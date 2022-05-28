快訊

「很多孩子就這樣走」蘇揆放話究責查辦 郭彥均回應了

羨慕雙北 高雄家長：疫苗預約像整人、市府超沒效率

360度視野展望極佳！ 新北「燦光寮古道」 層層疊疊的抹茶山 壯觀驚嘆

健行筆記／ 健行筆記Lile Hsing

3年前初次與另一半走燦光寮古道曾想順爬燦光寮山，但因另一半已無體力只能作罷，之後就遺忘了它。後來我多次走猴硐火車站→金字碑古道→探幽亭→稜線→不厭亭→牡丹山→黃金博物館搭客運回台北。因每次走的路線都是一樣的，就尋思是否可以做個改變？或是加碼附近其他的山？於是我想起了之前想爬但沒爬的燦光寮山，於是上健行筆記查查山友們所的燦光寮山的gpx檔，但並無人像我這般走這一段路下牡丹山後再爬燦光寮山的，於是參考其他的gpx檔規劃出整個路線。前年109年12月29日本來想實施延伸到燦光寮山的計劃，但上了牡丹山後，遠眺燦光寮上烏雲繚繞，天候不佳，另考量時間因素，下牡丹山後就直接下黃金博物館搭車回家。

ab826a549c7be5f16ca0652bbc0a8dcc.jpg

直到去年110年7月16終於下定決心下牡丹山後就走草山戰備道路到標示通往柑仔店遺址的路標後，走往燦光寮山西稜的登山口。

b8da834803a223fce1c394fbad6a4c77.jpg

到了登山口，遠望遠方的那顆墨綠的山頭，感覺有點無力，因為前面已走了4小時20分鐘，消耗了太多體力，所以雖然這段路並不長，但有幾段路蠻陡的，加上天氣炎熱且沿路無樹木遮蔭，每爬完一段陡坡（加攀繩）就得停下來大口喘氣一番，然後再爬，再停，再爬…，最後是靠著意志力爬了上去。

306adaf88c32becc474401b22b2791b4.jpg

0f42825af04ea82a262a6101efffeb27.jpg

fffb9d4ad7c8eba27b7602453d51c353.jpg

雖然爬得很辛苦，但一上去俯視四週才發現四週的山都比燦光寮山要低，所以展望極遠，剛好當天遠方有諸多白雲陪襯，壯觀漂亮極了，有層層疊疊的遠山，有遠方的海灣，有披覆著綠色草浪「抹茶」山，還看到不遠雄偉的半屏山及其後方的無耳茶壺山，而也促成了之後再加碼延伸這兩座山的行程，下山時是從東稜下去，才發現東稜比西稜好走多了。

b8f7b703751c944cb041500cb6184f6b.jpg

01c3567a090295ce871b78e67a045f80.jpg

4c8e0ed8e09f29fdc811f81805388ae1.jpg

c51038832c4b1f91dea9ee8baa03fa5e.jpg

9d5f9cb1a622be13bb7213a5ac851997.jpg

af01f06a23393a78b7baf833574e277e.jpg

一個月後8/12再去了一趟，這次天氣更加炎熱，天上沒什麼雲，走得更累了，每爬幾步路就停下來甚至坐下來喘氣喝水，完全是靠意志力爬上去，到了頂點休息了至少半個小時才喘過氣來，這個教訓提醒了我，以後要上燦光寮山，必須要做好防曬措施並保留一定的體力才行。到了12月芒花盛開，於12/3再走一次燦光寮山，這次是再加碼了黃金三稜（半屏山及無耳茶壺山），整個行程就是猴硐火車站（08:43起走）→金字碑古道→探幽亭→稜線→不厭亭→牡丹山→草山戰備步道→燦光寮山→半屏山→無耳茶壺山→17:25到勸濟堂，耗時8時43分，雖然綠野遊蹤app的記錄總長是11.176公里，但總覺得走了有15公里遠，不過，因是慢慢走，倒是沒發生體力不繼的現象。而這次沿路看了無數的芒花，還看到了穿山甲，最後從無耳茶壺山下來剛好看到了遠方的夕陽，得到十二萬分的滿足。

1b26cb3203812d6fd8f20aeb1cad529f.jpg

a90ef8f0c393f6bba72ae5a27feb580b.jpg

ebc744cf1751415c596e1e072befdf11.jpg

a838846c8081775f570c0319626ac3bc.jpg

2a52877b7da79c93c8a275096c28d86f.jpg

103114d1567a8d1a84119676c9bcbf31.jpg

ffa083db20eb19d5772d80c816be54f0.jpg

24b94e892f3a7f773d49617e55f4ee69.jpg

841a7d7d64d03969fcf8ee5ab045f80a.jpg

205d1e5ea1134a6e13141709250e7a84.jpg

7d1265bdcc0d8fe19772c8469b67d28a.jpg

e84a44bed7a23225d91d493f122e5e3a.jpg

c43a409295184c57bbd7377d6eaab744.jpg

雖然走黃金三稜沿路也很壯觀，但半屏山到無耳茶壺有兩段非常陡需要攀繩之處，覺得有走過一次就夠了，於是今年3月4日，就改變行程，從牡丹火車站→燦光寮古道入口→燦光寮古道→燦寮山→草山戰備步道→貂山古道→牡丹火車站，這次走了將近15個公里，走了6個小時。

ab7868dfbeadf663821310b1ec57fecf.jpg

我獨自一人爬了四次燦光寮山，另一半看了我在FB貼的照片及敘述，她對於燦光寮山很好奇，所以問我她能爬嗎？4/9有個好天氣又不炎熱，於是就興起了帶她去爬燦光寮山的念頭，但因她的體力不如我，所以我就直接載她去燦光寮山東稜登山口旁，從較好走的東稜上山，並循原路回到登山口，果然她就一口氣上了燦光寮山，剛好此時是這一帶杜鵑花盛開之時，既有運動，又賞山海景又賞花，大約七十分鐘就走完。

bf94e533f2a729e674c9a528725c383c.jpg

fe5a28f6efa6549ee2f240f7cfed0f45.jpg

8a9bb8d5e83ecab81158176fdfcaac1b.jpg

9b07bec97f76e771706b9dc3bf51a07a.jpg

f0d3d0c8f726eae4a44b2d0abfc347d8.jpg

燦光寮山真的很迷人，燦光寮山，海拔738公尺，是基隆火山群的第一高峰，擁有一等三角點及一等衛星控制點，360度的展望，傲視周遭群山。有雲時，更彰顯遠方山脈的層疊氣勢，真的值得走上一百次。

古道 登山 步道

延伸閱讀

登頂獨享上帝視角美景！瑞芳燦光寮山、半屏山、鋸齒稜連走　全程展望令人驚艷

新竹夢幻級「霞喀羅國家古道」　沿途被茂密竹林、楓香林包圍

春遊日本島根必玩！山陰最大規模「由志園」萬株牡丹池好吸睛

吉普車闖戰備道出事 連人帶車滑落30公尺山谷四輪朝天

相關新聞

360度視野展望極佳！ 新北「燦光寮古道」 層層疊疊的抹茶山 壯觀驚嘆

3年前初次與另一半走燦光寮古道曾想順爬燦光寮山，但因另一半已無體力只能作罷，之後就遺忘了它。後來我多次走猴硐火車站→金字碑古道→探幽亭→稜線→不厭亭→牡丹山→黃金博物館搭客運回台北。因每次走的路線都是

北市親山路線！ 輕鬆幽靜的虎山步道 「虎山峰」曾是台北市的能源之心

虎山步道位於台北市松山區，是台北市城東南港山系的淺山，又以「四獸山」——象、獅、虎和豹四座郊山之一而聞名，其實四獸山之中只有象山和虎山有完整的步道，而虎山不如象山那麼喧鬧，是一條輕鬆而幽靜的親山路線。

宜蘭清幽健行趣！ 「腦寮坑古步道」連走 生態綠意盎然+夏日賞螢好去處

2022/03/27，今天跟大家分享宜蘭縣內的兩條比較清幽的步道，腦寮坑古步道連走拱照步道，這兩條步道都位於宜蘭三星鄉，不是很熱門的地方，導航可設定至腦寮坑生態園區，位於聖母醫護管理專科學校的後方山谷

探訪全台必訪步道！ 大溝溪溪畔好親民、恬靜的坪頂古道、面天山視野心曠神怡

2022/1/16 行走順序：面天山、向天山步道→七星山主、東峰→大溝溪溪畔步道→碧湖公園步道→坪頂古圳親水步道→台北植物園步道6 條步道，除了七星山和大溝溪溪畔步道，其他是第 1 次走，面天山的風景

展望絶佳！ 台中車籠山連走「北勢坑步道」 太平觀景台輕鬆連撿

山岳簡介：車籠山：又稱『石壁山』，位於台中市太平區，標高438公尺，山頂立有一顆『三等三角點：114號』。 交通資訊：中清路二段【台1乙線】東南行，遇文心路左轉，進入文心路四段【市8鄉道】→(2.7

途陡但舒服的稜線 ！ 「東埔上郡大」山頂傳來陣陣人聲 儼然成了郡大山市集

東埔上郡大是往郡大山的舊路，鹿野忠雄當年請兩個東埔社的布農人帶路由此當日往返，為的是到郡大山頂近看秀姑巒山脈形貌。 2021/12/31（五）東埔-第一獵寮這是一趟客運就能搞定交通的完美方案。一早從

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。