沙丘、藻礁和風稜石　 暢遊石門「老梅綠石槽」等風景名勝，讓人心曠神怡

2022/04/10 週日《暢遊石門風景名勝：石門婚紗廣場→富基漁港→富貴角燈塔→富貴角公園→老梅綠石槽》

行程：石門婚紗廣場→富基漁港→富貴角燈塔→老梅迷宮→風剪樹區→富貴角公園→老梅沙灘→老梅綠石槽→富基漁港→石門婚紗廣場→劉家肉粽→賦歸。(步行時間含休息 09：00~11：51, 共2小時51分, 2.6公里)

多年以來, 一直期盼著, 有朝一日能夠親睹老梅綠石槽的奇特景象. 4月10日終於得償夙願, 跟隨登山會暢遊石門地區的風景名勝.早上 08：45 開車駛抵石門婚紗廣場, 只見隊友們開心地在各處景點拍照. 9點時間一到, 隊長召集隊友們集合團拍後出發. 我們沿著海岸線漫步, 碧海藍天、 海闊天空輝映著岸邊的海灣、沙丘、藻礁和風稜石, 讓人心曠神怡. 遙望富基漁港一片獨特的建築物外觀, 屋頂上有著一根根色彩鮮豔繽紛長長的看似煙囪、又像瓶身、又像跳棋棋子的造景, 上網查詢這些屋頂是50頂「墨西哥帽」造型的鋼構建築, 這是透過國際競圖榮獲首獎的西班牙建築師文森．瓜雅（Vincente Guallart）的設計, 美侖美奐.

繼續沿著步道拾級而上來到已有百餘年歷史、黑白相間、臺灣本島最北端的富貴角燈塔, 在觀景平臺上可以眺望優美迷人的北海岸風光. 接著前往紅磚打造、高出頭頂的老梅迷宮, 穿梭其中彷彿回到孩提時期的捉迷藏, 赤子之心油然而生. 賡續循著指標遊覽富貴角公園內十幾棵被強風雕塑而成的榕樹風剪樹區, 有些身手矯健的隊友爬到樹上拍照, 童心未泯, 令人莞爾.

最後是今天的重頭戲：老梅綠石槽, 每年二至四月退潮期間才會在老梅沙灘出現的特殊景觀, 四月清明時節最為美麗絕倫. 由於大片海藻附著在石槽上, 放眼望去, 綠意盎然, 故名為「綠石槽」.“石槽是地質名詞, 老梅石槽同時擁有細緻沙灘與被侵蝕的火山岩岩岸, 適合海藻類附著生長, 海藻死去後, 殘骸硬化成一層薄薄的石灰質, 新的藻類就在這層石灰質上繼續附著生長, 如此不停地循環堆疊出這美麗的藻礁.”我們徜徉於這片造物者賜與的天然美景, 海風吹拂, 海浪翻騰, 直叫人樂以忘憂, 久久不忍離去.無奈終須一別, 踏上歸途時仍頻頻回望那片療癒人心的綠石槽, 只能在心中默許來年再相見. 回程再到「劉家肉粽」買些美味的肉粽好讓兒子們打打牙祭.

下文節錄自［健行筆記］：* 富貴角：早期住在此地的平埔族人稱此地為「打濱」或「打鞭」，為海岬之意。清乾隆27年（西元1762年），荷蘭人法倫泰在其著作《新舊印度誌》中，將富貴角記為「hoek」，也是「海岬」的意思，後人便採其譯音稱此地為「富基角」，直到日治時期才更名為「富貴角」。富貴角因地質景觀十分特殊，獲林務局遴選為臺灣百大地景之一。* 富貴角燈塔：原稱富基角燈塔，日本佔領臺灣後，為建設台日兩地之間的海底電纜及航路標識，於西元1896年著手興建，次年建造完成，塔身為八角形鐵造，外漆黑白色平行相間條紋，由於秋冬常出現濃霧，塔內還裝設了霧笛。民國十六年改名為富貴角燈塔，二次大戰時被炸受損而拆除，民國五十一年改建為八角形混凝土塔，仍漆成黑白色平行相間條紋，塔高14.3公尺，照射遠及19海浬。百年來矗立於最北端的富貴角燈塔，已成為北臺灣海岸重要且獨樹一格的地標。

石門婚紗廣場：

藻礁：

看海的日子：

富基漁港：

富基漁港的「50頂墨西哥帽」：

富貴角燈塔步道：

風稜石：

富貴角燈塔：

灣塔自行車道路線圖：

(台灣本島最北燈塔) 富貴角燈塔 簡介：

交通部航港局 富貴角燈塔：

由富貴角燈塔觀景平臺眺望美景：

風稜石：

遠眺老梅沙灘：

老梅沙灘：

綠色礁岩海岸：

老梅海岸 - 特殊景觀「石槽」：

老梅迷宮：

富貴角觀景平臺：

富貴角公園的榕樹風剪樹區：

老梅綠石槽：

離開老梅沙灘：

回首來時路：

富貴角燈塔、臺灣百合：

風稜石：

富貴角燈塔：

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