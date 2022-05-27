宜蘭清幽健行趣！ 「腦寮坑古步道」連走 生態綠意盎然+夏日賞螢好去處

2022/03/27，今天跟大家分享宜蘭縣內的兩條比較清幽的步道，腦寮坑古步道連走拱照步道，這兩條步道都位於宜蘭三星鄉，不是很熱門的地方，導航可設定至腦寮坑生態園區，位於聖母醫護管理專科學校的後方山谷，自古以來泉源充沛綠意盎然，山谷內有成群茂密的原始樟樹森林，在日治時期被大量砍伐製成樟腦油，當時有許多提煉樟腦油的工寮設立於此因而得名。

後來草湖玉尊宮設立主要聯外道路開闢後步道便沒落，經三星鄉公所向內政部營建署爭取經費，規劃設立腦寮坑生態園區，步道全長為0.53公里，來回步行約1小時，步道沿途有木棧階梯讓森林步道連結成環形動線可以繞行一圈，園區內有涼亭、生態池、木棧道及鄉公所極力推廣螢火蟲復育區等，漫山美景盡入眼簾，我們往開車前往腦寮坑生態園區，當天沒有其他遊客，真的是獨享此園區，停車便利園區入口處就在一旁，剛整理過的步道就是好走，園區自然生態佳難怪這裡適合螢火蟲生長，是賞螢火蟲的好地方哦，有機會找時間來看螢火蟲。

步道走到後段接續馬路可連接至另外一條拱照步道，這條更冷門，上網查還找不到相關資訊及步道由來，不過已經來了就走看看吧，走一小段就覺得真的很少人走，所以路面長滿很多青苔易滑需小心慢行，一直到山腳下的大坑整流四號橋折返，文章內會有GPX檔可供參考，今天一共走了3.4公里，耗時1小時09分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

11：09，腦寮坑生態園區

園區導覽圖

步道指標

11：16，腦寮坑古步道起點

11：18，腦寮坑古步道的由來

提煉樟腦油的工寮

輕鬆好走的步道

小橋流水

11：24，階梯上去就是接馬路了

離開腦寮坑往拱照步道需走一小段馬路

前面轉彎處

11：29，拱照步道，這條更冷門，上網查還找不到相關資訊及步道由來，不過已經來了就走看看吧

竹林

11：38，走一小段就覺得真的很少人走，所以路面長滿很多青苔易滑需小心慢行

包場了，都沒人

11：44，走到山腳下的田邊

11：47，大坑整流四號橋

大坑整流四號橋

田園風光好

11：49，原路折返吧

鄉下的景觀就是美

11：54，乾淨的溪水

12：04，回到拱照步道入口

走馬路回腦寮坑古步道

12：09，路口取左行

12：11，柚子花開好清香

石階步道會滑要小心走

柚子花真香呀

水泥階梯

12：14，路旁出現無名基石一顆

走回到腦寮坑生態園區

12：17，腦寮坑生態園區內晃晃

12：19，園區自然生態佳難怪這裡適合螢火蟲生長，是賞螢火蟲的好地方哦，有機會找時間來看螢火蟲

好乾淨哦

12：20，樹上結了奇特的果實

12：25，回到腦寮坑古步道起點，今天一共走了3.4公里，耗時1小時09分左右含休息

高度圖

軌跡圖

軌跡下載點腦寮坑生態教育園區，腦寮坑步道，拱照步道，大坑整流四號橋 - 健行筆記 (biji.co)更多照片腦寮坑古步道連走拱照步道登山健行趣(步道) - 健行筆記 (biji.co)