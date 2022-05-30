無敵美麗海景！ 台灣小百岳必訪「龍崗步道」 登基隆槓子寮山，賞望幽谷夕陽仙境
今日行程：龍崗步道＞涼亭＞槓子寮山＞槓子寮炮台＞望幽谷＞大坪海岸＞油庫槓子寮山，台灣小百岳No.4，以美麗海景聞名，附近有槓子寮炮台，是基隆炮台中現存最完整的一座，槓子寮山可由海洋大學龍崗步道或是沿槓子寮路直接開車上山起登，今天走龍崗步道上山
海洋大學男生第一宿舍後方為龍崗步道起點，從學校大門到這裏約5分鐘
步道舒服好走
走到一半就出現不錯展望
遇叉路取右上行
到達涼亭處
涼亭接馬路，取右行，先去槓子寮山，左邊是往炮台
抵達小百岳槓子寮山
山頂視野不錯
接著從另一條較小的山徑下山，有拉繩做輔助
出現超美視野
基隆嶼近在眼前
接著折返至涼亭，前往槓子寮炮台
馬廄遺址
雖是遺址，但相當優美
整個炮台區腹地廣大，而且分散在好幾處
走到上層看台，出現遼闊展望
基隆山，九份，瑞芳一清二楚
看完古老又美麗的炮台區，旁邊有一條向下的柏油路，往下走沒多久右手邊會出現一條山徑，貼有指標可以走到祥豐街（離望幽谷比較近）
接著前往鄰近的望幽谷
望幽谷真的不是普通的美，真的名不虛傳
翠綠的山巒，謎樣的基隆嶼，與藍紫色夕陽交織成一幅美麗絕倫的風景
順著步道走到海邊，不變的是仍然非常美
一路走到大坪海岸
海岸岩礁也是很美
步道有萬里長城的感覺
來到水泥做的小瞭望台
繼續前行，往油庫方向
抵達油庫後，走到大馬路搭乘1579路公車直達回台北，結束今天的旅程
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