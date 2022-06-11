發揮想像力！ 蘭嶼東清乳頭山300步道 珊瑚礁情人洞像條大鯨魚

跟Max去乳頭山前先買杯前天4/11開幕的十號公路，當爬山飲料消暑

東清乳頭山又稱300步道(據說是300階階梯)登山口在東清部落柱旁邊的警告牌，也是情人洞步道口旁(圖片由google map截圖)

難度不高路跡明顯，沒有叉路，入口警告牌已有寫:步道無整修如受傷請自行負責警告牌算是免責牌吧~都公告了後果自負，請要前往的山友/遊客自己留意登山口到登頂不用15分，時間線就不寫了山頂無三角點，到山頂平緩處往左走到底，可看見軍艦岩

東邊看太陽從稜線西下照射空氣中的塵埃

東清部落、東清灣，在東清秘境前面的大自然風民宿-----天空的眼睛，老闆說是間沒有冷氣的民宿，需要有親近大自然體驗的客人住XD

正準備下山吃飯時，看到山頂平緩的右邊有處小路，我的探險精神燃起，走過路過不錯過，殺進去看看有什麼

豁然開朗阿各位，底下珊瑚礁地形是情人洞

憑自行想像4不像，有人說像鱷魚尾巴，我覺得像大鯨魚

如果也想站這拍照要特別小心，記得登山口警告過，出事自己負責~，滑下去就滑鐵盧了

如果是接近夕陽時間來的，可以戴頭燈上山以免完太過頭摸黑下山，即使路程不長，還是不建議摸黑下山歐My instagram:chris_03_19_christopher，有興趣可以交流交朋友感謝Max陪冒險，不然一個人我是不會來玩的，結伴同行沒有壞處