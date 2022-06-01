路線艱難、冷門到聽得見自己呼吸！ 排灣族聖山「佳暮三雄大母母山」，行前必知5大要點

第一次從北大武山看到大母母山之後，就對祂有著莫名的好感，不過當時還不知道祂的名字。第二次看到祂就驅動著我去認識祂，原來也是排灣族的聖山，不過前輩的經驗都說路線較為堅難，路徑也不是很清晰，獸徑獵徑交雜。所以一直以來都跟霧頭山一樣被老婆禁止獨攀，但是心中還是想去朝聖。剛好上上週有前輩分享剛走完的心得說路徑算清楚，布條也夠多...就被我拿去跟老婆換門票了。

簡單地統整心得：一、車子真心誠意地要有四驅加高底盤。中興林道某些路段是碎石加上左右高低差很大，我開高底盤二驅車去拼，還是在中興林道2k左右某個路段小卡了一下，雖然脫困，但是後面難免有陰影，所以停在‘’綠色海洋‘’再上去一些的路旁，然後再靠萬能的雙腳走上去。

二、上山的過程，路線算清楚，但一樣還是要花點時間找路；我覺得下山的路比較難找，由其是三角點往下走到河谷的棱線路段，多數時候是寬棱路，路線又是很原始的樹林穿越，布條常會消失一段時間，你會覺得每個路都能走，走了幾分鐘後又懷疑自己，最後直接判讀等高線地形去走，終於又看見步條指示，如果登山習慣是傻傻跟著布條走地夥伴，建議找有經驗的人帶，摸黑就又更危險啦！

三、一路上危險地形不少，河谷旁的陡升路有著大量落葉交疊，踩起來驚驚的深怕一個滑動就摔落河谷， 還有很多崩塌地，都是碎沙石路，其中有一段橫渡現場是沒繩子的，幸好短短的而3公尺左右而已。崩塌地除了險也是美的來源，展望超棒，很療育。尤以霧頭山的矗立高嵷，對比身旁平緩翠綠的井步山，更是令人印象深刻。

四、很冷門沒什麼人走，那天一直都只聽到自己的呼吸聲而已，看着路上某動物殘骸，還得分神注意是不是有大型野生動物，路上菇菌也很多。

五、路程跟爬升很有感，也算百岳前練習等級，比南部練功場尾寮山再硬一些，但危險性可以算是B級百岳訓練場了， 一定要找個伴再來啊。