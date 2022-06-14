近距離欣賞茶園圈谷！ 「雲嘉五連峰」環繞 一日行走20公里爬升1400公尺收穫滿滿

第一次跟介紹認識的朋友爬山，由我帶隊。之前的朋友，我大致都了解體能狀況，但這次就完全不了解了，確實會有壓力。

但接下來想考取山域嚮導的證照，就當給自己練習的機會。這次隊友丟了想走的雲嘉五連峰環繞行程，看了看行走需要7小時。

時間不算太長，於是問了問，有人會怕毛孩嗎？可以的話我想背著一同前往，順便當負重練習，也很感謝隊友們讓小賴有機會出門爬山。

傻賴今年15歲了，除了無車的地方，讓傻賴自己運動，大多都是我背著。

早上約八點抵達華山咖啡大街，停車方便，一旁有公廁。這路線第一次走，所以我也備感有興趣。

帶著三位美女姐姐，一開始就陡上「大尖山」，五連峰的最高點，一等三角點的小百岳。

從海拔400一路陡上至1300，將近900的爬升，連我背著小賴也直呼吃不消。

還好天氣是陰天狀態，不然大家體能消耗可能會更快。

分段休息了幾次，終於來到大尖山，看三位美女姐姐狀態都還不錯，還能有說有笑，分我享用點心。

早上已經讓她們請麥當勞了，這下我務必要更認真完成今天的任務。先把濕掉的衣服換掉，通常我會帶三件（一件最後備用）

開心合照留念後，往二尖山出發，沿路的竹林步道真的很美，感覺也不太需要我嚮導的任務，那我就負責掌控時間、看看離線地圖、幫忙拍拍照。

走到「二尖山」時，一處美麗的茶園餐廳，（事後覺得應該當下在這用餐才對，避免後續多爬一座山）

但因為大尖山時已經剛飽餐補給完，實在沒感到會餓。

二尖山的三角點在茶園的涼亭，這涼亭名稱叫「唬爛亭」以至於有位大哥跟我說，這裡要早上來看日出會有多美，我也半信半疑。

走往第三峰「馬鞍山」的方向，會開始看見茶園，茶園的面積，顛覆我對雲林的農特產想像，也太大面積了吧，超美。

第一次走在如此有距離的茶園登山步道，一邊看著茶農認真採茶的畫面。

事後才知道，原來每年4月份是採收春茶的季節，所以茶葉會多預留一定長度，使得茶園看起來會綠油油的更加發亮。

一邊行走，一邊聞著茶香味，之後也才想到，明明出發前，幾位說要回程喝華山咖啡的，為何最後會改成喝抹茶了。

接著往第四峰「梨子腳山」時，路徑就沒有這麼明顯，此時終於有覺得我會離線地圖，稍有重要性了。

有幾處路徑沒這麼清楚，然後還會借茶園的路徑來接道。

接連幾座山都走在唯美的茶園中，這路線真的有喜歡到。

到了第五峰「太平山」後，大家感覺也肚子餓了，時間也快1點了，決定照計畫走到太平老街吃份熱食。

看著離線，走著捷徑，陡下的樓梯，發現隊員中有人膝蓋不適，階梯在用倒退走。以至於到了太平老街，我左思右顧決定不要冒險。

原計劃是在走太平雲梯接到一處產業道路，距離長但不用在爬一座山。最後告訴已經開心飽餐一頓的隊友們，我們再爬回太平山，然後照軌跡檔回去比較安全。

接著三位美女姐姐回到三元宮時，都有跑進廁所，我尷尬的想了想，應該不是去催吐吧…接到太平山後，開始照原訂軌跡行走，幫忙弄根竹子當登山杖，希望隊友膝蓋沒事。

看著身後的茶園，是一處圈谷的狀況，今天欣賞了各式各樣的茶園 ，連此刻打字的我，都決定來沖泡一壺茶葉。

原本在太平老街時，有問問三位隊友，要不在太平老街好好休息，我速速回去取車過來，但隊友們還是堅持走完這一圈。

只是時不時再問，還有多久？還有幾公里？雖然是好走的緩下產業道路，但一天行走20公里爬升1400公尺，確實也不容易，只好連哄帶騙。

希望多走一步一段，總會離車子越來越靠近。感謝三位美女姐姐，讓我這一天收穫滿滿，能一起完成不容易的挑戰，我也很有成就感。

希望有機會能在一起爬山，我也會繼續增進自己。有興趣的朋友，歡迎搜尋?粉專：山岳小站