世外桃源仙境！ 「郡北池-松雲谷-巒潭山」得來不意的太陽、看天吃飯的大自然

行程第七天， 11.6 公里 爬升 734m 下降958m

幸好昨天晚上已經沒下雨了，睡得很好。早晨六點鬧鐘響起，冬天在海拔3000的營地，想到要穿上濕的鞋子襪子褲子，就覺得很痛苦。再加上我們昨天沒有去取水，早上也沒辦法先煮個熱的來喝。終於有人破冰，提議直接收一收，切800下到溪邊喝水吃早餐。換掉乾的衣物、收好睡袋，套上濕的鞋襪、雨衣褲，沒有過多交談，一起收著天幕、地布。快凍僵的手，讓收拾的變得緩慢。

7 : 28 郡北池 3030m

8 : 12 松雲谷 2850m 我們切一切後，下到松雲谷，猶如林間一處世外桃源的淺盆谷地，淺淺的草坡時不時被陽光照亮著。梅子在附近晃晃，兩兄弟坐著休息，吸收一點太陽。我去池子過濾一點水來喝。松雲谷也是我渴望看一眼的仙境，就在郡東山往北的支稜上，猶如森林中乍現的綠光草原，浪漫不足以形容，而再多的照片，也比不上親身走到這邊，所感受的一切。

再會了松雲谷，下一次來一定要睡一晚再走。在此 我們轉東北下切到巒大溪，期待著清澈的回水源，補足所缺失的熱量。

中午前，我們下切到巒大溪，看見源源不絕的溪水與頭頂的太陽，大家等不及找個好地方，卸下重裝包、脱去濕的鞋子、雨褲、煮東西來吃。得來不意的太陽與休息時間呀～巒大溪這邊到處是獵人生活過的痕跡，營火痕跡、藏著的鍋具、夾子、刀子，樹幹上都噴著紅色丹大林班101的字樣。我們從2300要爬至海拔2800的巒潭山。

巒潭山的首登紀錄是在1989年，由台大登山社自丹大林道三分所 密西可灣山西稜走至巒潭山，再下至準襲奪點。33年過後，山徑上的植物變了許多，原本茂密的植物，大概都被水鹿啃食乾淨了吧？我們爬升來到赫赫有名的準襲奪點，之所以稱之為準襲奪點，是因為丹大西溪持續向源侵蝕，切穿分水嶺，也許不久後巒大溪上游則將改向匯入丹大西溪。不知道此生是否有機會看到這一天呢？也因為九華連瀑漏水，常常會乾涸，我們這次也沒機會看到像照片中那樣好幾階的瀑布了。在大自然中，一切都是看天吃飯呀！