深受健行者喜愛！「雲嘉五連峰」隱身於茶園中的仙境小百岳 沿途怎麼拍都美

雲嘉五連峰

位於雲林、嘉義交界處 串連了大尖山、二尖山、馬鞍山、梨子腳山與太平山共五座山峰 其中大尖山與梨子腳山被列為小百岳之一 這一條登山路線十分受到健行者的喜愛 整個健行路線不時走在茶園與山脈稜線上 算是一條難度不高 風景相當優美的健行路線 而當置身在雲霧的茶園中 一陣陣的雲霧會讓人彷彿走入仙境般世界 全程路線風景最美的一段為梨子腳山到馬鞍山的這段茶園區域 經過馬鞍山後抵達龍興宮 是可以上廁所與休息的好地方 龍興宮後的二尖山木棧步道是網美IG打卡必拍景點 經過二尖山後抵達頂尖餐廳 是安排午餐的最佳地方 回程從龍興宮走 嘉151鄉道 約半小時後即可回到三元宮

本次路線從三元宮啟登 先走梅花路步道後 經過太平山 / 梨子腳山 / 馬鞍山 / 二尖山 / 大尖山 (中間經過 龍興宮 / 頂尖餐廳 ) 回程從龍興宮 走 嘉151鄉道 繞行一圈回到三元宮

全程路程約10公里 / 陡升高度約 500 公尺 / 花費時間 約四小時半

總結心得雲嘉五連峰是一條會一直拍照走起來很舒服的步道

停車資訊 三元宮牌樓下方空地與道路兩旁皆可以停車

注意事項 1.夏天走這在稜線上會有曝曬現象 2.嘉151鄉道不時有汽車經過需要多留意安全

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登山照片