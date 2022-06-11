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單日謎樣塔曼山！ 穿梭樹林成為山中孩子 紀錄離職才能成行的我們

健行筆記／ 健行筆記小小

前言賣場夥伴總是因為人力排班而無法一起出遊，這次能夠順利約成是因為...我離職啦~~~ 離職換來的不是輕鬆的假日，而是行程更加滿檔的休假XDD難揪的我好不容易在連假時擠出了一天空檔，和大家一起出遊；在這之前捆擾著我們的是持續降雨的氣象預報，但礙於聚在一起的機會難得（而且塔曼山需要會開車的人XD），所以大夥兒就抱持著「測試裝備」的心情，風雨無阻地出發囉！

行程概覽 *詳細時間紀錄及圖片在文章下方*

  • 日期：2022.04.04 (一)
  • 人數：5 人 (皆有登山經驗)
  • 天氣：晴天 中午轉小雨
  • 紀錄：小小
  • 單程總長約 3K，大多網友紀錄是來回 5-6 小時；這次不上拍照時間有點久，我們走了將近 7 小時才完成
去程 4 小時10:33 登山口出發（距離三角點2950m）- 11:17 距離三角點2300m （地形開始平坦）- 11:49 距離三角點1900m - 12:28-13:01 休息吃午餐 - 13:09 距離三角點1200m - 13:41 距離三角點600m - 14:05 距離三角點100m（階梯向上）- 14:18 觀測站 - 14:20-14:34 塔曼山三角點 2130m回程 3 小時14:49 距離三角點100m - 15:16 距離三角點800m - 15:23 檜木標示「已破案，法辦中」- 15:56 距離三角點1300m - 16:18 距離三角點1800m - 16:22-16:24 小休 - 16:49 距離三角點2400m、白色路牌600m - 17:20 登山口路牌山上有兩種路牌
  • 木質路牌的數字是從登山口遞減至三角點，每100公尺會有一個木牌，從2950m開始計算

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木質木牌，寫的是和三角點的距離

  • 白底路牌的數字是從三角點遞減至登山口，每100公尺會有一個木牌，數量不太確定有幾個

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白底路牌，回程比較明顯行前準備申請

  • 塔曼山步道鄰近插天山自然保留區，前往塔曼山步道請於三角點處折返。塔曼山三角點往拉拉山方向已為插天山自然保留區範圍，如未經申請許可進入，依法可處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。
  • 需要到自然保護區域進入申請系統進行申請，記得是一個月前開放申請，每天上線人數為 100 人。
交通：自駕
  • 沒有大眾運輸工具可到達，找會開車的朋友一起去吧！小客車才上得去喔，皮卡的長度就有點難迴轉了～
裝備
  • 單日行程的裝備即可
  • 泥濘、樹根多，鞋子的選擇要特別留意
天氣準備訊號
  • 中華電信、遠傳的訊號還OK，但不是全程都有！
最後補給點

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7-11 對面有個觀景台～

行程記錄06:00-07:00　迪卡儂三重店集合、出發，這天滿衰的！原本是要租iRent上山，結果好死不死遇到系統大當機，只好分別開兩台車前往07:36-07:41　三峽加油站－加油、休息09:22-09:40　7-11 巴陵分店－休息、上廁所（這是最後的補給點，旁邊有廁所可使用）過了 7-11 後右邊有個小路要轉進去，然後走左邊都坡上去，建議開 Google map 照著走

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10:00　觀測站－停車、整裝（塔曼山的登山口也在附近，沿路找地方停好車後就可以出發囉～車位不多，請早點出門！）

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左邊為觀測站，往右彎會到看到下圖

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直走就是登山口10:33　登山口出發－距離三角點2950m、通訊告示1（登山口馬上有個路牌，上面的標記方式和百岳不同，2950m指的是和三角點的距離）

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登山口即是路線的開始，會看到旗幟和路牌10:35　距離三角點2900m

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10:39　距離三角點2800m

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10:51　距離三角點2600m

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10:58　通訊告示2、編號006

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10:59-11:02　小休 脫衣服11:03　通訊告示

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11:07-11:16　小休、練習看離線地圖11:17　距離三角點2300m

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11:30-11:44　距離三角點2100m（小休、這邊拍照至少10分鐘）

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11:49　距離三角點1900m

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11:54-12:04　小休12:07　距離三角點1700m

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12:11　橫倒的巨木樹

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12:13　距離三角點1600m、訊號告示

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12:28-13:01　大樹洞、休息吃午餐

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樹洞前有一條大路，但正確的路是在箭頭處13:05　地上有白色路牌1700m

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白色路牌是指「目前位置和登山口」的距離13:09　距離三角點1200m

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13:19　距離三角點1000m

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13:41　距離三角點600m

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13:43　距離三角點500m

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13:51　距離三角點300m

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13:53-13:55　距離三角點200m（小休、下雨穿雨衣）14:05　距離三角點100m（接著是木樁階梯向上）

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100m 處有一排樓梯（照片後方）14:14　走完階梯、白色路牌

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14:18　觀測站（取右網三角點方向）

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14:20-14:34　塔曼山三角點 2130m（拍照、休息）

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14:49　距離三角點100m（走完階梯回到原始路徑）

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14:57　白色路牌2500m（回程會開始看到白色路牌）

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15:16　距離三角點800m

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15:20　訊號告示

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15:23　檜木標示「已破案，法辦中」

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1000-1200m 之間的路徑15:24-15:39　小休15:41　距離三角點1000m

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15:51　距離三角點1200m

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15:55　白色路牌1700m

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15:56　距離三角點1300m

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16:10　橫倒的巨木樹

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16:18　距離三角點1800m

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16:22-16:24　小休16:26　巨木 需低頭經過

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16:27　白色路牌1100m

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16:49　距離三角點2400m、白色路牌600m

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17:00　距離三角點2600m

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17:04　白色路牌300m

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17:19　大樹洞

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17:20　登山口　距離三角點2950m、通訊告示1、小休

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17:29　觀測站（整裝、回程）

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後記塔曼山很美，有別於攀登百岳時走在稜線上的感覺，好久沒有走這種原始路徑，穿梭在樹林裡有種成為山中孩子的感覺，可以恣意在林間穿梭；不太相信登山鞋防水能力的我，這次在穿了 Columbia 當季新品登山鞋後完全顛覆了我的認知！很喜觀這次一同前型的夥伴，下山後看到美麗的夕陽，也吃了嚇死人的肉多多當作這次的慶功，算是有個美好的 ending！感謝大家去程時等我到處拍照，這次的裝備測試大成功！期待下次原班人馬的出行－合歡西北峰！

登山 步道 連假

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