快訊

BA.4、BA.5疫情落在11月 專家曝「這點」恐成每年例行工作

指揮官確診後 知情人士爆：衛福部公務員染疫達10至15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近距離欣賞茶園圈谷！ 「雲嘉五連峰」環繞 一日行走20公里爬升1400公尺收穫滿滿

健行筆記／ 健行筆記翔

第一次跟介紹認識的朋友爬山，由我帶隊。之前的朋友，我大致都了解體能狀況，但這次就完全不了解了，確實會有壓力。

6b84ae29f3416ae4016ead569bd58d4e.jpg

但接下來想考取山域嚮導的證照，就當給自己練習的機會。這次隊友丟了想走的雲嘉五連峰環繞行程，看了看行走需要7小時。

fad051c149b9fd0afd20f255233c6eab.jpg

時間不算太長，於是問了問，有人會怕毛孩嗎？可以的話我想背著一同前往，順便當負重練習，也很感謝隊友們讓小賴有機會出門爬山。

42dc3fa92696a3f0864841761048f369.jpg

傻賴今年15歲了，除了無車的地方，讓傻賴自己運動，大多都是我背著。

79101ceef619e249f26832e7203d7d18.jpg

早上約八點抵達華山咖啡大街，停車方便，一旁有公廁。這路線第一次走，所以我也備感有興趣。

14e1ad9851fb964ced9a124a091766af.jpg

帶著三位美女姐姐，一開始就陡上「大尖山」，五連峰的最高點，一等三角點的小百岳。

ed9e2a36fdb44ac96cf7cee3e1723f77.jpg

從海拔400一路陡上至1300，將近900的爬升，連我背著小賴也直呼吃不消。

5970090fa298b2b34759490e0654374e.jpg

還好天氣是陰天狀態，不然大家體能消耗可能會更快。

de68a57c75693150a31baf80a6561497.jpg

分段休息了幾次，終於來到大尖山，看三位美女姐姐狀態都還不錯，還能有說有笑，分我享用點心。

8e2d4b4fb08d787b274e3c26d31b312d.jpg

早上已經讓她們請麥當勞了，這下我務必要更認真完成今天的任務。先把濕掉的衣服換掉，通常我會帶三件（一件最後備用）

d664e1a26b611b8b7b1ef1bab0c8c491.jpg

開心合照留念後，往二尖山出發，沿路的竹林步道真的很美，感覺也不太需要我嚮導的任務，那我就負責掌控時間、看看離線地圖、幫忙拍拍照。

58369b6a6f27cfeee79a42d5224de68a.jpg

走到「二尖山」時，一處美麗的茶園餐廳，（事後覺得應該當下在這用餐才對，避免後續多爬一座山）

1072a7e1bc9762be960a00ab1757b48e.jpg

但因為大尖山時已經剛飽餐補給完，實在沒感到會餓。

43517606213f6d62f73def525ebff9b0.jpg

二尖山的三角點在茶園的涼亭，這涼亭名稱叫「唬爛亭」以至於有位大哥跟我說，這裡要早上來看日出會有多美，我也半信半疑。

92eff656c28bdfa881b0ea1786613f10.jpg

走往第三峰「馬鞍山」的方向，會開始看見茶園，茶園的面積，顛覆我對雲林的農特產想像，也太大面積了吧，超美。

c312bec79f62ead2896c9b7e40d15175.jpg

第一次走在如此有距離的茶園登山步道，一邊看著茶農認真採茶的畫面。

b452d715e7ad6aacb7464ce2a0aca4b6.jpg

事後才知道，原來每年4月份是採收春茶的季節，所以茶葉會多預留一定長度，使得茶園看起來會綠油油的更加發亮。

6848dc9f889130cb3ad0f9720f7cda3a.jpg

一邊行走，一邊聞著茶香味，之後也才想到，明明出發前，幾位說要回程喝華山咖啡的，為何最後會改成喝抹茶了。

2d6017fbac5e27463c3d238e2cc644b8.jpg

接著往第四峰「梨子腳山」時，路徑就沒有這麼明顯，此時終於有覺得我會離線地圖，稍有重要性了。

f180f0059cf615a6db91362ea93195ce.jpg

有幾處路徑沒這麼清楚，然後還會借茶園的路徑來接道。

c3b89846634261eadf640b1a7b22b679.jpg

接連幾座山都走在唯美的茶園中，這路線真的有喜歡到。

d74b165353308e30e0643cf747609d52.jpg

到了第五峰「太平山」後，大家感覺也肚子餓了，時間也快1點了，決定照計畫走到太平老街吃份熱食。

11392bc5c694e17dbe48d85877d6fed9.jpg

看著離線，走著捷徑，陡下的樓梯，發現隊員中有人膝蓋不適，階梯在用倒退走。以至於到了太平老街，我左思右顧決定不要冒險。

cd29cb52e44aad0573f0bec03ce5af1e.jpg

原計劃是在走太平雲梯接到一處產業道路，距離長但不用在爬一座山。最後告訴已經開心飽餐一頓的隊友們，我們再爬回太平山，然後照軌跡檔回去比較安全。

d2df11dc2f17feef8c764f400cc6a50d.jpg

接著三位美女姐姐回到三元宮時，都有跑進廁所，我尷尬的想了想，應該不是去催吐吧…接到太平山後，開始照原訂軌跡行走，幫忙弄根竹子當登山杖，希望隊友膝蓋沒事。

c9130e316e648141ec39c8dd5ee2858e.jpg

看著身後的茶園，是一處圈谷的狀況，今天欣賞了各式各樣的茶園 ，連此刻打字的我，都決定來沖泡一壺茶葉。

ca9831211fb0d6c0b2b67d69baae94e4.jpg

原本在太平老街時，有問問三位隊友，要不在太平老街好好休息，我速速回去取車過來，但隊友們還是堅持走完這一圈。

2f5613619b06bbfc46172b17e4945bdf.jpg

只是時不時再問，還有多久？還有幾公里？雖然是好走的緩下產業道路，但一天行走20公里爬升1400公尺，確實也不容易，只好連哄帶騙。

b06d1659b4b440daf8bd3fcf089597e5.jpg

希望多走一步一段，總會離車子越來越靠近。感謝三位美女姐姐，讓我這一天收穫滿滿，能一起完成不容易的挑戰，我也很有成就感。

490e5d6f7677a78e5405c7e971f69000.jpg

希望有機會能在一起爬山，我也會繼續增進自己。有興趣的朋友，歡迎搜尋?粉專：山岳小站

老街 步道 登山

延伸閱讀

全台最大最美茶園！嘉義「大風埕觀日峰」360度無敵展望、翠綠大風嶺美呆

宜蘭太平山紫葉槭綻放 「火紅隧道」美景如國外秘境

無限的爬階梯陡上　「橫嶺山O形走」滿滿步道練腿力

竹山春茶盛產正逢採收期 戶外踏青兼品茶

相關新聞

近距離欣賞茶園圈谷！ 「雲嘉五連峰」環繞 一日行走20公里爬升1400公尺收穫滿滿

第一次跟介紹認識的朋友爬山，由我帶隊。之前的朋友，我大致都了解體能狀況，但這次就完全不了解了，確實會有壓力。 但接下來想考取山域嚮導的證照，就當給自己練習的機會。這次隊友丟了想走的雲嘉五連峰環繞

緊鄰山林的城市最幸福！ 三峽「鳶山步道」最令人羨慕 瞬間從車水馬龍走進悠閒靜謐中

怎麼有這麼好康的事情呢??坐到捷運象山站,馬上就可以走進四獸山的山林之中。坐到捷運西湖站,馬上就可以走進金面山的山林之中。坐到捷運永寧站,馬上就可以走進天上山的山林之中。或者坐火車到樹林車站,馬上就可

兩天一夜野營生活！ 宜蘭「加羅湖」中級山湖泊登山路線，又是雨鞋出場的時候啦

台灣有三條知名的中級山湖泊登山路線，分別是松蘿湖、水漾森林和加羅湖。松蘿湖是2020年4月去的、水漾森林是2020年5月，沒想到相隔一年半之久，我們才有機會在2021年11月造訪加羅湖。我對這三次行程

超豐富林相！ 新竹中級山「五指山」五指凌霄 具大山氣勢展望極佳

今日行程：柳杉林＞拇指峰＞食指峰＞魔幻森林＞中指峰＞橫向步道＞大岩壁＞玉皇宮旁停車場觀賞極佳展望五指山，台灣小百岳No.30，位於新竹縣北埔及五峰鄉交界，標高1065公尺，昔日新竹八景，五指凌霄，雄鎮

稜線上眺望視野極佳！南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走 恩仔2022/3/19 今日第三次來走黃金十稜，由南雅社區登山口起登，走到南子吝山，下切半屏溪，至劍龍稜，經381峰，抵555峰午餐，再經鋸

單日謎樣塔曼山！ 穿梭樹林成為山中孩子 紀錄離職才能成行的我們

前言賣場夥伴總是因為人力排班而無法一起出遊，這次能夠順利約成是因為...我離職啦~~~ 離職換來的不是輕鬆的假日，而是行程更加滿檔的休假XDD難揪的我好不容易在連假時擠出了一天空檔，和大家一起出遊；在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。