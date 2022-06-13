兩天一夜野營生活！ 宜蘭「加羅湖」中級山湖泊登山路線，又是雨鞋出場的時候啦

台灣有三條知名的中級山湖泊登山路線，分別是松蘿湖、水漾森林和加羅湖。松蘿湖是2020年4月去的、水漾森林是2020年5月，沒想到相隔一年半之久，我們才有機會在2021年11月造訪加羅湖。我對這三次行程最有印象的部分，莫過於每次都遇到下雨（而且還是雨很大的那種）！不過好在這次老天保佑，隔天早上直接賞給我們萬里無雲的藍天，不然我真的是會對於中級山湖泊有心理陰影啊…xdd

這三條路線我都穿雨鞋。硬要說的話，除非是出發前幾日有下雨讓溪水水位上升，不然水漾森林穿中筒登山鞋就行了；但加羅湖和松蘿湖我會建議穿雨鞋來涉溪&克服泥濘地形，避免發生整雙登山鞋陷入泥巴中難以自拔的窘狀。哦對，如果對水漾森林有興趣的朋友，也歡迎參考之前寫的遊記：【嘉義】水漾森林二天一夜｜來去湖畔住一晚那我們來看看這次的加羅湖遊記吧！

登山路線簡介

加羅湖位於宜蘭縣大同鄉，步道單程7.2公里；除了海拔2,243公尺的加羅湖外，周圍還有大大小小20幾座湖泊，合稱為加羅湖群，傳説是因為仙女打破明鏡，才有了這片「散落的珍珠」，它們散落在南湖大山和太平山間的中央山脈稜線上，為過去以加羅山為中心之舊太平山林場的主要伐採區域。由海拔1,250公尺的舊柵欄起登，沿四季林道前行，一路會經過已荒廢的四季管護所，再到加納富溪；加納富溪水質乾淨，若要帶水上山的話，別忘了從這裡裝上去。而過了加納富溪，不遠處即是神木登山口。顧名思義，有棵巨大神木樹立與此，看著山友來來去去，這邊海拔1,719公尺，至加羅湖尚有2.9公里；往後的山徑前半段是一連串的樹根路陡上、後段則有泥濘和芒草混雜。加羅湖畔腹地廣大，搭個50帳都不是問題，不過沒有訊號水源，大家上山前要記得做好準備，下山時也別忘了把垃圾通通帶走哦。另外也有一條更難的加羅湖路線，稱為太加縱走，是從太平山經加羅湖出四季林道，一般需時三天。

林務局：太加縱走山徑(加羅湖山徑)

行前準備

入山申請

加羅湖屬於山地管制範圍，行程開始前要到內政部警政署的網站申請入山（須於入山之日前3日至124日內提出）。

穿雨鞋的秘訣

跟大家分享一下我雨鞋裡的秘密～我爬山一直都是以登山鞋為主，直到2020年要去松蘿湖時，才決定入手一雙高筒雨鞋、並花了點時間做功課，我發現山友前輩們常推薦穿雨鞋要搭配「」：雙層厚襪、護踝、厚鞋墊。使用方式是鞋墊放雨鞋內，腳上第一層穿羊毛襪、第二層穿護踝、第三層再套羊毛襪。

我自己分析這樣搭配的好處有：

雙層厚襪：增加緩衝並填補鞋內空間 護踝：增加腳踝穩定、避免扭傷、填補鞋內空間 厚鞋墊：增加行走舒適度

不過這種穿法一開始走可能會有點不習慣，需要花點時間適應，適合的穿雨鞋方式也會因人而異，建議大家各種方法都可以試試看，慢慢找出最適合自己的解決方案。我也常被問雨鞋要去哪裡買？我腳上這雙及鞋墊是在台北鴻大雨衣膠鞋行買的，一雙我記得是300元左右、鞋墊100元。不過很多五金行或雨鞋店其實也都有賣，畢竟它只是雙農耕用為主的雨鞋呀！試穿時別忘了帶上雨鞋三寶，才能選擇正確的尺寸，不方便到實體店面選購的朋友也可以上網找「皇力牌雨鞋」，就會出現很多選擇囉。

四季林道接駁車資訊

接駁車大哥電話：0911-861-217，單程$150/人，載你從四季公墓到舊柵欄。不用提前預約，但如果怕沒營業的話可以前一天先打電話跟大哥確認是否有營業。我會推薦大家搭接駁車省掉前面的路程。目前四季林道有兩道柵欄，非村民最多也只能停到新柵欄（距離舊柵欄還有約1.5公里），而不論是從新柵欄或四季公墓到舊柵欄，都需要10或15分鐘的車程，還是一連串的上坡，光是這段用走的就會讓你汗流浹背，倒不如花150元舒舒服服地到舊柵欄從容出發，省時又省力。

行程建議

行程概覽

日期：2021/11/20（六）～2021/11/21（日）

天氣：第一天陰雨、第二天晴

人數：2人（阿寶&陳先生平常有運動習慣、爬過20+百岳）

難度：中

距離：單程7.2公里，原路來回

時程：二天一夜

第一天 11/20（六）

第二天 11/21（日）

08:00 舊柵欄起登09:30 加納富溪 小休10:00 神木登山口12:20 偉蛋池12:30 加羅湖10:00 加羅湖12:30 神木登山口12:35 加納富溪14:10 舊柵欄

詳細時程紀錄

第一天 11/20 （六）

▾▾ 天還沒亮即驅車前往加羅湖，抵達四季部落時約早上7點，我們決定先填飽肚子再開始今天的行程，隨手找了一家部落裡的早餐店拉嬪廚房，老闆娘超級親切、蛋餅份量又很大，如果早晨到這邊肚子還空空的山友可以來吃吃看。

▾▾ 填飽肚子後，我們便打電話給接駁車大哥0911-861-217，同時把車停到四季公墓前和大哥會合。接駁車的收費是單程$150/人，不用提前預約，但如果怕沒營業的話可以前一天先打電話跟大哥確認是否可以提供服務。

▾▾ 結果在新柵欄前遇到包車前來的山友，擋住了狹小的道路，我們被迫只能在原地等30分鐘，等包車下山後再往前。

▾▾ 這段時間我們就和大哥閒聊，問他為什麼會出現新柵欄。他說山友和包車司機常常亂停車，除了阻礙交通外，有時候還會把村民農耕的水管壓破卻又找不到當事人負責，所以部落討論之後決定新增第二道柵欄，只有當地部落村民才有鑰匙可以打開。

▾▾ 在有兩道柵欄的情況下，我會推薦大家搭接駁車，因為不論是從新柵欄或四季公墓到舊柵欄，都需要10或15分鐘的車程，還是一連串的上坡，光是這段用走的就會讓你汗流浹背，倒不如花150元舒舒服服地到舊柵欄從容出發，省時又省力。

而且新柵欄前頂多只能停4台車，沒位子的話還得在狹小道路上迴轉改停四季公墓…

▾▾ 08:00 整裝完畢，背起重裝從舊柵欄起登。

▾▾ 山徑開頭即是一路水泥路上坡，沿途沒有里程樁。

▾▾ 出發約20分鐘後，岔口取左續行水泥陡坡。

▾▾ 山徑逐漸變小，也從水泥路進化成原始林道了；步道時緩時陡，沒有泥濘。09:00 天空飄起毛毛雨。

▾▾ 09:15 來到四季林道岔口，依綠色指標往加羅湖前進；前面馬上就會看到已經廢棄的四季管護所。

四季林道為早期林場作業道路，沿線有日據時期駐在所、警備道等歷史遺跡。

▾▾ 從四季管護所到加納富溪的山徑以下坡為主，偶有小上坡；沿途可以看到村民的農耕用水管，若遇水管破裂時還可以免費來場濕背秀。

▾▾ 09:30 抵達加納富溪。我們就是從後面的岩石下攀而來，石頭雖然看起來很滑，但我們二個走起來滿穩的。

▾▾ 我們在這邊休息20分鐘吃午餐，離開前二人共裝了2.5L的水要背上去加羅湖，當作我們未來24小時的飲用水。（後來發現這水量對我們來說偏少，好在午後滂沱大雨幫我們進補了很多水資源。）

▾▾ 10:00 來到神木登山口（距離加納富溪步行約5分鐘），印入眼簾的是一段樹根交錯的陡上山徑與巨大神木。登山口前有平坦空地，有些山友會選擇第一晚先在這邊紮營，第二天早上再前往加羅湖。

▾▾ 神木登山口距離舊柵欄4.3公里、距加羅湖2.9公里。從這邊開始，步道設有里程編號，00為甚木登山口，走到29時就到加羅湖啦，換算下來每號間隔約100公尺。

▾▾ 開爬！

▾▾ 除了里程1~2之間相對平緩外，我們一路與樹根泥土路和陡上山徑奮戰，有些跨幅較大的地方需要手腳併用一下。

▾▾ 加羅湖步道沿途偶有中華電信或台哥大的訊號點，但加羅湖畔是完全沒訊號的。

▾▾ 10:30 眼看雨越下越大，我們決定套上雨衣和背包套，等等雨再大一點的時候再加雨褲。

▾▾ 從神木登山口到加羅湖沿途只有在里程編號3~4和8，以及岔口的地方比較有腹地可以坐著休息。

▾▾ 宜蘭山區不愧是水氣豐饒的地方，菇類長得真好；繼續沿指標前進。

▾▾ 12:00 來到里程編號19，加羅湖和檜木池岔口，距離加羅湖僅剩不到1公里。這裡算是一個很重要的分水嶺，再往前就會出現大量泥濘地形，二側芒草早上也常帶有露水，建議可以在這邊穿上所有的防水裝備再開始往前。

▾▾ 首先會經過水窪地，再進入芒草區。

▾▾ 芒草區前半段生長茂盛，有時候會需要雙手撥開才看得到路；現場有紅色繩子幫忙拉住芒草，可以以此協助判斷方向，另外也要留意倒木，別被絆倒了～

▾▾ 芒草區後段山徑就比較開闊了。

▾▾ 從里程編號19（加羅湖和檜木池岔口）到加羅湖這段路大多平緩，只有中間有一段陡下而已。

▾▾ 12:20 煙雨朦朧中抵達偉蛋池，拍張照趕緊取左往加羅湖奔去。

▾▾ 廁所位於里程編號27，是個有屋簷的小屋。

▾▾ 12:30 抵達加羅湖！我們可是當天第一組抵達加羅湖的人哦（驕傲），謝謝阿凱登山隊的協作大哥出借加羅湖鐵牌給我們拍照留念。看看我們狼狽的樣子，不難想像雨有多大吧xddd

▾▾ 趕緊搭好帳篷、換上乾衣服，煮杯熱奶茶來暖暖身體。

▾▾ 接下來要跟各位分享我們這次搭帳位置，位於湖畔第一排、享有絕佳風景；腹地平坦、地勢比湖面高度還高，不怕睡一睡淹水；再加上位置離商業團有一段距離，比較不會和其他山友作息相互影響，強烈推薦給之後要走訪加羅湖的朋友參考！

▾▾ 19:30 雨停，皎潔明月出現在東方夜空，照亮了帳篷，突然好期待明天早上的到來呀！

第二天 11/21（日）

▾▾ 06:00 起床，拉開窗簾即見加羅湖裹著一縷霧氣，陽光還未灑落湖面。

▾▾ 出帳後轉頭一看，才發現原來昨天有這麼多人來加羅湖，加起來約有40~50帳，其中自組團和商業團的比例各佔一半。

▾▾ 清晨氣溫很低，但窩在帳篷裡也很無聊，想了想還是決定出來透透氣，沿著湖畔漫步。

▾▾ 07:30 陽光漸漸灑進加羅湖周遭。由於昨日大雨，大家都忙著曬裝備，期待能來得及曬乾後再回家。

▾▾ 加羅湖水質不算好，但拍照時反射效果一極棒，很容易拍出完整對稱的倒影。

▾▾ 08:00 水氣在陽光照射下快速蒸發，這是我第一次近距離觀察雲霧蒸散的過程，很有趣！

▾▾ 上山時遇到好天氣，心情都會格外興奮啊～趕緊把帳篷內的東西都清乾淨，再把帳篷倒過來曬一曬。

▾▾ 那等待的時間要幹嘛？當然是繼續環湖啊！大部分隊伍都在9點前陸陸續續離開，湖邊又寂靜了起來。

▾▾ 離開前不忘跟自家門前的風景合照一張。昨天下午暴雨時，我就是從這角度一直看著加羅湖，聽雨聲、等雨停。

▾▾ 10:00 起登下山。雖然早上天氣很棒，但考量昨天大雨加上山區清晨常有濃濃霧氣，我們擔心芒草還是濕漉漉的狀態，所以決定穿著整套防水裝備出發。

▾▾ 依然是在泥巴地和芒草堆裡奮戰。

▾▾ 距加羅湖10分鐘步程的地方有一片枯木，昨天原本要拍照的，但當時已身心俱疲，回程來補個紀念。

10:40 抵達里程編號19（加羅湖和檜木池岔口），結束泥濘與芒草區，脫掉防水裝備後續行。

▾▾ 回程仔細一看，才發現加羅湖步道的林相很美，森林內有各種蕨類與樹木，走起來療癒極了。

▾▾ 在里程編號9附近回程有個陡下，由於山徑常年潮濕，可能會有一點滑，如果人多的話會需要等一下。

▾▾ 12:30 神木登山口。

▾▾ 熬完樹根路、過加納富溪，剩下的四季林道都是平整的山徑啦～

▾▾ 14:10 回到舊柵欄，平安下山！謝謝接駁車大哥的舒跑，能在下山後來罐飲料真的超級幸福。

後記

加羅湖＞松蘿湖＞水漾森林

我們下山的過程中討論了彼此對於中級山三大湖泊的難易度排行，考量到爬升高度和地形變化，我們一致認為是：可惜當初去松蘿湖的步程紀錄較為零散，沒有辦法寫成遊記；希望下次有機會再訪時可以好好紀錄，再來跟大家分享^^我們下座山見！

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