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傳授路線詳版！蘭嶼「大天池」滿水位 訂定應變時間就要好好送遵守

健行筆記／ 健行筆記pioneering克里斯

前年2020/07/13我和朋友靜雅下午4點才來爬大天池，下山溝的時候右轉，完全找不到繩子上去....往前走也找不到無繩路換找看看山溝左邊，也是沒有路，應變時間在17:30找不到路就下山，結果17:20幾也還沒找到，就下山去青青草原看夕陽~，呼籲各位山友/遊客，既然是自己訂的應變時間就要好好遵守，平安上山平安下山那時候傷心的我太丟臉，在展望點拍合照收一收下山前年太晚上山，還是照上山，真蠢阿

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前年天池步道還在，今年步道都拆光了

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2021/04/07先來個剖視圖，才看得懂我在講甚麼假設現在是上山:登山口>下山溝>從山溝爬回山路>大天池

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14:13登山口起登(登山口在掩埋場對面)

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14:24路跡明顯，到一塊空地後往前走

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14:31左邊小路有第一展望點，看往漁人紅頭部落，海灣是八代灣與小八代灣

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下山溝繩子後「右轉」往前走

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14:42 走30m後會看到左山壁3條繩子，(在往後面走20m會看到另一條不用繩子的路，如果在地人帶路的話會拉繩上山，走無繩下山)

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這是往後20m的無繩子路(右邊土石山崩有點嚴重，不要靠太近)

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14:49第二展望點，不用特別找因為在稜線上，回頭能看到青青草原和小蘭嶼

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14:58抵達大天池，現在是滿水位

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拍完照開始回程15:23這是沒有繩子下山溝的路，也可以走繩子下山溝，都行看自己(懶人不想看腳點就選無繩子的吧，有繩子的岩壁會濕滑)

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15:26下山溝後往原來的方向走

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沿著原來下山溝的繩子上去

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旁邊也有一條繩子，上去都一樣聚集到同個點

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15:32 第4個涼亭(最後涼亭)

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15:39回到空地

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15:51一路向海

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15:54回登山口&搭檔Max

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衝椰油吃狠甜

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登山 步道 蘭嶼

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