。

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來到出口的標誌，在此返回。

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回程繼續走走拍拍，不得不讚歎大自然的鬼斧神工！

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秘境 步道

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