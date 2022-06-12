快訊

布袋戲八音才子黃文擇過世享壽67歲 劇迷不捨痛失英才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稜線上眺望視野極佳！南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走

健行筆記／ 健行筆記恩仔

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走 恩仔2022/3/19

a9cd4bc0851485f460676368e11b3a9d.jpg

今日第三次來走黃金十稜，由南雅社區登山口起登，走到南子吝山，下切半屏溪，至劍龍稜，經381峰，抵555峰午餐，再經鋸齒稜，至茶壺山，下抵勸濟堂，再至水湳洞停車場。全長約11K，費時約8小時（含休息），上升約910M，下降約910M。簡要行程：南子吝步道→南子吝山（黃金七稜）→下切半屏溪→劍龍稜（黃金五稜）→381峰→555峰→鋸齒稜（黃金六稜）→茶壺山（黃金三稜）→勸濟堂→水湳洞停車場

一早5：00於太平情人橋邊集合，共有43人參加。大巴往瑞芳行，6：15於湖口休息站小休，7：40抵南雅漁港，大夥先至南新宮（主祀媽祖）旁上廁所，8：00開走，抵南子吝登山口，一開始就是木棧道的上坡，8：15經涼亭，沿路通泉草盛開，步道開闊處可眺望南子吝社區；8：25抵南子吝東峰，海拔約180公尺，為一天然平台，無任何安全圍欄，可眺望東北角海岸。

9579a5f14179a2b9735f6868cdad7ce5.jpg

南雅漁港

1eb307b100537506797aa4ad6d962a4e.jpg

南雅南新宮

24506a0f61b24d66552feee3a93fcf1a.jpg

南子吝步道涼亭

a539d2e9406e764a0ca288266c0ad3e4.jpg

南子吝山東峰

521675b6d99af7c2a5e7bb6f550399d9.jpg

南子吝山東峰展望 續行前往南子吝山，8：30抵南子吝山（第2次登臨），又稱大埔尾山，海拔196公尺，有顆土地調查局圖根點，及一星狀指標的小平台，山頂展望絕佳，可眺望基隆山、陰陽海、半平山、無耳茶壺山等。

154e31d8fd2aa8a1c94ac8807bb6573d.jpg

南子吝山

eb6c6915db35ee0b3d83b3d218564f0a.jpg

劍龍稜

7ed0e639eeaf52f0a2fa28a7bf489d9b.jpg

下往半屏溪

6077ce1c9158157f48625a3e74bf4555.jpg

遠望劍龍稜

14841936291bc67949b313ad009b88cd.jpg

半屏溪

c28a4c4183e98588f387e8d295f12910.jpg

拉繩陡上大岩壁

277e567002b67a3fde5f08c431904b7d.jpg

拉繩陡上大岩壁

f72e9741861a49cbe4ee22ebdff1aa7b.jpg

拉繩陡上大岩壁

f4a9b1cd6068b87afbf7df9cee7f4d18.jpg

俯瞰台金公司 續行，不久林間空隙可眺望等會要攀爬的峭壁及劍龍稜；經一段密林後，9：05抵岔路，左上續走南子吝稜，右下半屏溪往劍龍稜入口。取右陡下山徑，雖有架繩，因幾乎垂直90度的下切，要小心避免滑倒。拉繩陡降至半屏溪床，越溪後上攀大岩壁，拉繩陡上一段坡度達70度的岩壁，氣喘吁吁地爬上小空地，可俯瞰禮樂煉銅廠區（台金），上次（2016/10/16）就是從台金公司進來劍龍稜，路程較短，目前屬違法路線，因此都從南雅社區進入。

3f9ac9b73fbb8fbf02300890d9a46ec8.jpg

劍龍稜

d0e69110d8e2104e7e50d22abe407880.jpg

劍龍稜

998423da989935bcffec8c809f9e9ef6.jpg

劍龍稜

62f50f76c43f3f9a36399e19504c64bb.jpg

劍龍稜

fe92daccf6f5bb49f0d652503fda2cf6.jpg

劍龍稜

b2e9281c61e5f6fdd010e88ef9725634.jpg

劍龍稜

7320b0954f4abbf8311c2beb3ba9d048.jpg

劍龍稜

2f11b8094d752f1a690f7a30c3a15039.jpg

劍龍稜

8944a3402bdc01a3faffcbecca495cb8.jpg

劍龍稜

ce70321e861dcc3984b3ed0bde96ea0c.jpg

劍龍稜

033f8db31c1ac2dbff399cdb71c3d191.jpg

劍龍稜

8dc8f8e9c4e9b386e63fabc8e9873404.jpg

劍龍稜

3043fc7efbe44cdfe26ff45fd0705f7e.jpg

劍龍稜

653541c3c8ce7d7630a0644546d7d791.jpg

劍龍稜 9：55續經一高點平台後，10：05抵劍龍稜起點，由劍龍稜平台至381峰間為劍龍稜最精華之路段，由頁岩、砂岩、粉砂岩組成，裸露的巨岩在稜線上列成一列鋸齒，向上望去，狀似劍龍背脊，曝露感十足，但只要膽大心細、重心放低、手腳並用，看好踩點踩穩，安全無虞。稜線上視野佳，可眺望半屏溪峽谷、大鬼瀑布、茶壺山、半平山等黃金稜線，還可俯瞰東北角海岸及水湳洞陰陽海等景觀。

e3bab6a650e1aac1921fbfe791869204.jpg

381峰

1f03a161edbccefbbe566454047862ac.jpg

鋸齒稜--中間最高為555峰、右為茶壺山

7194064cff981ddaa2d0a7299ca865c9.jpg

鋸齒稜

b53459217a5993689f8856e7c7c3b223.jpg

鋸齒稜

4fc2b458df1d8552bf96ef22c3e41562.jpg

鋸齒稜 11：00登上381峰，登高望遠俯瞰稜、水湳陰陽海、基隆山等，劍龍稜結束，接下來換鋸齒稜；沿稜可見遠處中間最高點為555峰，左為鋸齒稜，右為無耳茶壺山；穿過芒草叢，11：50上抵555峰，海拔555公尺，無基石，昔為芒草山頭，現為大型休息地，峰頂擁有無敵展望，右下往牛伏礦體、黃金二稜的路線（有山友因抽筋由此往下撤退至勸濟堂）；大夥在此休息、午餐。

ab0b7e9c1fd381a3af86dce7dba2057a.jpg

555峰

a2dc3b95b50b992d194824598ad67eab.jpg

555峰看基隆山、基隆嶼

2713bfc29e31eb815f67dbbd5a026ca8.jpg

往半屏山

e8431d7325989937cbb39246a6c3fb78.jpg

往半屏山 12：30由我帶頭向前方尖聳的半屏山邁進，阿全則留下來等後到的山友；前方尖銳的山頭為半屏山，一路攀爬鋸齒稜危險的陡斜岩脊路段，13：25抵半屏山Y字岔，直行可往半平山（2014/4/13登過）；取右缺口拉繩陡降往茶壺山，下切V斷，看起來可怕，但都有踏點，還有粗大繩索可拉，慢慢陡降安全無虞。接著一路往下，走在山腰的碎石子路，碎石陡坡後沿茶壺山岩座外緣向左上攀行，14：00抵茶壺山，海拔599公尺，無基石，山頂視野極佳，可遠眺陰陽海、基隆山，及俯瞰整個金瓜石聚落，附近有九份老街、金瓜石黃金瀑布、陰陽海、不厭亭等景點。

d0ed5977b620e7de571bfa030a16423e.jpg

下V斷往茶壺山

6a6c8fb5812073c188b6ae0eeb79ed52.jpg

下V斷往茶壺山

779befcd6726b46ab699e3c77bc8f186.jpg

展望茶壺山、基隆山、陰陽海

c3f3f8605cfc62cd7808f27733448cae.jpg

展望茶壺山、基隆山

1901eeb291c3703b71e0b4ee4176f310.jpg

茶壺山

449a08379d12a7f2fd55f4b415156da3.jpg

回望下V斷--愛心坡

8f482753d02140a7a70b47d0ef567118.jpg

茶壺山

0ef76298a5e974aa4e4dff0c610fec71.jpg

茶壺山

1ace6211c9f70bf2cafb2e197dcc73cd.jpg

茶壺山看陰陽海 14：15鑽出茶壺岩洞，14：20經寶獅亭，循石階下行，遇叉路取左，下抵茶壺山登山口，續往左行，14：50遇朝寶亭取右轉，循綠色欄杆下行，這是下往勸濟堂最快捷徑，接車道續取石階下行，石階岔、續取石階下行，15：10下抵金瓜石勸濟堂，打聽之下，公車還要一小時才開，大夥便開始步行下往水湳洞停車場，經過勸濟堂牌樓後，碰到彰化野外協會3輛遊覽車，因有空位，感謝讓我們搭便車，因此少踢了一段路，於15：55回抵水湳洞停車場。

d371ab1e47b226f2aaa55378cebd0baa.jpg

茶壺山

0b67d63b3c8bf31f75e29443f73b5d9c.jpg

夏枯草

c87e3703ecbac206c5a05e6592d9d9fc.jpg

寶獅亭

c822427bed399acf4fe6e1e6e4378bf9.jpg

通泉草

b01bc2de254c2b4b245e08a0f2b22e90.jpg

下往勸濟堂

dae99d5e73577e634601e86f1676fdf6.jpg

黃金城堡 16：30離開水湳洞，於苗栗吃晚餐，19：40離開龍華餐廳，21：00回抵家門。

cda244c8bc26fd52f6cb5647e4941397.png

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走航跡圖

1258b805115b23b1a1dfd4bb3a4958c6.jpg

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走航跡圖後記黃金十稜中以劍龍稜與鋸齒稜最驚險刺激，也是最危險的路線，難怪是郊山之王，沿途景緻壯麗遼闊，無敵海景與稜線，至於路線的難度，端看每個人的能力，前往前建議衡量體力、懼高因素，攀爬過程務必小心，尤其須作足功課；沿路不少山友有抽筋現象，體力不佳的最好隨時下切撤退；劍龍鋸齒稜有2個撤退點，一是381峰，一是555峰。航跡檔交通路線：國一往瑞芳→萬瑞快速道路/台62線→沿北部濱海公路/台2線→81.3k南雅漁港停車場停車（或導航南雅南新宮）

PS：更多內容請參閱：Blog：恩戀山情Facebook：恩言峰語健行筆記：恩仔 Instagram：anchen1219

基隆 步道 登山

延伸閱讀

高雄蓮池潭水位回升 龍虎塔不再矗立草原上

3鐵3百貨雙國道 市府力挺左營將成IC設計科技聚落

影／高雄蓮池潭缺水漸成草原 環團憂心毀了觀光火車頭

登頂獨享上帝視角美景！瑞芳燦光寮山、半屏山、鋸齒稜連走　全程展望令人驚艷

相關新聞

稜線上眺望視野極佳！南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走

南子吝山、劍龍稜、鋸齒稜、茶壺山連稜走 恩仔2022/3/19 今日第三次來走黃金十稜，由南雅社區登山口起登，走到南子吝山，下切半屏溪，至劍龍稜，經381峰，抵555峰午餐，再經鋸

單日謎樣塔曼山！ 穿梭樹林成為山中孩子 紀錄離職才能成行的我們

前言賣場夥伴總是因為人力排班而無法一起出遊，這次能夠順利約成是因為...我離職啦~~~ 離職換來的不是輕鬆的假日，而是行程更加滿檔的休假XDD難揪的我好不容易在連假時擠出了一天空檔，和大家一起出遊；在

發揮想像力！ 蘭嶼東清乳頭山300步道 珊瑚礁情人洞像條大鯨魚

跟Max去乳頭山前先買杯前天4/11開幕的十號公路，當爬山飲料消暑 東清乳頭山又稱300步道(據說是300階階梯)登山口在東清部落柱旁邊的警告牌，也是情人洞步道口旁(圖片由google ma

第一次重裝上高山！三天兩夜品味「閂山鈴鳴」百岳 ft.茶岩山、人待山主北峰

用三天的時間慢慢品嘗北二段的閂山與鈴鳴山，也是第一次重裝上高山（約19kg，下山剩14kg，不要問我都帶啥鬼東西了...哈哈），第一次的高山空拍，初階機器操控上比較不好掌控，技術雖有待加強，但回放看時

沙丘、藻礁和風稜石　 暢遊石門「老梅綠石槽」等風景名勝，讓人心曠神怡

2022/04/10 週日《暢遊石門風景名勝：石門婚紗廣場→富基漁港→富貴角燈塔→富貴角公園→老梅綠石槽》行程：石門婚紗廣場→富基漁港→富貴角燈塔→老梅迷宮→風剪樹區→富貴角公園→老梅沙灘→老梅綠石槽

極佳的高山大景！ 清水山金子山下郡坑山 意外發現山老鼠盜伐令人生氣又心疼

原計畫五天的山旅，老天爺只准3天。然清明連假前兩天的雨勢，解決了此行看天池水源不穩定的擔憂。而近日地震頻繁，為了盡量避免通過多崩塌的林道，我們改從下郡坑山稜線回家。從郡大林道最終停車處33.2K停車處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。