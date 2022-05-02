台灣百大必訪步道之一！ 合歡山最值得一訪的悠閒山徑「小奇萊步道」

合歡山小奇萊步道

為台灣百大必訪步道之一在合歡山眾多群峰中 小奇萊步道更顯得別有一番風味登山口即為奇萊主北峰登山口 位在滑雪山莊旁 一般攀登奇萊群峰的登山客都會經過小奇萊小奇萊步道海拔高度:3050~3150公尺 任何季節來走都是非常舒服的。里程:單程1.4公里 高度落差:100公尺 所需時間:1.5~2 小時 (往返)

四.五月份為小奇萊高山杜鵑盛開季節 也是人潮眾多時刻 (今年假日期間於合歡山有實施高乘載管制)可以選擇其他月份 享受一下幽靜的小奇萊步道 小奇萊山頂風景絕佳可以一覽奇萊連峰以及中橫四辣還有合歡群峰尤其在冬季一整個佈滿白雪的奇萊稜線 極為壯觀好看而時間允許也可以將合歡山東峰或是石門山一併排入當天行程

總結心得

一條適合親子悠哉漫步的步道

停車資訊

合歡山莊前可以停幾十台車輛

注意事項

四.五月份為小奇萊高山杜鵑盛開季節 , 假日停車位一位難求

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登山照片