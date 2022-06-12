稜線上眺望視野極佳！南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走 恩仔2022/3/19

今日第三次來走黃金十稜，由南雅社區登山口起登，走到南子吝山，下切半屏溪，至劍龍稜，經381峰，抵555峰午餐，再經鋸齒稜，至茶壺山，下抵勸濟堂，再至水湳洞停車場。全長約11K，費時約8小時（含休息），上升約910M，下降約910M。簡要行程：南子吝步道→南子吝山（黃金七稜）→下切半屏溪→劍龍稜（黃金五稜）→381峰→555峰→鋸齒稜（黃金六稜）→茶壺山（黃金三稜）→勸濟堂→水湳洞停車場

一早5：00於太平情人橋邊集合，共有43人參加。大巴往瑞芳行，6：15於湖口休息站小休，7：40抵南雅漁港，大夥先至南新宮（主祀媽祖）旁上廁所，8：00開走，抵南子吝登山口，一開始就是木棧道的上坡，8：15經涼亭，沿路通泉草盛開，步道開闊處可眺望南子吝社區；8：25抵南子吝東峰，海拔約180公尺，為一天然平台，無任何安全圍欄，可眺望東北角海岸。

南雅漁港

南雅南新宮

南子吝步道涼亭

南子吝山東峰

南子吝山東峰展望 續行前往南子吝山，8：30抵南子吝山（第2次登臨），又稱大埔尾山，海拔196公尺，有顆土地調查局圖根點，及一星狀指標的小平台，山頂展望絕佳，可眺望基隆山、陰陽海、半平山、無耳茶壺山等。

南子吝山

劍龍稜

下往半屏溪

遠望劍龍稜

半屏溪

拉繩陡上大岩壁

拉繩陡上大岩壁

拉繩陡上大岩壁

俯瞰台金公司 續行，不久林間空隙可眺望等會要攀爬的峭壁及劍龍稜；經一段密林後，9：05抵岔路，左上續走南子吝稜，右下半屏溪往劍龍稜入口。取右陡下山徑，雖有架繩，因幾乎垂直90度的下切，要小心避免滑倒。拉繩陡降至半屏溪床，越溪後上攀大岩壁，拉繩陡上一段坡度達70度的岩壁，氣喘吁吁地爬上小空地，可俯瞰禮樂煉銅廠區（台金），上次（2016/10/16）就是從台金公司進來劍龍稜，路程較短，目前屬違法路線，因此都從南雅社區進入。

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜

劍龍稜 9：55續經一高點平台後，10：05抵劍龍稜起點，由劍龍稜平台至381峰間為劍龍稜最精華之路段，由頁岩、砂岩、粉砂岩組成，裸露的巨岩在稜線上列成一列鋸齒，向上望去，狀似劍龍背脊，曝露感十足，但只要膽大心細、重心放低、手腳並用，看好踩點踩穩，安全無虞。稜線上視野佳，可眺望半屏溪峽谷、大鬼瀑布、茶壺山、半平山等黃金稜線，還可俯瞰東北角海岸及水湳洞陰陽海等景觀。

381峰

鋸齒稜--中間最高為555峰、右為茶壺山

鋸齒稜

鋸齒稜

鋸齒稜 11：00登上381峰，登高望遠俯瞰稜、水湳陰陽海、基隆山等，劍龍稜結束，接下來換鋸齒稜；沿稜可見遠處中間最高點為555峰，左為鋸齒稜，右為無耳茶壺山；穿過芒草叢，11：50上抵555峰，海拔555公尺，無基石，昔為芒草山頭，現為大型休息地，峰頂擁有無敵展望，右下往牛伏礦體、黃金二稜的路線（有山友因抽筋由此往下撤退至勸濟堂）；大夥在此休息、午餐。

555峰

555峰看基隆山、基隆嶼

往半屏山

往半屏山 12：30由我帶頭向前方尖聳的半屏山邁進，阿全則留下來等後到的山友；前方尖銳的山頭為半屏山，一路攀爬鋸齒稜危險的陡斜岩脊路段，13：25抵半屏山Y字岔，直行可往半平山（2014/4/13登過）；取右缺口拉繩陡降往茶壺山，下切V斷，看起來可怕，但都有踏點，還有粗大繩索可拉，慢慢陡降安全無虞。接著一路往下，走在山腰的碎石子路，碎石陡坡後沿茶壺山岩座外緣向左上攀行，14：00抵茶壺山，海拔599公尺，無基石，山頂視野極佳，可遠眺陰陽海、基隆山，及俯瞰整個金瓜石聚落，附近有九份老街、金瓜石黃金瀑布、陰陽海、不厭亭等景點。

下V斷往茶壺山

下V斷往茶壺山

展望茶壺山、基隆山、陰陽海

展望茶壺山、基隆山

茶壺山

回望下V斷--愛心坡

茶壺山

茶壺山

茶壺山看陰陽海 14：15鑽出茶壺岩洞，14：20經寶獅亭，循石階下行，遇叉路取左，下抵茶壺山登山口，續往左行，14：50遇朝寶亭取右轉，循綠色欄杆下行，這是下往勸濟堂最快捷徑，接車道續取石階下行，石階岔、續取石階下行，15：10下抵金瓜石勸濟堂，打聽之下，公車還要一小時才開，大夥便開始步行下往水湳洞停車場，經過勸濟堂牌樓後，碰到彰化野外協會3輛遊覽車，因有空位，感謝讓我們搭便車，因此少踢了一段路，於15：55回抵水湳洞停車場。

茶壺山

夏枯草

寶獅亭

通泉草

下往勸濟堂

黃金城堡 16：30離開水湳洞，於苗栗吃晚餐，19：40離開龍華餐廳，21：00回抵家門。

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走航跡圖

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走航跡圖後記： 黃金十稜中以劍龍稜與鋸齒稜最驚險刺激，也是最危險的路線，難怪是郊山之王，沿途景緻壯麗遼闊，無敵海景與稜線，至於路線的難度，端看每個人的能力，前往前建議衡量體力、懼高因素，攀爬過程務必小心，尤其須作足功課；沿路不少山友有抽筋現象，體力不佳的最好隨時下切撤退；劍龍鋸齒稜有2個撤退點，一是381峰，一是555峰。航跡檔交通路線：國一往瑞芳→萬瑞快速道路/台62線→沿北部濱海公路/台2線→81.3k南雅漁港停車場停車（或導航南雅南新宮）

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