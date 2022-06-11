單日謎樣塔曼山！ 穿梭樹林成為山中孩子 紀錄離職才能成行的我們

前言賣場夥伴總是因為人力排班而無法一起出遊，這次能夠順利約成是因為...我離職啦~~~ 離職換來的不是輕鬆的假日，而是行程更加滿檔的休假XDD難揪的我好不容易在連假時擠出了一天空檔，和大家一起出遊；在這之前捆擾著我們的是持續降雨的氣象預報，但礙於聚在一起的機會難得（而且塔曼山需要會開車的人XD），所以大夥兒就抱持著「測試裝備」的心情，風雨無阻地出發囉！

行程概覽 *詳細時間紀錄及圖片在文章下方*

日期：2022.04.04 (一)

人數：5 人 (皆有 登山 經驗)

經驗) 天氣：晴天 中午轉小雨

紀錄：小小

單程總長約 3K，大多網友紀錄是來回 5-6 小時；這次不上拍照時間有點久，我們走了將近 7 小時才完成

去程 4 小時

10:33

登山口出發（距離三角點2950m）-

11:17

距離三角點2300m （地形開始平坦）-

11:49

距離三角點1900m -

12:28-13:01

休息吃午餐 -

13:09

距離三角點1200m -

13:41

距離三角點600m -

14:05

距離三角點100m（階梯向上）-

14:18

觀測站 -

14:20-14:34

塔曼山三角點 2130m

回程 3 小時

14:49

距離三角點100m -

15:16

距離三角點800m -

15:23

檜木標示「已破案，法辦中」-

15:56

距離三角點1300m -

16:18

距離三角點1800m -

16:22-16:24

小休 -

16:49

距離三角點2400m、白色路牌600m -

17:20

登山口

路牌

木質路牌的數字是從登山口遞減至三角點，每100公尺會有一個木牌，從2950m開始計算

木質木牌，寫的是和三角點的距離

白底路牌的數字是從三角點遞減至登山口，每100公尺會有一個木牌，數量不太確定有幾個

白底路牌，回程比較明顯

行前準備

山上有兩種路牌

申請

塔曼山 步道 鄰近插天山自然保留區，前往塔曼山步道請於三角點處折返。塔曼山三角點往拉拉山方向已為插天山自然保留區範圍，如未經申請許可進入，依法可處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

鄰近插天山自然保留區，前往塔曼山步道請於三角點處折返。塔曼山三角點往拉拉山方向已為插天山自然保留區範圍，如未經申請許可進入，依法可處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。 需要到自然保護區域進入申請系統進行申請，記得是一個月前開放申請，每天上線人數為 100 人。

交通：自駕

沒有大眾運輸工具可到達，找會開車的朋友一起去吧！小客車才上得去喔，皮卡的長度就有點難迴轉了～

裝備

單日行程的裝備即可

泥濘、樹根多，鞋子的選擇要特別留意

天氣準備

天氣可參考 中央氣象局 和 Windy 兩個網站

現在中央氣象局可查詢逐3個小時的天氣預報，如果在山上有網路可以做比較即時的更新

訊號

中華電信、遠傳的訊號還OK，但不是全程都有！

最後補給點

7-11 對面有個觀景台～

行程記錄06:00-07:00 迪卡儂三重店集合、出發，這天滿衰的！原本是要租iRent上山，結果好死不死遇到系統大當機，只好分別開兩台車前往07:36-07:41 三峽加油站－加油、休息09:22-09:40 7-11 巴陵分店－休息、上廁所（這是最後的補給點，旁邊有廁所可使用）過了 7-11 後右邊有個小路要轉進去，然後走左邊都坡上去，建議開 Google map 照著走！

10:00 觀測站－停車、整裝（塔曼山的登山口也在附近，沿路找地方停好車後就可以出發囉～車位不多，請早點出門！）

左邊為觀測站，往右彎會到看到下圖

直走就是登山口10:33 登山口出發－距離三角點2950m、通訊告示1（登山口馬上有個路牌，上面的標記方式和百岳不同，2950m指的是和三角點的距離）

登山口即是路線的開始，會看到旗幟和路牌10:35 距離三角點2900m

10:39 距離三角點2800m

10:51 距離三角點2600m

10:58 通訊告示2、編號006

10:59-11:02 小休 脫衣服11:03 通訊告示

11:07-11:16 小休、練習看離線地圖11:17 距離三角點2300m

11:30-11:44 距離三角點2100m（小休、這邊拍照至少10分鐘）

11:49 距離三角點1900m

11:54-12:04 小休12:07 距離三角點1700m

12:11 橫倒的巨木樹

12:13 距離三角點1600m、訊號告示

12:28-13:01 大樹洞、休息吃午餐

樹洞前有一條大路，但正確的路是在箭頭處13:05 地上有白色路牌1700m

白色路牌是指「目前位置和登山口」的距離13:09 距離三角點1200m

13:19 距離三角點1000m

13:41 距離三角點600m

13:43 距離三角點500m

13:51 距離三角點300m

13:53-13:55 距離三角點200m（小休、下雨穿雨衣）14:05 距離三角點100m（接著是木樁階梯向上）

100m 處有一排樓梯（照片後方）14:14 走完階梯、白色路牌

14:18 觀測站（取右網三角點方向）

14:20-14:34 塔曼山三角點 2130m（拍照、休息）

14:49 距離三角點100m（走完階梯回到原始路徑）

14:57 白色路牌2500m（回程會開始看到白色路牌）

15:16 距離三角點800m

15:20 訊號告示

15:23 檜木標示「已破案，法辦中」

1000-1200m 之間的路徑15:24-15:39 小休15:41 距離三角點1000m

15:51 距離三角點1200m

15:55 白色路牌1700m

15:56 距離三角點1300m

16:10 橫倒的巨木樹

16:18 距離三角點1800m

16:22-16:24 小休16:26 巨木 需低頭經過

16:27 白色路牌1100m

16:49 距離三角點2400m、白色路牌600m

17:00 距離三角點2600m

17:04 白色路牌300m

17:19 大樹洞

17:20 登山口 距離三角點2950m、通訊告示1、小休

17:29 觀測站（整裝、回程）

後記塔曼山很美，有別於攀登百岳時走在稜線上的感覺，好久沒有走這種原始路徑，穿梭在樹林裡有種成為山中孩子的感覺，可以恣意在林間穿梭；不太相信登山鞋防水能力的我，這次在穿了 Columbia 當季新品登山鞋後完全顛覆了我的認知！很喜觀這次一同前型的夥伴，下山後看到美麗的夕陽，也吃了嚇死人的肉多多當作這次的慶功，算是有個美好的 ending！感謝大家去程時等我到處拍照，這次的裝備測試大成功！期待下次原班人馬的出行－合歡西北峰！