快訊

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

確診康復後更要顧腸胃 史丹佛研究揭新冠病毒殘存體內比你想像更久

IMD世界競爭力排名台灣升至第七 三指標高居全球第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最夢幻的走法！ 達人引路「黃金稜線秘境探險」 從不同角度觀賞劍龍鋸齒稜

健行筆記／ 健行筆記Straybirds

黃金10稜最早出現於《林宗聖黃金十大傳奇》一書，指的是東北角基隆山稜、煙囪稜、茶壺山稜、俯瞰稜、劍龍稜、鋸齒稜等十條被喻為最美的山頭稜線，更是許多山友喜歡挑戰的路線，目前已新增至黃金15稜，在這些錯綜複雜的稜線步道中，也可相互串連，組合成多種走法，各具特色，在偶然的機遇下，認識一位熟悉此一山域的達人(登高望遠隊高隊長)，推薦了一種最夢幻的走法，由劍龍稜新路接小錐麓水管路，分別一探小鬼瀑布及大鬼瀑布後，再折返由鋸齒稜A段至381峰，最後由劍龍稜下山。可以從不同角度觀賞劍龍鋸齒稜，並欣賞年輕的半屏溪溪谷之美，及兩側連綿起伏的山稜與壯觀的巨大峭壁，彷彿置身太魯閣峽谷。

9878dd7a1090273e32fea9bd9157d9fb.jpg

▲鋸齒稜Ａ段(左)劍龍稜二三段(右)

0790107e17b9fb049aa58e10148df4b1.jpg

▲瑞芳小錐麓及大鬼瀑布【路線介紹】瑞芳小錐麓位於黃金稜線劍龍、鋸齒稜與半屏溪之間，因緊鄰峭壁而築，神似太魯閣錐麓古道而得名，沿途可眺望東北角海岸及半屏溪流峭壁之美，沿溪深入山區會經過大鬼瀑布­、小鬼瀑布­、老鬼瀑布及半屏大瀑布等4個瀑布，景色優美，是CP值非常高的郊山路線。劍龍、鋸齒稜為黃金十稜中之黃金五稜（劍龍稜）及黃金六稜（鋸齒稜），為北台灣相頗具盛名的挑戰級郊山路線，號稱為台灣郊山之王， 沿途盡是岩石絕壁，視野毫無遮蔽，山海比鄰，風景壯闊不輸高山百岳。其中劍龍稜分為一­、二、三段，鋸齒稜也分A、B、C段。惟劍龍稜第一段是原本的舊登山路線到劍龍稜平台，因台金公司封閉，已無法通行，鋸齒稜A段因危險性高，目前較少有人走，而從劍龍稜平台開始，到381峰即為劍龍稜第二段、第三段。至381峰與鋸齒稜A段交會，之後即進入鋸齒稜B、C段，至到半平山V型谷接茶壺山本次行程程僅走鋸齒稜A段及劍龍稜二、三段，由鋸齒稜Ａ段眺望劍龍稜，為最菁華的走法。

79882ed174b318943c6f56706d27a59d.jpg

▲一早8:30來到南雅漁港停車場，已經全數停滿。疫情爆發，爬山的人愈來愈多。

4f6f357a99052fc3e5dede2a2c56589b.jpg

d40d8046073d73da1af1fb205cd29aa0.jpg

0b037d3b1c6a13ccda9bf27eb702fee2.jpg▲由南新宮旁的南子吝步道起登，步道上可眺望南雅漁港。

2ed2772707f04b6c4dde333996fd71d0.jpg

▲於此取左進入劍龍稜新路(注意登山條，不難找到）

1ee7bd96073f7cf8a904c0ea2ec121dd.jpg

▲8:50進入一段原始步道，至此右上爬升一小段至觀龍坡。

90e6aa5ab71b6f9c341f904e900d6677.jpg

01c3bd2d2b600574996e74df02031f40.jpg

▲9:10來到一處開闊地，山友稱之為觀龍坡，可眺望劍龍鋸齒稜及東北角海岸，接著下切至半屏溪谷。

c8feed3af14bb42ea6fdad3126eba42a.jpg

afdce7b4c00c47dd348b63d4061c9c3d.jpg

▲9:30來到半屏溪（一隊山友正在越溪），越溪後爬升至香巴拉隧道

63558707b47f2d804e102b3d2c091428.jpg

31317be2f1912aaecf79194d426dbc33.jpg

e66fa0ce402c54311f64a8d7b50db1aa.jpg

▲9:35來到攔沙霸，欣賞清澈的半屏溪流之美。

4a30f59e1793cef1b963261553c91f15.jpg

▲9:50進入香巴拉隧道（隧道內積水，要帶頭燈小心通過)

7310ef43385ad4043485c593420d316b.jpg

1f89043622d4ea03c2284af3609eda5d.jpg

243729fd6abae2b0858b6c7fff4d93eb.jpg

▲10:00來到大鬼瀑布叉路，有山友正在拉繩陡降溪谷（不取，先由水管路至小鬼瀑布）。

e49f5eabc800bc295775d1f8cc999bbf.jpg

fa6b6dda565e12921b90d6493bb0c64d.jpg▲水管路隧道口（此隧道非常狹窄，另一端幾乎要用爬的才能通過)。

68f7b6eebb3fd91cd9a50f046eb9f63c.jpg

ab0598c6e3cbd160221e379ac34c2df7.jpg

1dbb45387a8156c2853a4bcafecd6d74.jpg

9f3e322b731b041c07b1ec8e6d48513f.jpg

▲10:22小錐麓經典拍照地點(下方即為大鬼瀑布，已有人在瀑布戲水)。

8d66a10a44c11562f935fafabefb3396.jpg

▲10:32來到小鬼瀑布叉路口，下切至溪谷，取右至小鬼瀑布。

eb616b1f24b0dc252708cdc90e4514d5.jpg

c2ad109528b11dba5303990dd3948ff0.jpg

▲10:50抵達小鬼瀑布(人群前方)，有一隊山友正在瀑布旁用餐，避開人群，由左邊岩壁攀繩至瀑布上方。

703b156bbe7df6c1af83589d8f46f399.jpg▲由瀑布上方眺望下方用餐的山友

076f91fa37c470440279f45ebd4215ea.jpg

4299138999bf05069258352ba9a1faaa.jpg

d6064fc300e33e57ea42c56aeb4429bf.jpg

328417f70b619c0e1591c120af6e3209.jpg

▲２位身手矯健的山友攀登小鬼瀑布峭壁

d4dcf57e13b2865b62c49fa8660520aa.jpg

1c0346aff9a51f52c22d370b5c947ae5.jpg

▲對比一下，快撑不住的中年大叔（^-^!!)，原路折返水管路。

bbd38c3255d2053221b466363c559a7f.jpg

441c4c8da45b1a9f27c39cbded2ff9b3.jpg

▲12:10折返大鬼瀑布叉路口附近(前方為劍龍稜的山友)，因為擔心午後對流雨，決定不下大鬼瀑布，直接由鋸齒稜A段上381峰。

c1d68474bf33447755104eecaef784c3.jpg

601508084354b882cf931864109cb3cf.jpg

63806eb12bb32476dde260633bd0ffb2.jpg

▲由鋸齒稜眺望在劍龍稜的山友。

b1237c8f8e52cfd1e0c5dbf7f454a431.jpg

39866ab2c52de62cd6591dd4c7353189.jpg

▲劍龍稜稜線。

9a10b27269f23983685465ac648842ca.jpg

▲前方最高點即為381峰，抵達兩稜交會點後，果然下了場不算小的雨，倉皇小心下劍龍稜，結束本日行程。

43df51f0d51b507f2c96466c945eae2f.jpg

▲下山前回眸大鬼瀑布，深邃的峽谷，彷佛穿過哆啦A夢的任意門來到花蓮太魯閣後記:東北角黃金稜線因裸露感十足，懼高者不宜，且因夏日非常曝曬，秋冬則是東北季風的迎風面，要找風和日麗的天氣出發，才能享受好風景，而不是練體力。另因步道多為岩石峭壁，踩點不易尋找，如遇午後陣雨，會增加滑落的危險，所以一般大多安排由下往上出茶壺山的路線較為安全，如果要走此一私房路線，建議要對路線相當熟悉者才可嘗試，新手慎入。

瀑布 步道 登山

延伸閱讀

粉紫芋泥盛宴！ 芋奶芋、紫芋瀑布..全新「JAI宅」IG人氣視覺系甜點TOP5來襲

台東房市進入黃金起飛期，現在不買，未來買不起

影／欣賞十分瀑布壯闊美景 驚見長髮女和男公然「連結」遊客嚇傻

影／七旬老婦到銀行要花46萬買黃金投資 警一眼拆穿

相關新聞

最夢幻的走法！ 達人引路「黃金稜線秘境探險」 從不同角度觀賞劍龍鋸齒稜

黃金10稜最早出現於《林宗聖黃金十大傳奇》一書，指的是東北角基隆山稜、煙囪稜、茶壺山稜、俯瞰稜、劍龍稜、鋸齒稜等十條被喻為最美的山頭稜線，更是許多山友喜歡挑戰的路線，目前已新增至黃金15稜，在這些錯綜

近距離欣賞茶園圈谷！ 「雲嘉五連峰」環繞 一日行走20公里爬升1400公尺收穫滿滿

第一次跟介紹認識的朋友爬山，由我帶隊。之前的朋友，我大致都了解體能狀況，但這次就完全不了解了，確實會有壓力。 但接下來想考取山域嚮導的證照，就當給自己練習的機會。這次隊友丟了想走的雲嘉五連峰環繞

緊鄰山林的城市最幸福！ 三峽「鳶山步道」最令人羨慕 瞬間從車水馬龍走進悠閒靜謐中

怎麼有這麼好康的事情呢??坐到捷運象山站,馬上就可以走進四獸山的山林之中。坐到捷運西湖站,馬上就可以走進金面山的山林之中。坐到捷運永寧站,馬上就可以走進天上山的山林之中。或者坐火車到樹林車站,馬上就可

兩天一夜野營生活！ 宜蘭「加羅湖」中級山湖泊登山路線，又是雨鞋出場的時候啦

台灣有三條知名的中級山湖泊登山路線，分別是松蘿湖、水漾森林和加羅湖。松蘿湖是2020年4月去的、水漾森林是2020年5月，沒想到相隔一年半之久，我們才有機會在2021年11月造訪加羅湖。我對這三次行程

超豐富林相！ 新竹中級山「五指山」五指凌霄 具大山氣勢展望極佳

今日行程：柳杉林＞拇指峰＞食指峰＞魔幻森林＞中指峰＞橫向步道＞大岩壁＞玉皇宮旁停車場觀賞極佳展望五指山，台灣小百岳No.30，位於新竹縣北埔及五峰鄉交界，標高1065公尺，昔日新竹八景，五指凌霄，雄鎮

稜線上眺望視野極佳！南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走 恩仔2022/3/19 今日第三次來走黃金十稜，由南雅社區登山口起登，走到南子吝山，下切半屏溪，至劍龍稜，經381峰，抵555峰午餐，再經鋸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。