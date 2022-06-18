走到靈魂出竅的爬升！ 「鳥洗縱走」體力未能調節好 爬得刻骨銘心

鳥洗縱走，從泰安停車場出發，先經過鳥嘴山(上島山)經過最高點三叉峰（1814m）後接洗水山（又稱冬瓜山，奇怪這裡的山都有很多小名)，走木瓜山登山步道接回苗62線，再踢馬路回到停車場，完成一個巨大痛苦的圓。（最後馬路的部分其實是神隊友開車接送詳情待會解說）網誌好讀版請看這裡：

鳥洗縱走-走到靈魂出竅的爬升

這個圓有點太大路線都超出地圖了啦（下面）

日期：2022/4/16相片紀錄：Fuji X-T4 23mmf1.4軌跡記錄:Garmin Instinct Solar總爬升：1955m總距離：19km花費時間：10 小時

寫著這篇文章已經距離２個禮拜，當初的血淚心得好像淡忘了一點。起初會參加是因為面臨接下來工作忙季需要虐一下自己舒壓舒壓，結果這個爬升好像有點太過超過自己的極限，走到靈魂出竅，中間還丟包給別人背。

前一晚我們就從台南出發在泰安溫泉附近找了民宿然後泡溫泉，可惜我生理期突然來了完全無法泡，哭，這裡的溫泉是什麼碳酸溫泉哦，無色無味泡起來皮膚會滑滑的（對我有偷泡腳）

停車場有公廁可以先上個廁所，然後走一段小產業道路之後就可以看到鳥嘴山登山口囉！鈺杰好煩這兩張一直用大臉闖入鏡頭。

然後同行友人們（簡稱肥羊團）就開始高速爬坡，走不到十分鐘我的汗就用噴的，心跳爆破１８０（可能有心臟病）（好其實我心臟有很多神秘的病名：二尖瓣膜脫垂，心軸右偏，左後分支傳導阻滯啥毀的）

會先到一個大平台可以稍做休息，這裡有個裂開的大石頭，好特別。走在鳥嘴山之前的路上還滿多其他登山客的。

誰排的巨石陣

經過這個過橋的地方，有種雙龍林道的即視感。再上去不久就到鳥嘴山啦。

任哥還背五十嵐上來，保冰袋裡面還有保冷劑，真的猛！

經過熱心山友的介紹，鳥嘴山頂處暗藏許多水晶蘭呢，這個有一點點粉紅色的，靠近拍照的時候可以聞到滿滿的菇味。

到鳥嘴山大概才走了整個圈圈的１／５而已，時間不等人我們繼續前行，網今天的最高點三叉峰前進，中間是許多爬升，可能是一開始鳥嘴山的爬升我馬力開太大了，節奏沒有調好，過了鳥嘴之後我體力急速下滑，每個上坡都緩慢無比（我對不起隊友）中間還幾度想吐，最後忘了是在哪一段的某個上坡，索幸叫鈺杰幫我揹包包，但任哥有情有義說可以幫揹，他背包又超大，所以我最後把整個背包哐啷的放進去他的背包裡面ＸＤ丟包給別人後我速度其實也沒有變快，純粹是一個心情的宣洩哈哈哈。

海拔高一點的林相就是這樣筆直的什麼林（什麼林我真的不知道），時而起霧時而清晰，天氣涼涼的很舒適。中間經過好幾處獵寮，有的獵寮好新，但他們都有個共同點，就是一大堆垃圾，瓶瓶罐罐，鍋子，便當盒都散落附近。。。

終於來到三叉峰，看看嘉儀還笑得多開心，對他們來說應該走得很輕鬆吧我好廢（心裡的小劇場）我想起來是三叉峰之後我丟包給任哥連同相機一起收起來，所以在洗水山之前完全沒有拍照。。。。體力不好的報應，沒辦法好好拍照嗚嗚。

這時候大家好像都有點累了，到了洗水山之後坐下來吃東西。洗水的的牌子很新，好像是用砧板做得很Ｑ，可惜我們好像精神渙散以至於沒有跟他拍照。

之後的上上下下我記得很清楚，明明是要下山走回登山口，但卻一直上坡又下坡又上坡，不時盯著手錶的海拔高度，走了很就一直在１２００Ｍ之間搖擺，那時候真的是走到心灰意冷（我突然覺得這篇文章好灰暗）一直看到千年櫸木的牌子但怎麼樣也一直走不到櫸木到底在哪！這裡下坡的路段不太好走，是鬆鬆的土兒頗滑，本人大概滑了１００萬千次。最後在千年櫸木休息了一會兒，櫸木真的很巨喔，說他是千年很夠格！繼續走了很多鬆鬆土下坡路，任哥說還是他先下山開車來載我們好了，然後隊友綁個鞋帶之後，任哥就消失了，真的是完全消失ＸＤ接著接回冬瓜山登山步道，對了，過了鳥嘴山一直到下山，路上真的完全沒有遇到任何其他人。說是冬瓜山登山步道，但我覺得應該也很少人走吧，階梯是有的，但大多被草兒覆蓋，感覺沒什麼人在走。

下坡走太快了，中間其實有拍照片，但回到家發現每張都瘋狂晃到無法使用，好可惜，這張裡面藏著個人有發現嗎（被我說得好像很恐怖）

最後經過數不盡的階梯下坡後，看到果園整個人欣喜若狂，終於離人類文明世界近一點了！

回到人間走上產業道路不久後，就看到任哥開車來載我們了（喜極而泣），但我很奸詐，為了讓手錶紀錄能夠畫個完整的圓，在車上的時候我還故意開著ＧＰＳ，最後畫了一個圓滿又痛苦的圓。

最後放上我們還笑得出來的大合照作為ending! 又是個難忘的爬山回憶，怎麼每次跟肥羊爬山都刻骨銘心（我本來打成刻苦銘心，馬欸通）