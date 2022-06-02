尋找仙女散落的珍珠！ 加羅北湖三天二夜 滿天星斗、高山湖泊夢幻又美麗
位於宜蘭縣四季部落的加羅湖群，有一個屬於她的美麗傳說：仙女在梳妝打扮時不慎打破了手上的明鏡，鏡子的碎片如珍珠般地灑落於宜蘭山區，形成一顆一顆、美麗又夢幻的高山湖泊。一般山友安排造訪加羅湖的行程多半落在六日兩天一夜，然而兩天一夜的行程抵達加羅湖畔多已接近傍晚，而隔天一早又需匆匆打包啟程下山。我們這次特別利用清明連假安排了三天兩夜的加羅湖行程，除了可以大大縮減時間壓力，同時也能夠以更悠閑的態度好好地在加羅湖邊欣賞她的美。
行前準備儘管加羅湖的海拔高度比動輒三千公尺以上的百岳低了許多（湖畔海拔僅2250公尺），但仍然需要負重攀升約六至八小時，因此基本的體能訓練還是相當重要。除此之外，宜蘭縣山區多雨的氣候也使得前往加羅湖的路上時常泥濘不堪，倘若只穿著一般登山鞋會增加許多行進的困難。因此在出發前一天，我特別前往位於台南民族路圓環的老鞋店購買具有束口功能的塑膠雨鞋，雨鞋除了可以使通過泥巴路變得更為輕鬆（甚至可以說暢行無阻）同時也具有相當好的防滑效果。
Day 1：出發！重裝穿越樹根與布朗尼清晨五點，我們與負責接駁的司機約在台北車站，準備前往約兩小時車程的宜蘭四季部落。幸好出發時並不如天氣預報中的綿綿細雨，而是帶著些許陽光的乾爽天氣。不過其實加羅湖的登山口並不在四季部落內，而是需要從四季部落步行出發，經過約五公里的四季林道才會抵達真正的登山口。 在四季林道上約莫走了十分鐘，路過了一台準備前往林道深處施工的小卡車。駕駛的大哥搖下車窗問：「你們要去加羅湖嗎？我載你們上林道吧！」「不用付錢！沒有關係！」其實四季林道在假日本來就有部落居民提供登山客來回接送的服務，不過我們出發時間為週四，早就已經做好要靠自己雙腳的力量踢上林道的準備。沒想到居然在路上遇到熱心善良的大哥，實在令人感動又開心。 與熱心的大哥會別後，便開始進入林道比較陡峭、普通汽車無法行駛的路段。而林相也從平地的闊葉林漸漸產生變化，一顆一顆高聳的杉木逐漸映入眼簾。 沿著林道的緩坡步行約兩小時便會抵達加納富溪。由於山區的溪水位處上流、流動率也快，因此可以作為生飲使用。不過據同行的夥伴說，相較之下志佳陽大山底下的司界蘭溪水更清甜好喝。 在溪邊休息完畢重新整裝出發，便會抵達溪旁的巨木登山口。這也代表今天最陡峭難走的路段即將開始！從登山口到加羅湖約3公里路程，其中前面1.9公里都是陡峭的樹根上坡路。因此前往加羅湖前，務必要確認自己具備一定的體力與耐力。 穿梭於樹林與陡峭的樹根路之間，雖然景緻夢幻壯麗，但有時必須跨大步伐翻越巨大的倒木，有時則需留意腳下容易滑倒的錯結束根，實在是非常考驗平時的運動訓練是否足夠。不過幸好天氣狀態一直都很理想，否則冒著雨爬坡想必相當狼狽。
沿途隨處可見夢幻的倒木與松蘿
瀰漫著薄霧的森林顯得更加空靈而靜謐，頗有《去X的世界末日》男女主角漫步森林的味道雖然陡坡使人雙腿發軟，但高海拔森林的景緻真的得以使人暫時忘卻身體的疲倦。各式日常生活中難以見到的冷杉與蕨類在漫布著白色霧氣的林中，深吸一口森林冰涼的空氣彷彿身體也能夠被療癒洗滌。
越接近稜線光線越充足，透著陽光的松蘿使人宛如置於仙境費盡全力終於到了1.9公里處的平台，在此處稍作休息便準備完成見到加羅湖的最後一哩路。
15:00 抖上四小時終於抵達1.9公里處平台。此處也是加羅湖步道最後的網路通訊點結束漫漫陡坡路，接下來的挑戰便是穿著登山鞋山友的惡夢——長長的芒草與一坨一坨的爛泥巴路。這時真的會萬般感激前一天專程去買雨鞋的自己，穿著雨鞋穿梭於布朗尼之間實在是輕鬆許多，不過仍然需要相當小心腳步，以免被布朗尼狠狠一口吃掉雨鞋拔不出腳。建議通過泥巴路前，先利用登山杖
滿滿的危險布朗尼走了一整天，這時也會終於開始與「散落的珍珠」相見。在抵達加羅湖前，陸續會經過許多大大小小的湖泊——撤退池、豪邁池與偉蛋池。望著這些可愛的小池子與矗立於其後的白色枯木，對於位在此行終點的加羅湖更加期待。
被迷霧包圍的豪邁池
處處可見的白色枯木，映於薄霧之中更顯禪意下午四點，終於抵達夢幻的加羅湖畔！我們迅速在天黑前搭好帳篷，準備開始張羅今晚的晚餐。
16:00 抵達加羅湖
第一天晚餐為清炒海鮮義大利麵，將辛苦從山下背上來的海鮮加上蒜頭、九層塔拌炒
襯著滿天星空的營地
睡前自己煮水泡杯熱可可，配著星空準備入睡
Day 2：循著舊地圖去冒險！前往秘境加羅北湖清晨六點拉開帳篷的拉鍊，眼前即是映著薄霧與陽光的加羅湖。生火煮熱咖啡與煎培根三明治、拉著折疊椅到湖邊配著湖景與熱騰騰的早餐，悠閒地享受極慢、極美的早晨時光。這可是三天兩夜行程才能夠享有的恬淡時間。吃完早餐稍作整理，我們準備出發前往今天的重點行程：加羅北湖。由加羅湖出發至加羅北湖單程步行時間約兩小時，因此多數兩天一夜造訪加羅湖的團隊多半沒有辦法再額外安排加羅北湖的行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言