快訊

強尼安珀官司轟動全球 鄉民擠YouTube直擊宣判見1現象驚呆了

興大前畢聯會長捲款172萬元 畢業生拿不回一半押金炸鍋

深受健行者喜愛！「雲嘉五連峰」隱身於茶園中的仙境小百岳 沿途怎麼拍都美

健行筆記／ 健行筆記九味

雲嘉五連峰 

位於雲林、嘉義交界處 串連了大尖山、二尖山、馬鞍山、梨子腳山與太平山共五座山峰 其中大尖山與梨子腳山被列為小百岳之一 這一條登山路線十分受到健行者的喜愛 整個健行路線不時走在茶園與山脈稜線上 算是一條難度不高 風景相當優美的健行路線 而當置身在雲霧的茶園中 一陣陣的雲霧會讓人彷彿走入仙境般世界 全程路線風景最美的一段為梨子腳山到馬鞍山的這段茶園區域 經過馬鞍山後抵達龍興宮 是可以上廁所與休息的好地方 龍興宮後的二尖山木棧步道網美IG打卡必拍景點 經過二尖山後抵達頂尖餐廳 是安排午餐的最佳地方 回程從龍興宮走 嘉151鄉道 約半小時後即可回到三元宮 

本次路線從三元宮啟登 先走梅花路步道後 經過太平山 / 梨子腳山 / 馬鞍山 / 二尖山 / 大尖山 (中間經過 龍興宮 / 頂尖餐廳 ) 回程從龍興宮 走 嘉151鄉道 繞行一圈回到三元宮

全程路程約10公里 / 陡升高度約 500 公尺 / 花費時間 約四小時半

總結心得雲嘉五連峰是一條會一直拍照走起來很舒服的步道

 停車資訊 三元宮牌樓下方空地與道路兩旁皆可以停車

注意事項 1.夏天走這在稜線上會有曝曬現象 2.嘉151鄉道不時有汽車經過需要多留意安全

------- << 登山影片 >>

登山照片

e7e13d497658de7a9273af84b16f82d3.jpg

347d45e8652ff92c8a7011c4f3d10239.jpg

baa6786bf2889ed657043fcb15a1468e.jpg

84e2cebfcf924dd034b54306590a65d5.jpg

6c98e4865b2b115daec4540ce3a2309d.jpg

66129079035bd6d10cac731b08ebd8af.jpg

001b8aa9cbf3f98126a9f18ee9e71027.jpg

65a976b78839f180e627c28cc4044a76.jpg

182cb5a7c48ade17c771db4e4a5f2b28.jpg

cc1ba37c26736987637a88e93f88386f.jpg

00519c9c19b354f1b5f337d5cb6d8769.jpg

300a80003f26ab40d41d303385561a8b.jpg

896d89fedb84976dd651b37aad6219d3.jpg

76e5efec8965882d555734725a64a159.jpg

a7646c9821082a4f204696807f385c8f.jpg

4aea4cd004333f5d32286968211d1ead.jpg

af162b4f35dfd3efc44ccd1b187700fb.jpg

162374342567ccd469fadcb1b1adcc73.jpg

步道 登山 網美

延伸閱讀

陡升1300M炸裂腿力！南部最佳百岳前訓練場所「尾寮山」小百岳

天使仙境+無敵展望！ 汐止新山夢湖有如世外桃花、新山崚線眼前一片遼闊

台中超夯「天空之鏡」如走在雲端上！仙境餐廳預約限定　透明玻璃屋頂必打卡還能夜遊賞螢

台東聖山「都蘭山」好空靈　彷彿走進侏儸紀森林的小百岳

相關新聞

深受健行者喜愛！「雲嘉五連峰」隱身於茶園中的仙境小百岳 沿途怎麼拍都美

雲嘉五連峰 位於雲林、嘉義交界處 串連了大尖山、二尖山、馬鞍山、梨子腳山與太平山共五座山峰 其中大尖山與梨子腳山被列為小百岳之一 這一條登山路線十分受到健行者的喜愛 整個健行路線不時走在茶園與山脈

北部三大岩場之一！ 新北石碇皇帝殿 東峰+天王峰+西峰 絕壁頂上視野絕佳

新北石碇皇帝殿#東峰 天王峰 西峰#北部三大岩場 4/12晴.11位好友於石碇小粗坑登山口停車場會合 再次嘗試北部三大岩場最後一塊拼圖~皇帝殿岩場.另2處為平溪孝子山及三峽五寮尖.大伙懷著

尋找仙女散落的珍珠！ 加羅北湖三天二夜 滿天星斗、高山湖泊夢幻又美麗

位於宜蘭縣四季部落的加羅湖群，有一個屬於她的美麗傳說：仙女在梳妝打扮時不慎打破了手上的明鏡，鏡子的碎片如珍珠般地灑落於宜蘭山區，形成一顆一顆、美麗又夢幻的高山湖泊。一般山友安排造訪加羅湖的行程多半落在

絕美中級山練腿路線！ 「塔塔加五連峰」不是百岳，但沿路賞玉山百岳大景

哈囉，我是谷庭～塔塔加最廣為人知的就是玉山群峰，不過今天我想帶你走一條不一樣的路。帶你認識一條不是百岳，卻擁有百岳等級大景的路線，而且這條路，不論你想練體力或悠閒散步都可以，是條進可攻退可守的一條路：

路線艱難、冷門到聽得見自己呼吸！ 排灣族聖山「佳暮三雄大母母山」，行前必知5大要點

第一次從北大武山看到大母母山之後，就對祂有著莫名的好感，不過當時還不知道祂的名字。第二次看到祂就驅動著我去認識祂，原來也是排灣族的聖山，不過前輩的經驗都說路線較為堅難，路徑也不是很清晰，獸徑獵徑交雜。

充滿女力的一座山！ 迷你百岳「庫哈諾辛山」可遠眺玉山主峰、關山大崩壁

布農族獵人稱庫哈諾辛山為「Wuwanoshin」（吳娃諾信），後來岳界以音譯為現在的山名，「吳娃諾信」似乎比「庫哈諾辛」更加優雅，充滿女力的一座山。南橫三星－庫哈諾辛山，塔關山，關山嶺山。目前三座山的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。