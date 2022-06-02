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北部三大岩場之一！ 新北石碇皇帝殿 東峰+天王峰+西峰 絕壁頂上視野絕佳

健行筆記／ 健行筆記katura cheng 山林艾克

新北石碇皇帝殿#東峰 天王峰 西峰#北部三大岩場

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4/12晴.11位好友於石碇小粗坑登山口停車場會合

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再次嘗試北部三大岩場最後一塊拼圖~皇帝殿岩場.另2處為平溪孝子山及三峽五寮尖.大伙懷著興奮且不安的心情0850起登

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一開始目標東峰沿石階逐步爬昇1K後.接上泥路木枕道後地形轉為樹根纏繞岩塊邊坡山徑..

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謹慎踩點.感恩有心人架設安全繩索.得以步步為營.幾度翻越不規則奇岩怪石.約1010接近皇帝殿東峰三角點593m.

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彷彿五寮尖牛背岩再現.攀爬約5米高陡峭岩壁.才到頂端.絕壁頂上環顧四方.視野絕佳.從汐止.平溪到雪山尾稜波浪般山巔

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相當壯麗.後折回西行天王峰.上下曲折約1K稜線步道.穿梭於原始自然林間

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行進凹凸石塊曲折樹根交錯泥路.約1110到達天王峰三角點562m.於山腹空地休整後

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進入主線皇帝殿稜岩步道.至西峰約1.8K.稜線上下落差不大.但沿途幾處牛背般稜峰小徑

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左右騰空.十足冒險性.相當驚奇.接近西峰前攀爬3座約50米垂直鋼製天梯.腦海中青春活力再現！於1250站上西峰岩頂三角點579m.留影後

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東行主線經天王廟手作石階道下山.約1400回到原點.感謝老天保佑.

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順利完成6K5H皇帝殿岩道行程！

步道 登山

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