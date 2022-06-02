北部三大岩場之一！ 新北石碇皇帝殿 東峰+天王峰+西峰 絕壁頂上視野絕佳

哈囉，我是谷庭～塔塔加最廣為人知的就是玉山群峰，不過今天我想帶你走一條不一樣的路。帶你認識一條不是百岳，卻擁有百岳等級大景的路線，而且這條路，不論你想練體力或悠閒散步都可以，是條進可攻退可守的一條路：

2022-06-02 07:58