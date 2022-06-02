尋找仙女散落的珍珠！ 加羅北湖三天二夜 滿天星斗、高山湖泊夢幻又美麗

位於宜蘭縣四季部落的加羅湖群，有一個屬於她的美麗傳說：仙女在梳妝打扮時不慎打破了手上的明鏡，鏡子的碎片如珍珠般地灑落於宜蘭山區，形成一顆一顆、美麗又夢幻的高山湖泊。一般山友安排造訪加羅湖的行程多半落在六日兩天一夜，然而兩天一夜的行程抵達加羅湖畔多已接近傍晚，而隔天一早又需匆匆打包啟程下山。我們這次特別利用清明連假安排了三天兩夜的加羅湖行程，除了可以大大縮減時間壓力，同時也能夠以更悠閑的態度好好地在加羅湖邊欣賞她的美。

行前準備

前往加羅湖必備的雨鞋（需購買比平常大一號的尺寸，以預留兩層鞋墊、羊毛襪與護踝的空間）

Day 1：出發！重裝穿越樹根與布朗尼

8:00 在四季林道入口眺望雪山山脈

熱心的大哥正在整理車斗讓我們上車

08:30 重新開始步行出發

10:30 抵達加納富溪，休息吃午餐

登山口的巨木，傳聞當年因被判斷為劣質木材才從鋸刀下逃過一劫。樹齡已超過兩千歲

陡峭的樹根路將不斷綿延近2公里

沿途隨處可見夢幻的倒木與松蘿

瀰漫著薄霧的森林顯得更加空靈而靜謐，頗有《去X的世界末日》男女主角漫步森林的味道雖然陡坡使人雙腿發軟，但高海拔森林的景緻真的得以使人暫時忘卻身體的疲倦。各式日常生活中難以見到的冷杉與蕨類在漫布著白色霧氣的林中，深吸一口森林冰涼的空氣彷彿身體也能夠被療癒洗滌。

越接近稜線光線越充足，透著陽光的松蘿使人宛如置於仙境費盡全力終於到了1.9公里處的平台，在此處稍作休息便準備完成見到加羅湖的最後一哩路。

15:00 抖上四小時終於抵達1.9公里處平台。此處也是加羅湖步道最後的網路通訊點結束漫漫陡坡路，接下來的挑戰便是穿著登山鞋山友的惡夢——長長的芒草與一坨一坨的爛泥巴路。這時真的會萬般感激前一天專程去買雨鞋的自己，穿著雨鞋穿梭於布朗尼之間實在是輕鬆許多，不過仍然需要相當小心腳步，以免被布朗尼狠狠一口吃掉雨鞋拔不出腳。建議通過泥巴路前，先利用登山杖

滿滿的危險布朗尼走了一整天，這時也會終於開始與「散落的珍珠」相見。在抵達加羅湖前，陸續會經過許多大大小小的湖泊——撤退池、豪邁池與偉蛋池。望著這些可愛的小池子與矗立於其後的白色枯木，對於位在此行終點的加羅湖更加期待。

被迷霧包圍的豪邁池

處處可見的白色枯木，映於薄霧之中更顯禪意下午四點，終於抵達夢幻的加羅湖畔！我們迅速在天黑前搭好帳篷，準備開始張羅今晚的晚餐。

16:00 抵達加羅湖

第一天晚餐為清炒海鮮義大利麵，將辛苦從山下背上來的海鮮加上蒜頭、九層塔拌炒

襯著滿天星空的營地

睡前自己煮水泡杯熱可可，配著星空準備入睡

Day 2：循著舊地圖去冒險！前往秘境加羅北湖