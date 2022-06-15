展望台視野極佳！ 天母古道-紗帽山-猴洞產道O型 褐紅色硫磺瀑布瀉入水潭

旅遊日期:111.04.22 天氣:晴天旅遊路線圖:天母古道入口09:50→自在亭10:15→愛富三街10:47→紗帽路第一展望站10:58→大埔登山口11:05→紗帽山11:53→紗帽山前山公園入口12:27→橫嶺古道入口12:47→半嶺步道入口13:10→欄杆橋頭福德宮13;38→翠峰瀑布14:05→猴洞產道路底涼亭14:35→回天母古道入口15:00

09:50中山北路七段底，天母古道入口分左右兩邊石階。從步道口到黑色大水管上面的自在亭是一路陡爬的石階步道。

陡爬的石階經過紅磚住宅區，沿著石階有藍色水管。

左側陡坡出現厝地石砌駁坎，右側有小溪流。

爬上一處休息空地，右邊往「下竹林步道」。老龍眼樹下有婦人在整菜買菜，如果不是在爬山一定買些青菜。

石階步道繼續往上爬，經過一段綠色廊道。

一右轉彎就出現一支黑色大水管沿著步道筆直爬上步道頂。這隻大水管可說是天母古道上的代表物！天母古道石階旁的黑色大水管，是草山水道古蹟的一段。

石階步道頂左邊是「自在亭」休息處。陡爬石階在此結束。

天母水管古道是屬草山水道系統的一部分，自竹子湖經紗帽山及天母到圓山之水道設施。草山水道主要設施有水源取入井、水管橋、調整井、聯絡井、大水管、水力發電廠及儲水池等。

經過調整井天母古道轉為寬大的山腰碎石步道。台灣獼猴警示:不餵食、不接觸、不干擾。

天母古道上的大石壁。

親山步道打印台，直行往愛富三街約0.6km，左下的石階步道無標示，可往翠峰瀑布，續前行。

天母古道上的休息涼亭「翠峰亭」。

右側岩壁有小型水圳。

寬平土路終點，隨即轉為陡爬石階步道。

一旁竹林密佈相當雅致但讓人爬的氣喘如牛。

愛富三街左往紗帽路，右往文化大學，取左巷道往紗帽路。

路底，左邊小車道進入。

小車道改建的步道一路緩下。

拱橋叉路，過橋左往紗帽路大埔紗帽山登山口，右側步道沿溪而上往紗帽路陽明山前山公園。過橋。

過拱橋水泥接連接上紗帽路。

10:57紗帽路第一展望站。天母古道至此結束。取左紗帽路往大埔紗帽山登山口。

紗帽路往大埔登山口，馬路邊的廢棄涼亭。

紗帽山大埔登山口，1公里的陡爬石階步道。

里程樁0K開始，石階步道在山拗間筆直陡爬而上。

幾乎沒有喘息的路段，這一公里可說很硬。

一小段平緩路段稍解渴一下！前面都不想去看里程樁！

爬的氣喘如牛，看一下里程樁0.8K還有200公尺！

步道轉緩了，應該快要登頂了！

叉路，往前紗帽山三角點，左邊是「太子亭」。有山路下切橫嶺古道。

大正12年(1923年)為日本裕仁皇太子巡訪台灣而建造的涼亭。

11:53紗帽山海拔643m，有三等三角點一0二一號。基石位於步道旁無展望。

山頂稜線往前走一小段，左邊凸出的紗帽山觀景台。

觀景台展望極佳，可眺望七星山、大屯山群峰。

往陽明山前山公園下山月1.2K。陡下石階步道。

一段平緩的步道，空地上滿是大型蕨類。

旗桿座位於步道旁空地旁，但沒有解說牌。

發現樹枝間有動靜，猴群在覓食跳躍。

這邊步道里程雖然長一些，但多為緩降輕鬆一點。

12:27下抵紗帽路、建國街口。

步道口是一家「天麗美容院」，應該是很久的店了！

往左紗帽路楓香道前進往橫嶺古道。

陽明山公車總站。

看到「橫嶺古道」指標牌。

人車分道的湖山路。

12:47橫嶺古道入口。往紅壇(另一端入口)約850公尺。

橫嶺古道是寬平好走一路緩降的大土路。

八芝蘭竹林步道連綿百公尺，好似一條綠色隧道。

橫嶺古道紅壇登山口。

道路底的小紅壇，廟前是停車場，有楓香老樹。

13:10半嶺步道越嶺處，左下步道往翠峰橋，右下步道往梅湖公車站。取左下步道。

石階步道一路往下。

穿越紗帽路。

轉為緩下水泥步道。

穿越巷道，還是水泥步道往下。

右邊紗帽路56號民宅，左側是水圳道。

半嶺步道經過半嶺古圳(左側)，古圳歷史有110年以上。設有半嶺古圳解說牌。

半嶺土地公昔由古老的石棚改建為如今小廟。旁設有解說牌。

半嶺步道尾段轉為石階步道，步道上的老龍眼樹。

穿越半嶺產道。

石階步道續往下。

半嶺步道欄杆橋頭登山口，位於欄杆橋頭福德宮旁。

欄杆橋頭福德宮。

翠峰古橋。

回到杆橋頭福德宮，沿半嶺產道往上游。大彎道有小橋過溪往翠峰瀑布。

13:45小橋過溪往翠峰瀑布，無標示。

南磺溪的水流，溪裡石頭皆呈褐紅色，因水中有酸性硫磺長期浸染所致。

水泥階梯下被水掏空，搖搖欲墜。

爬上山腰水管路，右邊被圍起取左行。

石頭叉路，左右都有路條但無標示，取左沿溪岸而上。

水泥階梯沿著溪岸往上爬，大小水管不少。

山棕叢下的山腰水管路，路況還不錯！

步道上看到一顆北市21基石。

叉路，右往翠峰瀑布左臨溪岸，有水管橋跨溪過來。

跨溪水管橋。

山腰叉路，左往翠峰瀑布右出猴洞及半嶺產業道路。取左往瀑布。

山腰路緩爬而上。

14:07翠峰瀑布，高低、粗細、清濁兩條水流，瀉入水潭都是褐紅色水流。

離開翠峰瀑布，古石階步道往上陡爬。

石棚土地公。

叉路林下休息地，左上天母古道翠峰亭，直行出猴洞產業道路。往前出產道。

石階步道緩降而下。

14:35步道入口涼亭，猴洞產道路底。天母早覺會豎立有一塊李漢卿先生紀念碑。

猴洞產業道路，回到天母古道入口約有1.5K。

猴洞產業道路上「阿水的家」鬼店！

15:00回到母古道入口旁。結束行程。