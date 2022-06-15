最夢幻的走法！ 達人引路「黃金稜線秘境探險」 從不同角度觀賞劍龍鋸齒稜

黃金10稜最早出現於《林宗聖黃金十大傳奇》一書，指的是東北角基隆山稜、煙囪稜、茶壺山稜、俯瞰稜、劍龍稜、鋸齒稜等十條被喻為最美的山頭稜線，更是許多山友喜歡挑戰的路線，目前已新增至黃金15稜，在這些錯綜複雜的稜線步道中，也可相互串連，組合成多種走法，各具特色，在偶然的機遇下，認識一位熟悉此一山域的達人(登高望遠隊高隊長)，推薦了一種最夢幻的走法，由劍龍稜新路接小錐麓水管路，分別一探小鬼瀑布及大鬼瀑布後，再折返由鋸齒稜A段至381峰，最後由劍龍稜下山。可以從不同角度觀賞劍龍鋸齒稜，並欣賞年輕的半屏溪溪谷之美，及兩側連綿起伏的山稜與壯觀的巨大峭壁，彷彿置身太魯閣峽谷。

▲鋸齒稜Ａ段(左)劍龍稜二三段(右)

▲瑞芳小錐麓及大鬼瀑布【路線介紹】瑞芳小錐麓位於黃金稜線劍龍、鋸齒稜與半屏溪之間，因緊鄰峭壁而築，神似太魯閣錐麓古道而得名，沿途可眺望東北角海岸及半屏溪流峭壁之美，沿溪深入山區會經過大鬼瀑布­、小鬼瀑布­、老鬼瀑布及半屏大瀑布等4個瀑布，景色優美，是CP值非常高的郊山路線。劍龍、鋸齒稜為黃金十稜中之黃金五稜（劍龍稜）及黃金六稜（鋸齒稜），為北台灣相頗具盛名的挑戰級郊山路線，號稱為台灣郊山之王， 沿途盡是岩石絕壁，視野毫無遮蔽，山海比鄰，風景壯闊不輸高山百岳。其中劍龍稜分為一­、二、三段，鋸齒稜也分A、B、C段。惟劍龍稜第一段是原本的舊登山路線到劍龍稜平台，因台金公司封閉，已無法通行，鋸齒稜A段因危險性高，目前較少有人走，而從劍龍稜平台開始，到381峰即為劍龍稜第二段、第三段。至381峰與鋸齒稜A段交會，之後即進入鋸齒稜B、C段，至到半平山V型谷接茶壺山。本次行程程僅走鋸齒稜A段及劍龍稜二、三段，由鋸齒稜Ａ段眺望劍龍稜，為最菁華的走法。

▲一早8:30來到南雅漁港停車場，已經全數停滿。疫情爆發，爬山的人愈來愈多。

▲由南新宮旁的南子吝步道起登，步道上可眺望南雅漁港。

▲於此取左進入劍龍稜新路(注意登山條，不難找到）

▲8:50進入一段原始步道，至此右上爬升一小段至觀龍坡。

▲9:10來到一處開闊地，山友稱之為觀龍坡，可眺望劍龍鋸齒稜及東北角海岸，接著下切至半屏溪谷。

▲9:30來到半屏溪（一隊山友正在越溪），越溪後爬升至香巴拉隧道。

▲9:35來到攔沙霸，欣賞清澈的半屏溪流之美。

▲9:50進入香巴拉隧道（隧道內積水，要帶頭燈小心通過)

▲10:00來到大鬼瀑布叉路，有山友正在拉繩陡降溪谷（不取，先由水管路至小鬼瀑布）。

▲水管路隧道口（此隧道非常狹窄，另一端幾乎要用爬的才能通過)。

▲10:22小錐麓經典拍照地點(下方即為大鬼瀑布，已有人在瀑布戲水)。

▲10:32來到小鬼瀑布叉路口，下切至溪谷，取右至小鬼瀑布。

▲10:50抵達小鬼瀑布(人群前方)，有一隊山友正在瀑布旁用餐，避開人群，由左邊岩壁攀繩至瀑布上方。

▲由瀑布上方眺望下方用餐的山友

▲２位身手矯健的山友攀登小鬼瀑布峭壁

▲對比一下，快撑不住的中年大叔（^-^!!)，原路折返水管路。

▲12:10折返大鬼瀑布叉路口附近(前方為劍龍稜的山友)，因為擔心午後對流雨，決定不下大鬼瀑布，直接由鋸齒稜A段上381峰。

▲由鋸齒稜眺望在劍龍稜的山友。

▲劍龍稜稜線。

▲前方最高點即為381峰，抵達兩稜交會點後，果然下了場不算小的雨，倉皇小心下劍龍稜，結束本日行程。

▲下山前回眸大鬼瀑布，深邃的峽谷，彷佛穿過哆啦A夢的任意門來到花蓮太魯閣。後記:東北角黃金稜線因裸露感十足，懼高者不宜，且因夏日非常曝曬，秋冬則是東北季風的迎風面，要找風和日麗的天氣出發，才能享受好風景，而不是練體力。另因步道多為岩石峭壁，踩點不易尋找，如遇午後陣雨，會增加滑落的危險，所以一般大多安排由下往上出茶壺山的路線較為安全，如果要走此一私房路線，建議要對路線相當熟悉者才可嘗試，新手慎入。