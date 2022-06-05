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古橋、水車、箭竹林　新竹關西名山「石牛山」小百岳，岩稜上氣勢十足

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

今日行程：馬武督糯米古橋＞石福宮＞呂厝＞巨大箭竹林＞石牛山＞東安古橋＞樹德醫院＞關西分駐所舊址＞渡船頭橋＞飛鳳古道＞渡南古道＞南山金城武樹＞大茄苳＞古老水車＞得月樓＞羅屋書院石牛山，台灣小百岳No.25，因山稜形似臥牛而得名，以山頂展望佳著稱，石牛山可由118縣道（羅馬公路）或石門山或其他小徑前往，118縣道登山口共有三條路可到達石牛山，今天選擇由較輕鬆，路程較短，經過呂厝的山徑上山，大眾運輸可搭乘新竹客運關西至金鳥路線於李樹下站下車步行前往

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羅馬公路沿途的糯米古橋

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馬武督古橋，很美的三拱門式糯米古橋，建於日治昭和15年（1940）

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118縣道由此進入往石牛山

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沿途有美麗的花卉

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順著柏油路走

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到達石福宮叉路口，右邊是通往多攀爬的路線，我選擇由左邊較輕鬆的路線上山

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沒多久就經過呂厝

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穿越呂厝的鐵棚

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途經巨大箭竹林

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這箭竹估計有15到20公尺高，非常壯觀

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這條山徑路況原始，路徑明確，後半段出現較多拉繩，陡升路段

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從呂厝起算，約40分鐘抵達石牛山

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山頂的巨岩後，視野一片開闊

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猶如牛背的巨石，石牛山名不虛傳

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景色相當不錯

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接著折返，前往關西市區各大景點逛逛

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安東古橋，位於中山東路上，建於日治昭和10年

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樹德醫院，建於1936

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關西分駐所舊址，建於1920，保存還很良好

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古蹟配上門前的兩顆榕樹非常有味道

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一間餐廳，建物看起來也是古蹟

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沿著中正路走，行經渡船頭橋，飛鳳古道，渡南古道註1：飛鳳古道為早期山區農民運送農產品之要道註2：渡南古道為早期南山社區民眾前往關西老街，須至渡船頭搭船之山徑

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過了南山大橋就是南山金城武樹，是一顆鳳凰木，還蠻特殊的

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206年的茄苳樹

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茄苳樹對面巷子進去，左下行菜園就可以看到現已少見的古老水車，目前僅剩4座

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這個水車好像日本卡通才會有的場景，古色古香，非常有時代感，真的感覺很棒，既熟悉又陌生

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看完古老水車，繼續前往得月樓

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得月樓，建於1906

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旁邊就是羅屋書院，1904起造，大致上關西的古蹟老物都保存的蠻好的，地方雖然不大，但非常有人文歷史，景點又非常多，適合來場時間與歲月的深度之旅，體驗關西的古樸與美麗

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那麼今天的石牛山，關西之旅就到這裡

古道 公路 客運

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