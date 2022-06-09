極佳的高山大景！ 清水山金子山下郡坑山 意外發現山老鼠盜伐令人生氣又心疼

原計畫五天的山旅，老天爺只准3天。然清明連假前兩天的雨勢，解決了此行看天池水源不穩定的擔憂。而近日地震頻繁，為了盡量避免通過多崩塌的林道，我們改從下郡坑山稜線回家。從郡大林道最終停車處33.2K停車處起登，最後從郡坑山產業道路登山口下山，電話問了兩位當地部落的接駁車，因為郡坑山較冷門他們說得吱吱嗚嗚，又不能指著地圖確認，讓我蠻擔心車子接不到我們，幸好經朋友介紹問到羅娜的連長大哥，我一講他便熟門熟路的描述附近的狀況，讓我安心不少~(郡大林道36支線)

不是百岳的清水山金子山，卻有極佳的高山大景! 近年來非常熱門，但我們卻預料外的全程包場!美美的郡大林道36支線，沿途盛開的杜鵑和馬醉木。清水山稜線上清幽的看天池，也都相當令人驚豔!兩座山的三角點附近視野遼闊，北遠至雪山南湖大山，南至玉山阿里山山脈，中央山脈南三段更是近在咫尺～郡坑山上的夕陽雲海，夥伴巧遇的6支鹿角，夜裡的滿天星下弦月... 讓此行更是加分不少!(山豬美池)

(清水山稜線看天池大景)

(南三段雲海)

(盛開的杜鵑與巨木)

(郡坑山夕陽雲海)

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而郡坑山冷門的原因，稜脈上上下下，冗長陡峭。令人失望的是附近不少山老鼠盜伐，丟了一堆垃圾在山上，郡坑山三角點附近H2488M處，更發現一片樹根被火燒黑痕跡，看了令人心疼又生氣! 希望山友們能多多來這裡走走，讓山老鼠無所遁形，無法繼續破壞我們寶貴的山林。實際行程:D1-4/410:36 望鄉工作站11:36 停車處H2867M13:00 郡大林道36支線H2708M13:19 水泥大工寮H2690M13:43 山豬美池H2713M(穩定水源，取水)14:49 清水山南峰鞍部營地H2834M15:49 清水山下林道H2768M C1D2-4/507:00 C1輕裝出發07:14 清水山林道登山口H2793M08:23 清水山前看天池畔賞大山H3011M(穩定水源)08:45 清水山H3048M09:40 回到林道H2796M09:50 回C1換重裝11:23 山老鼠營地H2667M14:42 金子山H3005M15:26 金子山北稜看天池H2979M(不穩定水源，取水)17:07 獵寮營地H2745M C2D3-4/607:00 C2出發08:06 松針營地H2373M08:59 郡坑山H2508M10:08 盜伐區營地H2234M10:41 整條鐵軌H2270M12:04 山豬窩H2169M12:57 大營地H2064M13:44 竹林H1781M14:06 產業道路登山口H1642M14:50 停車處H1286M(傷痕累累的郡坑山，泣，氣!)