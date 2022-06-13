超豐富林相！ 新竹中級山「五指山」五指凌霄 具大山氣勢展望極佳

今日行程：柳杉林＞拇指峰＞食指峰＞魔幻森林＞中指峰＞橫向步道＞大岩壁＞玉皇宮旁停車場觀賞極佳展望五指山，台灣小百岳No.30，位於新竹縣北埔及五峰鄉交界，標高1065公尺，昔日新竹八景，五指凌霄，雄鎮山頭，敖聳天際，具大山氣勢，林相優美，展望極佳，今日由竹林禪院之登山口起登

由五指山路上行，先到達玉皇宮

沿著玉皇宮前馬路上行，前往竹林禪院

竹林禪院

穿越旁邊鐵皮到登山口

起登沒多久即到達柳杉林

柳杉林範圍相當廣，且非常美麗

遇叉路，左邊是往橫向步道，先取右上行去五指山

爬向拇指山，路面以階梯及泥土路為主，前段大部分為上坡

遇叉路，取左行，右邊是往大隘山

五指山整體而言比較接近中級山林相

拇指山到了，由竹林禪院至拇指峰約25分鐘，接著去食指峰

拇指峰到食指峰中間的鞍部，階梯狀況不良，路面易潮濕泥濘，且相當陡峭，建議配戴手套拉繩

約15分鐘，到達食指峰

要完成小百岳需抵達中指峰，向中指峰前進

途經魔幻森林

再遇叉路，取左上行

五指山的森林真的很美啊，不輸許多中級山

看到電塔，代表三角點快到了

由電塔後方山徑上行

小百岳完成，接著折返至橫向步道叉路口，前往大岩壁

橫向步道的展望比山稜好很多

大約20分鐘，抵達大岩壁

大岩壁的展望非常好

最遠可以看到新竹市區，甚至南寮海岸都看得到

往前可以通到一線天，金龜岩，我們就不去了，折返回去竹林禪院，橫向步道也有陡峭山徑可以下切到盤古廟，財神廟，但較危險不建議

回到玉皇宮，停車場旁就有極佳展望

今天的旅途就到這裡