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宜蘭清幽健行趣！ 「腦寮坑古步道」連走 生態綠意盎然+夏日賞螢好去處

健行筆記／ 健行筆記張家瑋

2022/03/27，今天跟大家分享宜蘭縣內的兩條比較清幽的步道，腦寮坑古步道連走拱照步道，這兩條步道都位於宜蘭三星鄉，不是很熱門的地方，導航可設定至腦寮坑生態園區，位於聖母醫護管理專科學校的後方山谷，自古以來泉源充沛綠意盎然，山谷內有成群茂密的原始樟樹森林，在日治時期被大量砍伐製成樟腦油，當時有許多提煉樟腦油的工寮設立於此因而得名。

後來草湖玉尊宮設立主要聯外道路開闢後步道便沒落，經三星鄉公所向內政部營建署爭取經費，規劃設立腦寮坑生態園區，步道全長為0.53公里，來回步行約1小時，步道沿途有木棧階梯讓森林步道連結成環形動線可以繞行一圈，園區內有涼亭、生態池、木棧道及鄉公所極力推廣螢火蟲復育區等，漫山美景盡入眼簾，我們往開車前往腦寮坑生態園區，當天沒有其他遊客，真的是獨享此園區，停車便利園區入口處就在一旁，剛整理過的步道就是好走，園區自然生態佳難怪這裡適合螢火蟲生長，是賞螢火蟲的好地方哦，有機會找時間來看螢火蟲。

步道走到後段接續馬路可連接至另外一條拱照步道，這條更冷門，上網查還找不到相關資訊及步道由來，不過已經來了就走看看吧，走一小段就覺得真的很少人走，所以路面長滿很多青苔易滑需小心慢行，一直到山腳下的大坑整流四號橋折返，文章內會有GPX檔可供參考，今天一共走了3.4公里，耗時1小時09分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

11：09，腦寮坑生態園區

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e9e6f4cc0e075bc3963902857eddb66a.jpg園區導覽圖

ec346b8fa7745482b40b4d043f611938.jpg步道指標

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0bc79c308c6ad50b1d46dbee0150862a.jpg11：16，腦寮坑古步道起點

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e8749f5d200b612c9bea0954bbd09e9b.jpg11：18，腦寮坑古步道的由來

d8e05df668ee0773d4eeeb0b9444f32c.jpg提煉樟腦油的工寮

4b92d9529e486eb678438092950f047c.jpg輕鬆好走的步道

b18fc3e9c8e72f4ea02e88997905f6d9.jpg小橋流水

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26cd488ec7ca3be45e4329dd77d79324.jpg11：24，階梯上去就是接馬路了

3ec18b7db47dee8e7bbefc294e8f4f1a.jpg離開腦寮坑往拱照步道需走一小段馬路

92b8f8a90cf08e5daac4f752fd3c5893.jpg前面轉彎處

e2aeef621c31e14a019c6a18851761bc.jpg11：29，拱照步道，這條更冷門，上網查還找不到相關資訊及步道由來，不過已經來了就走看看吧

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0a9b5dfd23dafbfa5fd4bf49a44a357a.jpg竹林

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cb085c29b34328164980ba9bac5453d9.jpg11：38，走一小段就覺得真的很少人走，所以路面長滿很多青苔易滑需小心慢行

98235fca5196c57ce2c0acb0354ffc39.jpg包場了，都沒人

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e4a853ecfb66fe1cfd48cec9447b6943.jpg11：44，走到山腳下的田邊

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3a735255e16946842cd202ace7a9218b.jpg11：47，大坑整流四號橋

b28f7842c56813da0307fb93b7756e9a.jpg大坑整流四號橋

fa800b73c9979dd6f9a1fd53d1ee8418.jpg田園風光好

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6abe04ff5266d0d76c70f19ce745aab0.jpg11：49，原路折返吧

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15dc5b0088787b5319cc13f520aa69e4.jpg鄉下的景觀就是美

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871192f6a2abb565f062877d8c8779fb.jpg11：54，乾淨的溪水

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d6a240fa8793a851ac98db20efe56c5e.jpg12：04，回到拱照步道入口

160572da33b74f2d711ca4cda23cfe1d.jpg走馬路回腦寮坑古步道

2f8589e17c6f8e4dde5fac57e75b948a.jpg12：09，路口取左行

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b67aca15726a1c45c21f7cd5de8656f6.jpg12：11，柚子花開好清香

fe2b6ce19932bb145c954baeea9acb34.jpg石階步道會滑要小心走

ca6dfcd37fe0a92fa11e44c48088816d.jpg柚子花真香呀

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9b55a3c32776b691e1b9327eba362150.jpg水泥階梯

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62311a5fd6f6e8a769bbbc95eac3c2f6.jpg12：14，路旁出現無名基石一顆

0ed89f0065db64d67efa7347ab1cac5b.jpg走回到腦寮坑生態園區

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01af896dac704cad84802187873f3bba.jpg12：17，腦寮坑生態園區內晃晃

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4c8c613d20db24edb9db6df32acf4e19.jpg12：19，園區自然生態佳難怪這裡適合螢火蟲生長，是賞螢火蟲的好地方哦，有機會找時間來看螢火蟲

e46d1596d18d5dd8dfcb676b9ae9d55a.jpg好乾淨哦

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bb63b9cb6947c2479166c7d2b5111538.jpg12：20，樹上結了奇特的果實

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d6868ad3d01e24552cb155a9e497e819.jpg12：25，回到腦寮坑古步道起點，今天一共走了3.4公里，耗時1小時09分左右含休息

435b024b81e51a14d0a439c9d0db4f5f.jpg高度圖

810a2af7a85d010d30187d6368947b73.jpg軌跡圖

7c4f0c6509a62c05a6146fca5eba3008.jpg軌跡下載點腦寮坑生態教育園區，腦寮坑步道，拱照步道，大坑整流四號橋 - 健行筆記 (biji.co)更多照片腦寮坑古步道連走拱照步道登山健行趣(步道) - 健行筆記 (biji.co)

步道 螢火蟲 賞螢

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