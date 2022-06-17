不見廬山真面目的遺憾再出發！大劍山視野無盡、佳陽山尖錐劈削、 劍山波狀起伏不斷

兩年多前首訪劍山，當日春雨瀟灑，走在崎嶇遙迢的劍山齒稜，心情跟著一同淌水！爬山總有個執念，遇上雲霧飄渺，視野白茫的天氣，儘管身處山中，心裡一直會有不見廬山真面目的遺憾。

上推論山的防火巷，不時可見盡展秋色的槭樹

年初雪山西稜途中，猶望著劍山長稜慨言，應該暫時不興再訪之念。言猶在耳，冬雨擾亂了北一段計畫，與小邱商討了行程，再訪雙劍與佳陽。

自弓水山眺望油婆蘭山、佳陽山與劍山

冬日冷沁的空氣，暖黃的金陽，讓陡上推論山的防火巷，不再溽熱噴汗。紅厚的松針，鋪墊著寬淨的山徑，林間綴立的紅黃楓槭，艷放冬色。仰望青山藍天，日麗風和，和煦的冬陽烘暖了松徑，雖然負重緩行，卻有郊遊踏青的愉快！推論山的肩狀稜上，視野舒展，抬頭可見油婆蘭山的草原山頭。視線沿稜西移，尖錐狀的佳陽山，亮著斧削般的崩壁，如鎮守峰台的執刀邊衛。眼前這一路起伏如波的山稜，峰巒疊嶂，是明日拜訪劍山得走的鋸齒連稜。

上了肩狀的推論山，布伕奇寒山與油婆蘭山映入眼簾

從油婆蘭山頂北望，與大劍山之間，是一片廣闊的鞍稜，地勢緩伏，短箭竹在冬季換成整襲鵝黃，披在高山稜頂。油婆蘭營地懷在鞍谷之中，旁邊伴著油婆蘭池，有深山幽谷的隱世感。

大劍山與油婆蘭山間緩鞍淺谷，是處隱世營地

旋目南眺，近處南北列立如屏風的閂山，多道北伸的肋稜，讓龐長的閂山看似一隻扣攫龍爪，盛產水果的梨山部落，就倚在閂山龍爪之下。遠處東方南湖大山至中央尖眾峰，濃厚灰雲鑲滾，不見峰稜。看來取消北一段的計畫，並無差錯。

山基寬拓，如龍爪般的閂山

東北邊的雪山與南峰，一堵崖牆，挺拔險峻，高聳的砂岩垂壁，展示著層層節理褶皺。在油婆蘭營地紮妥帳篷，昂首雖然依舊是暖暖的午陽，雪山峰稜頂上卻已經聚雲攬霧，唯恐再度雲霧遮景，爭取時間，趕訪也開始陣陣飛雲的大劍山。往大劍山的旅行，一路盡是旖旎的草原風光，彷彿走上了合歡北峰如茵的草坡，抑或漫步走下東巒大山秀媚的翠巒。末段拔立急陡的山勢，則如同攀訪眾多峰岳之巔前的試煉，越是苦澀的醞釀，登頂之後的痛快越覺得酸爽！

大劍山

大劍山頂稜，崩裂的砂岩石塊散鋪嶺上，一條曲折山稜，突峰陷鞍，跌宕起伏，一路往東北蜿蜒，接連嵯峨的雪山。與北邊陽剛的風景不同，南面則是秀巒的草坡，有著天寬地闊的視野。放眼四方秀景，只見沿著志樂溪飛颳而來的谷風，推送著團團濃雲，鋪天蓋地。四周的峰岳，只能在飛雲飄霧的即興中，時隱時現，美景與迷濛，交替彈指之間，視野有盡意無盡。濃雲之下的油婆蘭營地，氣溫冷如冰窖，入夜之後，呵氣成霜。帳篷內外水氣皆凍，衣物、睡袋更是濕涼沁體。渾渾濛濛地淺睡至凌晨，爬出帳篷，滿天星光之下，天地更覺寒凍。藉頭燈環視周遭，箭竹、帳篷已是一片霜白！

大劍山上濃雲壓嶺

往劍山的路程有密生的箭竹、蔽天的森林，波狀路徑起伏不斷；尤其佳陽山前後，還得起落幽峭深邃的低鞍。來回一趟劍山的旅程，讓山友感覺被苫蒙荊般的辛苦，綜合體驗的結果就是劍山被山友冠上鳥山的戲稱！

往劍山的路程，波狀路徑起伏不斷

從油婆蘭營地往劍山，景觀從天寬地闊的草原進入蔭蔽環遮的森林。沿途多攀旅在濃密的箭竹、高聳的冷杉林與險瘦的石稜崖壁。全程視野最高廣的佳陽山，則恰巧坐落在這條波稜的中點。從體驗的角度來看，這路程幾乎具備了台灣高山旅行絕大部分應有的元素。孤峰突起的佳陽山，從各方視角望之，峭聳尖錐的山體，凸立在長稜中央。東南面斧劈般的大岩壁，自峰尖一瀉千里，平滑的壁面，在陽光下映著亮白，氣勢不怒自威。

佳陽山尖錐劈削的山容

佳陽山上有全段旅程裡最佳的展望點。綿長的雪山西稜平行於西北方；西南方是卓爾不群的白姑山彙；往東方遠望可及中央山脈北段的群山峰嶺。而近在佳陽山腳下的，則是擔負台中地區水資源調節樞紐的德基水庫。

佳陽山腳下的德基水庫

越佳陽山之後，山徑續往西南，稜線起伏的幅度稍微收斂，不過依然是波路重嶺，路轉峰迴，一路穿林越嶺行抵稜線末端的肩稜高峰-劍山。行走雪山西稜時，望著佳陽山與劍山長稜，一路拉列峰尖齒稜。在劍山之後，長稜驟然垂斷，與十八連峰南端的卓社大山一樣，劍山成了鎮守邊關的孤峰。

三角錐狀的佳陽山體，被晨光投影在雪山西稜

劍山嶺顛，冷杉蔽空，停下腳步不久便寒氣沁肌，筋骨瑟縮！冬日的暖陽，從林隙落下參差的溫暖，困頓一夜的小邱，立盹行眠，想藉方寸的溫暖小睡片刻，卻輾轉不得。考慮回程鞭長駕遠，小憩片刻便決定啟程。 又一段風塵僕僕的跋涉，回到營地已近傍晚，西沉的陽光斜灑在油婆蘭草原，暈染天地一片金黃。然而陽光不蒞之處，溫度遽降，已經又開始凝霜凍水！鑒於昨晚寒凍難眠，兩人決定連夜下山避寒。藉著暮色餘暉，告別油婆蘭山，東方雲藏兩日的南湖大山與中央尖山，此刻終於撥雲露臉，而殘照的夕暉，則在西南方留下了白姑山群孤挺的剪影。

雲藏兩日的南湖與中央尖，終於撥雲露臉

入夜後夜空澄明，一輪明月高懸天幕，推論山寬敞的松徑，鋪上了一層皎柔的銀光，似明還暗；四周高聳碩實的松林，在銀月之下，隱隱約約，樹影朦朧。捨不得破壞這一幕美麗靜謐的神秘，偶爾還刻意熄了頭燈，浸賞這份迷濛的氛圍，體驗古人暮從碧山下，山月隨人歸的悠然。

落日餘暉中，孤挺的白姑山彙