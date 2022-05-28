360度視野展望極佳！ 新北「燦光寮古道」 層層疊疊的抹茶山 壯觀驚嘆

3年前初次與另一半走燦光寮古道曾想順爬燦光寮山，但因另一半已無體力只能作罷，之後就遺忘了它。後來我多次走猴硐火車站→金字碑古道→探幽亭→稜線→不厭亭→牡丹山→黃金博物館搭客運回台北。因每次走的路線都是一樣的，就尋思是否可以做個改變？或是加碼附近其他的山？於是我想起了之前想爬但沒爬的燦光寮山，於是上健行筆記查查山友們所的燦光寮山的gpx檔，但並無人像我這般走這一段路下牡丹山後再爬燦光寮山的，於是參考其他的gpx檔規劃出整個路線。前年109年12月29日本來想實施延伸到燦光寮山的計劃，但上了牡丹山後，遠眺燦光寮上烏雲繚繞，天候不佳，另考量時間因素，下牡丹山後就直接下黃金博物館搭車回家。

直到去年110年7月16終於下定決心下牡丹山後就走草山戰備道路到標示通往柑仔店遺址的路標後，走往燦光寮山西稜的登山口。

到了登山口，遠望遠方的那顆墨綠的山頭，感覺有點無力，因為前面已走了4小時20分鐘，消耗了太多體力，所以雖然這段路並不長，但有幾段路蠻陡的，加上天氣炎熱且沿路無樹木遮蔭，每爬完一段陡坡（加攀繩）就得停下來大口喘氣一番，然後再爬，再停，再爬…，最後是靠著意志力爬了上去。

雖然爬得很辛苦，但一上去俯視四週才發現四週的山都比燦光寮山要低，所以展望極遠，剛好當天遠方有諸多白雲陪襯，壯觀漂亮極了，有層層疊疊的遠山，有遠方的海灣，有披覆著綠色草浪「抹茶」山，還看到不遠雄偉的半屏山及其後方的無耳茶壺山，而也促成了之後再加碼延伸這兩座山的行程，下山時是從東稜下去，才發現東稜比西稜好走多了。

一個月後8/12再去了一趟，這次天氣更加炎熱，天上沒什麼雲，走得更累了，每爬幾步路就停下來甚至坐下來喘氣喝水，完全是靠意志力爬上去，到了頂點休息了至少半個小時才喘過氣來，這個教訓提醒了我，以後要上燦光寮山，必須要做好防曬措施並保留一定的體力才行。到了12月芒花盛開，於12/3再走一次燦光寮山，這次是再加碼了黃金三稜（半屏山及無耳茶壺山），整個行程就是猴硐火車站（08:43起走）→金字碑古道→探幽亭→稜線→不厭亭→牡丹山→草山戰備步道→燦光寮山→半屏山→無耳茶壺山→17:25到勸濟堂，耗時8時43分，雖然綠野遊蹤app的記錄總長是11.176公里，但總覺得走了有15公里遠，不過，因是慢慢走，倒是沒發生體力不繼的現象。而這次沿路看了無數的芒花，還看到了穿山甲，最後從無耳茶壺山下來剛好看到了遠方的夕陽，得到十二萬分的滿足。

雖然走黃金三稜沿路也很壯觀，但半屏山到無耳茶壺有兩段非常陡需要攀繩之處，覺得有走過一次就夠了，於是今年3月4日，就改變行程，從牡丹火車站→燦光寮古道入口→燦光寮古道→燦寮山→草山戰備步道→貂山古道→牡丹火車站，這次走了將近15個公里，走了6個小時。

我獨自一人爬了四次燦光寮山，另一半看了我在FB貼的照片及敘述，她對於燦光寮山很好奇，所以問我她能爬嗎？4/9有個好天氣又不炎熱，於是就興起了帶她去爬燦光寮山的念頭，但因她的體力不如我，所以我就直接載她去燦光寮山東稜登山口旁，從較好走的東稜上山，並循原路回到登山口，果然她就一口氣上了燦光寮山，剛好此時是這一帶杜鵑花盛開之時，既有運動，又賞山海景又賞花，大約七十分鐘就走完。

燦光寮山真的很迷人，燦光寮山，海拔738公尺，是基隆火山群的第一高峰，擁有一等三角點及一等衛星控制點，360度的展望，傲視周遭群山。有雲時，更彰顯遠方山脈的層疊氣勢，真的值得走上一百次。